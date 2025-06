Paul Pogba (32 de ani) a fost prezentat oficial de AS Monaco.

Mijlocașul francez a semnat un contract valabil până în vara anului 2027.

Așteptarea a luat sfârșit pentru Paul Pogba. Fostul mijlocaș al lui Manchester United și Juventus este gata să revină pe teren, la aproape doi ani distanță de la suspendare.

Francezul a primit dreptul de a reveni în fotbal în luna martie a acestui an și va evolua începând din sezonul viitor pentru AS Monaco.

Paul Pogba, prezentat oficial de AS Monaco

Paul Pogba a fost prezentat oficial prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele de socializare, în care apar mai mulți muncitori care escaladează un munte cu chipul francezului.

Ulterior, fosta campioană a Franței a publicat un alt videoclip de la semnarea contractului. Pogba nu și-a putut stăpâni emoțiile și a început să plângă.

Deși este născut în Franța, Pogba nu a evoluat niciodată în Ligue 1 până acum.

Pogba a luat în considerare retragerea

După ce a fost suspendat, francezul a luat în calcul să renunțe definitiv la fotbal.

„Da, aveam multe gânduri în cap, aveam atâtea gânduri încât să mă opresc din joc. Mă întrebam: «Ce o să fac?» Dacă sunt patru ani, începi să faci calculele în minte... Patru ani fără să joci, fără să mă antrenezi... Ce club o să mă vrea? Aș fi în formă și chestii de genul ăsta, îți faci o mulțime de imagini în minte.

Dar, pe de altă parte, evident că am avut credință și am fost pozitiv. Știam că nu am făcut nimic greșit intenționat, așa că, din fericire, s-a întâmplat asta și au redus pedeapsa”, a declarat Pogba.

