Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a oferit detalii despre accidentarea lui Pavlo Isenko (22 de ani), portarul oltenilor.

Revenit între buturile „studenților” , ucraineanul s-a accidentat la meciul cu Dinamo, din etapa secundă a play-off-ului Ligii 1.

El acuzat dureri la genunchi după o ocazie a lui Armstrong și nu a mai putut intra după pauză, locul său fiind luat de Laurențiu Popescu, portarul convocat de Mircea Lucescu la echipa națională.

Pavlo Isenko a fost operat și ar putea rata restul sezonului

Sorin Cârțu a vorbit despre starea portarului și a anunțat că acesta a fost operat în Spania:

„Isenko cred că a fost operat azi. Este la Barcelona, a fost trimis acolo şi a fost la control, iar ieri se aştepta decizia dacă va fi operat sau nu.

Mi s-a spus că a fost operat şi că acum rămâne de văzut dacă mai joacă în acest sezon. Nu ştiu. Acum discută medicii. Isenko este o pierdere, indiferent de perioadă”, a declarat Sorin Cârțu, la Prima Sport.

1,3 milioane de euro este cota lui Pavlo Isenko, conform Transfermarkt

Isenko a semnat cu Universitatea Craiova în vara anului 2025, fiind transferat pentru 350.000 de euro de la Vorskla Poltava.

A fost titular în startul sezonului, însă și-a pierdut locul în primul „11” după înfrângerea drastică din etapa #24 a Ligii 1, 1-4 cu Farul Constanța.

Citește și

