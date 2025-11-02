„Să-și vadă de schimbări” Dani Coman, răspuns ironic pentru Gigi Becali, după ce patronul FCSB a vorbit despre Mario Tudose

Dani Coman (46 de ani), președintele de la FC Argeș, i-a răspuns lui Gigi Becali (67 de ani), după ce patronul de la FCSB a vorbit despre Mario Tudose (20 de ani).

Deși a fost dorit cu insistență la FCSB pe finalul perioadei de transferuri, Mario Tudose a rămas la FC Argeș. Ulterior, Gigi Becali a anunțat că nu îl mai vrea pe fundaș și i-a atacat pe piteșteni.

Dani Coman i-a răspuns lui Gigi Becali: „ Să-și vadă de echipa lui, de schimbările pe care le face”

Conducătorul de la FC Argeș i-a transmis finanțatorului de la FCSB să se preocupe de propriul club și să nu mai jignească formația antrenată de Bogdan Andone.

„Gigi Becali ar fi mult mai bine să își vadă de echipa lui, de schimbările pe care le face, iar eu, personal, am fost în gară în momentul acela și era doar un marfar (n.r. Becali a spus că Tudose a pierdut «trenul» FCSB).

Mario Tudose se va afla în Săgeata Albastră, nu în marfar.

În rest, să fie sănătos. Dacă va continua cu jignirile, continuăm și noi. Și s-ar putea să nu îl poată spăla nici tot Argeșul”, a declarat Dani Coman, conform ziarobiectiv.ro.

Ce declarase Gigi Becali: „Au făcut pe șmecherii, au făcut figuri...”

„Tudose? Nu mă mai interesează! I-au dat ei banderola, dar nu îl mai vreau. În viață, când vine trenul, urcă-te în el. Dacă te dai șmecher, îl pierzi și nu mai intri în el.

Au făcut pe șmecherii, au făcut figuri, la revedere. Îi dau banderola de parcă pe mine mă interesează banderola.

Nu vom mai avea probleme legat de regula U21. Stați să ajungem pe loc de play-off și să vedeți ce joacă Stoian.

Mi-a zis Tănase că e mai bun ca el. Dacă el spune asta, înseamnă că vede ceva la el. Poate exagerează puțin, dar dacă își permite să zică asta, înseamnă că e valoros”, a declarat Becali, la Prima Sport.

