Mouratoglou, o nouă controversă Fostul antrenor al Simonei Halep explică de ce nu câștigă Novak Djokovic al 25-lea titlu de Grand Slam: „Nu din cauza vârstei”

Patrick Mouratoglou (55 de ani), fostul antrenor al Simonei Halep (34 de ani),a lansat o nouă opinie care a aprins spiritele în lumea tenisului.

Francezul consideră că Novak Djokovic (38 de ani, #3 ATP) nu este suficient motivat pentru a cuceri cel de-al 25-lea titlu de Grand Slam.

În urmă cu o săptămână, Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) l-a învins pe Novak Djokovic, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, în finala Australian Open.

Mouratoglou, despre Djokovic: „Dacă era cu adevărat motivat, câștiga meciul cu Alcaraz

Mouratoglou a amintit că Nole a fost „incredibil de motivat” pentru Jocurile Olimpice de la Paris, unde a câștigat medalia de aur, învingându-l pe Carlos Alcaraz în finală, scor 7-6(7-3), 7-6(7-2)

„ Singurul obstacol care îl împiedică pe Novak să câștige turnee de Grand Slam este motivația lui. Nu cred că este suficient de motivat pentru al 25-lea, altfel cred că l-ar fi câștigat deja.

A fost incredibil de motivat pentru Jocurile Olimpice. A luat medalia de aur și l-a bătut pe Alcaraz în finală. De fiecare dată când mergea la un Grand Slam, era pregătit să câștige. Acum nu mai e.

Așa că nu se mai așteaptă să meargă până la capăt. De ce? Nu din cauza vârstei, nu din cauza nivelului de tenis, pentru că este în formă.

Dacă se antrenează și se pregătește, poate juca. Desigur, nu se mai recuperează la fel de bine ca înainte, dar poate face meciurile ușoare, cel puțin până în sferturi sau semifinale, și să câștige”, a spus fostul antrenor al Simonei Halep, conform sportskeeda.com.

În încheierea mesajului, francezul a spus că doborârea recordului lui Margaret Court, care are 24 de titluri la simplu, nu ar însemna mare lucru pentru Djokovic, fiindcă titlurile australiencei au fost câștigate înainte de era Open, când tenisul nu era un sport profesionist.

Vrea el să bată recordul unei femei stabilit în secolul trecut? Adică, haideți! Știm cu toții că nu e un record pe care să vrei neapărat să îl depășești, pentru că tenisul nu era profesionist. Toți jucătorii erau amatori. Cum poți să compari asta cu ceea ce s-a întâmplat de când tenisul a devenit sport profesionist? Nu poți. Nu cred că este motivat de recordul acela, altfel, din nou, l-ar fi doborât deja! Patrick Mouratoglou, antrenor de tenis

După Australian Open, Mouratoglou a afirmat că Jannik Sinner și Carlos Alcaraz ar avea, în acest moment, un nivel de joc superior celebrului „Big 3” (Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic).

„Pentru cei care cred că, doar pentru că Djokovic l-a învins pe Sinner, Big 3 joacă un tenis mai bun decât Alcaraz și Sinner, asta înseamnă să fii foarte îngust la minte”.

Rafael Nadal i-a răspuns ironic, doar cu o serie de emoji-uri: o față gânditoare urmată de mai multe fețe care râd.

Rafa Nadal’s reaction to Patrick Mouratoglou claiming that Sinner and Alcaraz are playing a higher level of tennis than the Big 3. 👀 pic.twitter.com/g5WMLU2NQ5 — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) February 5, 2026

De-a lungul carierei sale de antrenor, Patrick Mouratoglou a pregătit tenismeni celebri, precum Serena Williams, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas, Simona Halep sau Naomi Osaka.

Cea mai lungă colaborare a avut-o cu Serena Williams (2012-2022). Sub comanda sa, sportiva americană a cucerit 10 titluri de Grand Slam, din totalul de 23.

