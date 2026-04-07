 „Dacă noi nu ne protejăm talentele...” Spalletti vrea să salveze naționala! Regula hulită din România, propusă în Italia. Cu o mică modificare

Luciano Spalletti (67 de ani), antrenorul lui Juventus, propune introducerea unei reguli care speră că va ajuta naționala Italiei să redevină o forță.

Squadra Azzurra a ratat calificarea la trei ediții consecutive ale Campionatului Mondial, iar un fost selecționer încearcă să vină cu soluții.

Luciano Spalletti propune regula U19 în Serie A

Spalletti trage un semnal de alarmă: jucătorii tineri italieni nu au loc să joace în Serie A, iar acest lucru afectează și naționala pe care a condus-o în perioada septembrie 2023 - iunie 2025.

Tehnicianul susține că o regulă U19, asemnătoare cu cea U21 din Liga 1, ar putea aduce beneficii.

„În meciul Udinese - Como, din cei 33 de jucători de pe teren, doar doi erau italieni (n.r. - Zaniolo și Bertola, ambii la gazde). Acest fapt este esențial, deoarece trebuie să încercăm să ne protejăm talentele.

Nu vreau să dau sfaturi, dar dacă nu reușim singuri să le arătăm afecțiune jucătorilor noștri… Dacă nu îi protejăm...

Vă dau un exemplu: dacă s-ar impune ca fiecare echipă din Serie A să aibă tot timpul pe teren un jucător U19? Asta ar obliga echipele să aibă câte patru în lot. Apoi, ce urmează? Mă duc să mă informez și să văd jucătorii din generațiile viitoare, pentru că o să mai am nevoie de încă 3-4.

Cine va confirma? Poate nimeni de la Juve, dar poate apare unul de la Cremonese. Trebuie să-i țin sub control, am nevoie de cineva care să nu coboare nivelul echipei.

Am spus ceva ce nu se face în străinătate, dar nouă ne-ar prinde bine, având în vedere că tinerii nu sunt lăsați să joace. Am avea 80 de jucători pe care i-am antrena astfel încât să devină mai puternici”, a declarat Spalletti, potrivit tuttomercatoweb.com.

Naționala noastră este puternică, a demonstrat-o și cu Gattuso. Din punctul meu de vedere, el a luat decizii corecte, a folosit cei mai buni jucători. Nu e vorba că acum suntem cei mai slabi, diferența este făcută de modul în care interpretăm meciurile. Fotbalul este un sport în care momentele decisive contează. Luciano Spalletti, antrenor Juventus

Luni seara, după ce Juventus a învins Genoa cu 2-0, Spalletti a ajuns la 300 de victorii obținute ca antrenor în Serie A. Doar Giovanni Trapattoni (352), Massimiliano Allegri (320) și Nereo Rocco (302) au înregistrat mai multe succese în prima ligă italiană.

24 de meciuri a stat Luciano Spalletti pe banca naționalei Italiei. A înregistrat 12 victorii, 6 remize și 6 înfrângeri

