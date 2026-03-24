TURCIA - ROMÂNIA. Ionuț Radu (28 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a ajuns marți seară în țară și se va alătura lotului condus de Mircea Lucescu.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Ionuț Radu a revenit în această seară la București pentru a face joncțiunea cu ceilalți colegi de la lot. Accidentat la ultimul meci din La Liga, 3-4 cu Alaves, portarul român anunță că e pregătit pentru meciul cu Turcia.

Ionuț Radu a ajuns în țară. Mesaj înainte de duelul crucial cu Turcia: „Asta vreau să le transmit românilor”

Radu a fost așteptat la aeroport de reporteri și a acceptat să discute câteva secunde până să plece spre cantonament.

„Aș fi vorbit mai mult, dar trebuie să ajung repede la Mogoșoaia. Sunt bine, foarte bine. E bine piciorul, dar vedem acum cum e la antrenament. Sunt cel mai pregătit de meci, ca întotdeauna.

A fost o sperietură, o veste destul de proastă. Am simțit progresiv durerea la picior în timpul meciului. A fost din ce în ce mai rău și ați văzut că la final n-am putut să merg. Ziua următoare a fost OK, iar acum aștept să văd rezultatul complet”, a spus Ionuț Radu.

Înainte să plece, portarul a avut și un mesaj pentru fani: „Le transmit românilor să aibă încredere în noi că nu-i vom dezamăgi. Clar meciul cu Turcia e meciul unei generații. Mulțumesc că ați venit”.

Celta Vigo, informații noi despre starea medicală a lui Ionuț Radu

La două zile distanță de la accidentarea suferită de Ionuț Radu în meciul cu Alaves de duminică, Celta Vigo a transmis un anunț oficial cu privire la situația medicală a portarului român.

„Actualizare medicală referitoare la Ionuț Radu. Portarul a suferit o contuzie la nivelul gambei, fără a exista semne de leziune musculară.

A fost exclusă orice leziune structurală și va călători alături de echipa națională a României. Mult succes, Radu!”, a transmis Celta Vigo pe X.

Ionuț Radu a efectuat, luni, un RMN, unde nu s-a descoperit nicio problemă medicală. Portarul naționalei va ajunge astăzi în România și va fi evaluat din nou de staff-ul naționalei.

Dacă nu are nimic și se poate antrena, atunci va juca joi cu Turcia, au confirmat sursele GOLAZO.ro.

Imediat după accidentarea suferită de Radu, Mircea Lucescu l-a convocat de urgență pe Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

