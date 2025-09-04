31 de capete de acuzare A rănit zeci de persoane la parada de titlu a lui Liverpool, dar vrea să scape basma curată!

Paul Doyle (53 de ani), fost membru al Marinei Regale a Regatului Unit, cel care a intrat cu mașina în fani la parada de titlu a lui Liverpool, a pledat nevinovat la cele 31 de capete de acuzare care i se aduc.

La sărbătoarea titlului #20 în Premier League, o mașină a direct în fanii lui Liverpool prezenți la parada din oraș, mai mulți suporteri fiind grav răniți.

Paul Doyle pledează nevinovat la cele 31 de capete de acuzare

Doyle a fost arestat pe 29 mai, după ce a intrat cu mașina în mulțimea de suporteri prezentă la parada de titlu a celor de la Liverpool. Totul s-a petrecut pe 26 mai.

Acesta a fost inițial acuzat de șapte infracțiuni, dar ulterior, în luna august, a mai primit alte 24 de capete de acuzare, după ce a apărut în fața instanței din Liverpool.

Printre acuzațiile care i s-au adus se numără: conducere periculoasă și vătămare corporală cu intenție.

În trecut, Doyle a fost membru al Marinei Regale.

Conform theguardian.co.uk, incidentul ar fi avut loc după ce Paul Doyle ar fi urmat o ambulanță pe un drum interzis circulației.

În urma celor întâmplate, 134 de persoane au fost rănite și peste 50 au necesitat spitalizare. Patru dintre aceste persoane erau copii.

Acesta va rămâne în arest preventiv până la următorul termen din 27 octombrie, începerea procesului fiind stabilită la data de 25 noiembrie.

