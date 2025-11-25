Șocat de viața din Arabia Saudită  Fostul jucător din Serie A și-a reziliat contractul după câteva zile: „M-am săturat!” » Ce l-a lăsat fără cuvinte

Pawel Dawidowicz (30 de ani), fostul fundaș de la Hellas Verona, și-a reziliat contractul cu Al-Hazem, formație din Arabia Saudită, după doar câteva zile, neputând să se adapteze la stilul de viață din țara arabă.

Dawidowicz a ajuns în Arabia Saudită în vara trecută, după nu mai puțin de 7 ani petrecuți la Hellas Verona, în Serie A.

Pawel Dawidowicz, despre experiența din Arabia Saudită: „A fost foarte dificil să locuiesc acolo”

Deși ajunsese la un acord cu Al-Hazem, formație din prima ligă a Arabiei Saudite, fundașul polonez a părăsit echipa după doar câteva zile, fiind șocat de stilul de viață din zona arabă.

„Înainte, banii m-ar fi interesat. Acum, aș juca și pe gratis... sau aproape. După ce s-a terminat sezonul și am plecat de la Verona, am decis să explorez alte orizonturi, să schimb peisajul.

Am avut oferte de la cluburi din Serie A, dar am vrut să încerc o experiență diferită. Și așa am ajuns în Arabia Saudită.

Am un fiu mic și soția mea este însărcinată. A fost foarte dificil să stau acolo din mai multe motive. Trebuia să merg la spital aproape în fiecare zi pentru analize medicale, iar asta a fost complicat pentru că nimeni nu vorbește engleză, poate trei persoane din tot orașul”, a declarat Dawidowicz, citat de mundodeportivo.com.

Dawidowicz: „ M-am săturat și am realizat că familia e mai importantă decât fotbalul”

Fotbalistul polonez a explicat că principalul motiv pentru care a plecat din Arabia Saudită a fost reprezentat de familia sa.

„Femeile nu pot ieși din casă fără să fie însoțite de un bărbat. Mai mult, trebuie să fie acoperite: doar ochii le sunt descoperiți.

Am încercat să schimb unele lucruri, dar a fost în zadar. Am cerut lucruri, dar ei mă amânau mereu până a doua zi. La un moment dat, m-am săturat și am decis că există lucruri mai importante decât fotbalul, cum ar fi familia mea.

Acum sunt lângă Gdansk. Mă antrenez cu o echipă locală și cu un antrenor personal, dar mi-e dor de fotbal”, a mai spus Dawdowicz.

180 de meciuri a disputat Pawel Dawidowicz pentru Hellas Verona. A marcat 4 goluri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport