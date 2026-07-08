Trăirile lui Scaloni Pulsul selecționerului Argentinei a atins cote uriașe la partida cu Egipt » Motivul pentru care își monitorizează organismul

Argentina - Egipt 3-2. Campioana mondială a oferit un nou spectacol, care a ținut cu sufletul la gură toată suflarea argentiniană, iar modul în care Lionel Scaloni a trăit fiecare clipă reflectă cel mai bine dramatismul.

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Modul în care selecționerul „pumelor” trece prin fiecare meci important a fost vizibil încă de la ediția din 2022 a Mondialului, iar de această dat s-a văzut prin pulsul foarte ridicat, înregistrat la momentul partidei.

Argentina - Egipt 3-2 . Puls la cote maxime pentru Lionel Scaloni

La interviul de după meci, Scaloni a apărut copleșit total de emoții și a putut spune doar câteva cuvinte după o nouă performanță incredibilă reușită de elevii săi.

„Nu pot să-mi ridic privirea, îmi pare rău. Sunt foarte emoționat… Ce echipă, ce jucători, frate! Gata, trebuie să plec…”, au fost puținele cuvinte rostite de Scaloni, potrivit ole.com.ar.

Ulterior, compania care produce smartwatch-urile Garmin, a dezvăluit pulsul pe care selecționerul l-a avut la partida cu Egipt: 180 de bătăi/minut.

„Nu e nevoie să spui nimic. Bătăile inimii tale au spus deja totul”, a transmis compania pe Instagram.

Lionel Scaloni nu este pasionat doar de fotbal

Tehnicianul care a adus al treilea titlu mondial pentru Argentina este pasionat și de ciclism, sport pe care îl și practică.

Într-un interviu din urmă cu câteva luni, tot pentru Garmin, Scaloni spunea că a început să-și monitorizeze pulsul și performanțele la îndemnul lui Carlos Moya, fostul jucător de tenis, care îi este prieten apropiat.

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