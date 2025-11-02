Eroare la ultima fază VIDEO Gafa lui Aioani i-a costat victoria pe rapidiști » Mirel Rădoi a plecat nervos la vestiare, dar a revenit imediat

U Craiova - Rapid 2-2. Marian Aioani (25 de ani), portarul giuleștenilor, a comis un fault în careu la ultima fază.

Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a plecat nervos la vestiare, dar s-a întors când a aflat că elevii săi beneficiază de un penalty.

Universitatea Craiova a reușit să obțină un rezultat de egalitate împotriva celor de la Rapid, după ce Nsimba a marcat din penalty, în minutul 90+9.

Cu 30 de secunde rămase de jucat, Universitatea Craiova a forțat egalarea.

Carlos Mora, aflat în flancul stâng, a centrat în mijlocul careului, unde se afla Monday Etim.

În momentul în care atacantul nigerian a reluat lovitura de cap, Marian Aioani l-a lovit, în încercarea de a boxa balonul.

Arbitrul partidei, Marcel Bîrsan, a dictat inițial corner. Totuși, chemat la monitorul VAR, a revăzut faza și a schimbat decizia.

Mirel Rădoi a plecat la vestiare, dar s-a întors

Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, a avut mai multe ieșiri nervoase la adresa arbitrajului pe tot parcursul partidei.

După decizia inițială a lui Marcel Bîrsan, tehnicianul gazdelor a plecat nervos spre vestiare.

Totuși, la aflarea veștii că elevii săi beneficiază de un penalty, Mirel Rădoi s-a întors în spațiul tehnic pentru a urmări execuția lui Steven Nsimba.

