Eroare la ultima fază VIDEO Gafa lui Aioani i-a costat victoria pe rapidiști » Mirel Rădoi a plecat nervos la vestiare, dar a revenit imediat

- U Craiova - Rapid 2-2. Marian Aioani (25 de ani), portarul giuleștenilor, a comis un fault în careu la ultima fază.
- Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a plecat nervos la vestiare, dar s-a întors când a aflat că elevii săi beneficiază de un penalty.
Universitatea Craiova a reușit să obțină un rezultat de egalitate împotriva celor de la Rapid, după ce Nsimba a marcat din penalty, în minutul 90+9.
Cu 30 de secunde rămase de jucat, Universitatea Craiova a forțat egalarea.
Carlos Mora, aflat în flancul stâng, a centrat în mijlocul careului, unde se afla Monday Etim.
În momentul în care atacantul nigerian a reluat lovitura de cap, Marian Aioani l-a lovit, în încercarea de a boxa balonul.
Arbitrul partidei, Marcel Bîrsan, a dictat inițial corner. Totuși, chemat la monitorul VAR, a revăzut faza și a schimbat decizia.
Mirel Rădoi a plecat la vestiare, dar s-a întors
Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, a avut mai multe ieșiri nervoase la adresa arbitrajului pe tot parcursul partidei.
După decizia inițială a lui Marcel Bîrsan, tehnicianul gazdelor a plecat nervos spre vestiare.
Totuși, la aflarea veștii că elevii săi beneficiază de un penalty, Mirel Rădoi s-a întors în spațiul tehnic pentru a urmări execuția lui Steven Nsimba.
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Rapid
|15
|32
|2.
|Botoșani
|14
|31
|3.
|UCraiova
|15
|29
|4.
|Dinamo
|15
|27
|5.
|Argeș
|15
|27
|6.
|Oțelul
|15
|22
|7.
|FCSB
|15
|19
|8.
|Farul
|14
|19
|9.
|UTA
|15
|19
|10.
|Unirea Slobozia
|15
|18
|11.
|U Cluj
|15
|17
|12.
|Petrolul
|14
|13
|13.
|CFR Cluj
|15
|13
|14.
|Csikszereda
|14
|13
|15.
|Hermannstadt
|15
|10
|16.
|Metaloglobus
|15
|7