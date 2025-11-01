Virgil Ghiță, erou în Germania  FOTO . Internaționalul român a înscris un gol decisiv pentru Hannover » Ce au scris nemții +8 foto
Foto: IMAGO
Stranieri

Virgil Ghiță, erou în Germania FOTO . Internaționalul român a înscris un gol decisiv pentru Hannover » Ce au scris nemții

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.11.2025, ora 11:21
alt-text Actualizat: 01.11.2025, ora 13:22
  • Elversberg - Hannover 2-2. Virgil Ghiță (27 de ani) a marcat golul egalizator pentru oaspeți în finalul partidei și și-a salvat echipa de la o înfrângere.

După transferul său din această vară de la Cracovia la Hannover 96, fundașul român a bifat a doua sa reușită în liga a doua din Germania.

Ghiță mai marcase pe 30 august, în victoria cu Holstein Kiel, scor 2-1, în urma unei lovituri de cap în minutul 62.

Elversberg - Hannover 2-2. Virgil Ghiță a marcat în finalul partidei

În minutul 84 al partidei, la scorul de 2-1 pentru Elversberg, Hannover a beneficiat de o lovitură liberă de pe partea stângă.

Enzo Leopold, căpitanul lui Hannover, a fost cel care a executat lovitura liberă. Mijlocașul german a centrat în interiorul careului, acolo unde se afla Virgil Ghiță.

Fundașul român a sărit perfect la cap, și-a întrecut adversarul și a trimis mingea la colțul lung, lângă bară, iar portarul advers nu a mai putut să intervină.

Galerie foto (8 imagini)

Golul marcat de Virgil Ghiță în minutul 85 pentru Hannover Golul marcat de Virgil Ghiță în minutul 85 pentru Hannover Golul marcat de Virgil Ghiță în minutul 85 pentru Hannover Golul marcat de Virgil Ghiță în minutul 85 pentru Hannover Golul marcat de Virgil Ghiță în minutul 85 pentru Hannover
+8 Foto
labels.photo-gallery

Reușita lui Virgil Ghiță a fost decisivă pentru Hannover, stabilind scorul final, 2-2.

În acest moment, echipa românului se află pe locul 4 în liga a doua din Germania, cu 21 de puncte obținute după 11 partide disputate.

2 milioane de euro
valorează Virgil Ghiță, conform Transfermarkt

Ce a scris presa germană despre Virgil Ghiță

„După ce Elversberg a primit o lovitură de pedeapsă, fundașul Virgil Ghiță a salvat echipa”, a notat neuepresse.de.

O altă publicație din Germania, ndr.de, a notat:

„Echipa antrenorului Christian Titz a obținut o remiză de 2-2 (1-1) în meciul de vineri seară din fruntea clasamentului împotriva SV Elversberg, grație unui gol marcat de Virgil Ghiță. Cu toate acestea, «roșiii» au ratat ocazia de a urca mai departe în clasament.

Golul fundașului român, cu 5 minute înainte de final, a asigurat un punct meritat pentru Hannover, într-un meci extrem de intens, cu numeroase ocazii de ambele părți.

Fundașul a trimis cu capul o centrare frumoasă din lovitură liberă a lui Leopold de pe aripa dreaptă, puțin pe lângă bara stângă (85')”.

Dacă cineva s-a uitat la asta, din păcate, atunci trebuie să fi avut ochii acoperiți Christian Titz, antrenorul lui Hannover 96, conform ndr.de

Virgil Ghiță, specialist în lovituri de cap

În afară de reușitele cu capul ale lui Virgil Ghiță pentru Hannover, fundașul a înscris și pentru naționala României, în meciul decisiv cu Austria, scor 1-0, de pe 12 octombrie, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

În minutul 90+5, la scorul de 0-0, Ianis Hagi a centrat în careu, iar Virgil Ghiță a înscris cu capul, la colțul lung, aducând toate cele trei puncte pentru „tricolori”.

Fundașul a intrat pe teren în meciul de pe Arena Națională în minutul 72, după ce Mihai Popescu s-a accidentat.

FOTO. România - Austria 1-0

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
labels.photo-gallery

