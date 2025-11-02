„Să-și vadă de schimbări”  Dani Coman, răspuns ironic pentru Gigi Becali, după ce patronul FCSB a vorbit despre Mario Tudose +34 foto
Dani Coman FOTO: GOLAZO.ro
Superliga

„Să-și vadă de schimbări” Dani Coman, răspuns ironic pentru Gigi Becali, după ce patronul FCSB a vorbit despre Mario Tudose

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.11.2025, ora 21:46
  • Dani Coman (46 de ani), președintele de la FC Argeș, i-a răspuns lui Gigi Becali (67 de ani), după ce patronul de la FCSB a vorbit despre Mario Tudose (20 de ani).

Deși a fost dorit cu insistență la FCSB pe finalul perioadei de transferuri, Mario Tudose a rămas la FC Argeș. Ulterior, Gigi Becali a anunțat că nu îl mai vrea pe fundaș și i-a atacat pe piteșteni.

Arestat pentru o farsă Un youtuber a intrat pe teren la un meci de rugby și a fost ridicat de poliție după ce a cântat imnul Australiei
Citește și
Arestat pentru o farsă Un youtuber a intrat pe teren la un meci de rugby și a fost ridicat de poliție după ce a cântat imnul Australiei
Citește mai mult
Arestat pentru o farsă Un youtuber a intrat pe teren la un meci de rugby și a fost ridicat de poliție după ce a cântat imnul Australiei

Dani Coman i-a răspuns lui Gigi Becali: „Să-și vadă de echipa lui, de schimbările pe care le face”

Conducătorul de la FC Argeș i-a transmis finanțatorului de la FCSB să se preocupe de propriul club și să nu mai jignească formația antrenată de Bogdan Andone.

„Gigi Becali ar fi mult mai bine să își vadă de echipa lui, de schimbările pe care le face, iar eu, personal, am fost în gară în momentul acela și era doar un marfar (n.r. Becali a spus că Tudose a pierdut «trenul» FCSB).

Mario Tudose se va afla în Săgeata Albastră, nu în marfar.

În rest, să fie sănătos. Dacă va continua cu jignirile, continuăm și noi. Și s-ar putea să nu îl poată spăla nici tot Argeșul”, a declarat Dani Coman, conform ziarobiectiv.ro.

Mario Tudose Mario Tudose
Mario Tudose

Ce declarase Gigi Becali: „Au făcut pe șmecherii, au făcut figuri...”

„Tudose? Nu mă mai interesează! I-au dat ei banderola, dar nu îl mai vreau. În viață, când vine trenul, urcă-te în el. Dacă te dai șmecher, îl pierzi și nu mai intri în el. 

Au făcut pe șmecherii, au făcut figuri, la revedere. Îi dau banderola de parcă pe mine mă interesează banderola.

Nu vom mai avea probleme legat de regula U21. Stați să ajungem pe loc de play-off și să vedeți ce joacă Stoian.

Mi-a zis Tănase că e mai bun ca el. Dacă el spune asta, înseamnă că vede ceva la el. Poate exagerează puțin, dar dacă își permite să zică asta, înseamnă că e valoros”, a declarat Becali, la Prima Sport.

U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan (15).jpg
U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan (15).jpg

Galerie foto (34 imagini)

U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan
+34 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Probleme tehnice la U Craiova - Rapid FOTO. Transmisiunea partidei a picat temporar:  la Digi a revenit imediat + ce s-a întâmplat la Prima
Superliga
21:18
Probleme tehnice la U Craiova - Rapid FOTO. Transmisiunea partidei a picat temporar: la Digi a revenit imediat + ce s-a întâmplat la Prima
Citește mai mult
Probleme tehnice la U Craiova - Rapid FOTO. Transmisiunea partidei a picat temporar:  la Digi a revenit imediat + ce s-a întâmplat la Prima
Record în Bănie VIDEO. Fanii Rapidului, deplasare impresionantă pe „Ion Oblemenco”: e cel mai mare număr de oaspeți de pe noul stadion
Superliga
20:43
Record în Bănie VIDEO. Fanii Rapidului, deplasare impresionantă pe „Ion Oblemenco”: e cel mai mare număr de oaspeți de pe noul stadion
Citește mai mult
Record în Bănie VIDEO. Fanii Rapidului, deplasare impresionantă pe „Ion Oblemenco”: e cel mai mare număr de oaspeți de pe noul stadion

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
gigi becali Dani Coman liga 1 fc arges fcsb mario tudose
Știrile zilei din sport
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Superliga
02.11
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Citește mai mult
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Final incredibil &icirc;n Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty &icirc;n prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Superliga
02.11
Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty în prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Citește mai mult
Final incredibil &icirc;n Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty &icirc;n prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Stranieri
02.11
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Citește mai mult
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
Campionate
02.11
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
Citește mai mult
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:05
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
23:38
Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
00:18
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”
22:59
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Top stiri din sport
Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez” » Răspunsul tehnicianului
Superliga
02.11
Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez” » Răspunsul tehnicianului
Citește mai mult
Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez” » Răspunsul tehnicianului
Ghinion pentru Ionuț Radu Portarul s-a accidentat salvând o execuție fabuloasă și riscă să rateze convocarea la națională
Stranieri
02.11
Ghinion pentru Ionuț Radu Portarul s-a accidentat salvând o execuție fabuloasă și riscă să rateze convocarea la națională
Citește mai mult
Ghinion pentru Ionuț Radu Portarul s-a accidentat salvând o execuție fabuloasă și riscă să rateze convocarea la națională
„Ne anulăm abonamentele!” VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși  bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu
Campionate
02.11
„Ne anulăm abonamentele!” VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu
Citește mai mult
„Ne anulăm abonamentele!” VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși  bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu
Se întoarce Halep?  Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis
Tenis
02.11
Se întoarce Halep? Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis
Citește mai mult
Se întoarce Halep?  Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 48 dinamo bucuresti 36 rapid 21 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share