Pavlo Isenko FOTO: Sport Pictures
Superliga

Pierdere mare pentru U Craiova S-a operat și ar putea rata finalul de sezon

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 24.03.2026, ora 20:28
Actualizat: 24.03.2026, ora 20:28
  • Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a oferit detalii despre accidentarea lui Pavlo Isenko (22 de ani), portarul oltenilor.

Revenit între buturile „studenților” , ucraineanul s-a accidentat la meciul cu Dinamo, din etapa secundă a play-off-ului Ligii 1.

El acuzat dureri la genunchi după o ocazie a lui Armstrong și nu a mai putut intra după pauză, locul său fiind luat de Laurențiu Popescu, portarul convocat de Mircea Lucescu la echipa națională.

Pavlo Isenko a fost operat și ar putea rata restul sezonului

Sorin Cârțu a vorbit despre starea portarului și a anunțat că acesta a fost operat în Spania:

„Isenko cred că a fost operat azi. Este la Barcelona, a fost trimis acolo şi a fost la control, iar ieri se aştepta decizia dacă va fi operat sau nu.

Mi s-a spus că a fost operat şi că acum rămâne de văzut dacă mai joacă în acest sezon. Nu ştiu. Acum discută medicii. Isenko este o pierdere, indiferent de perioadă”, a declarat Sorin Cârțu, la Prima Sport.

1,3 milioane de euro
este cota lui Pavlo Isenko, conform Transfermarkt

Isenko a semnat cu Universitatea Craiova în vara anului 2025, fiind transferat pentru 350.000 de euro de la Vorskla Poltava.

A fost titular în startul sezonului, însă și-a pierdut locul în primul „11” după înfrângerea drastică din etapa #24 a Ligii 1, 1-4 cu Farul Constanța.

accidentare Universitatea Craiova liga 1 pavlo isenko
Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 30 rapid 15 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share