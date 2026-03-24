Polițiștii din județul Dolj au identificat persoana care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova.

Mormântul lui Ilie Balaci de la cimitirul Sineasca a fost vandalizat marți, 17 martie. Poza cu chipul fostului mare fotbalist a fost spartă, iar mormântul a fost pătat cu sânge.

Cine a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci

Persoana care a vandalizat mormântul lui Balaci este o femeie în vârstă de 54 de ani din Craiova, care este acum cercetată pentru profanare de morminte.

„În continuarea activităților desfășurate în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova, în urma activităților specifice, au identificat o femeie de 54 de ani, din Craiova, bănuită că, la data de 19 martie, ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, din Cimitirul Sineasca”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj.

Mormântul lui Ilie Balaci, vandalizat

Lorena Balaci: „Aici mi-am luat eu panică, când am auzit că e o femeie”

În urmă cu doar câteva zile, înainte ca autoritățile să facă anunțul, Lorena Balaci, fiica legendarului fotbalist, a dezvăluit că a primit informații de la poliție că persoana care a comis actul de vandalism este o femeie.

„Vă spun în premieră, știu de la poliție, s-a întâmplat marți după amiază, la ora 17:35, pe data de 17 martie. Da, au văzut pe camere. Știu mai multe, dar nu vreau să îngreunez ancheta poliței. De identificat deocamdată nu, dar știu cum arată. Surpriză, e o femeie. Ăsta a fost șocul meu cel mai mare. Ăsta a fost șocul meu de fapt.

Tata era un bărbat frumos, hai să recunoaștem. Poți să știi? Nu, acum pe bune. Tata a trecut în neființă totuși de șapte ani și jumătate. Este clar că ori respectiva nu e bună la cap, ceva îi lipsește, ori pur și simplu a vrut să ia o amintire.

Dar nu ai cum să iei o poză de pe un mormânt. Aici mi-am luat eu panică, când am auzit că e o femeie. Eram absolut convinsă că e un bărbat. Mintea mea nu putea să ducă până acolo că o femeie poate să facă așa ceva”, declara Lorena Balaci, în urmă cu patru zile, pentru fanatik.ro.

Cine a fost Ilie Balaci

Ilie Balaci, supranumit „Minunea Blondă” datorită creativității sale pe teren și a culorii părului său, a debutat pentru U Craiova la 16 ani.

Mijlocașul ofensiv a devenit liderul generației „Craiova Maxima”, alături de care a câștigat trei titluri (1974, 1980, 1981) și patru Cupe ale României.

De asemenea, Balaci a contribuit la cele mai importante performanțe europene ale echipei:

Sferturile de finală în Cupa Campionilor Europeni (1981)

Semifinala Cupei UEFA (1983)

În afară de anii petrecuți la Universitatea Craiova, Balaci a mai jucat și la Olt Scornicești, Dinamo, Pandurii Târgu Jiu sau FC Drobeta.

Ilie Balaci s-a stins din viață pe 2 octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani, în urma unui atac cerebral.

