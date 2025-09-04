În primele 8 etape, cele mai mari suspendări dictate de Vassaras au fost de câte 4 etape, pentru „centrali” care au comis erori împotriva lui Rapid, Craiova și Dinamo.

Arbitrii VAR cel mai drastic sancționați au fost pentru decizii necorectate care au rămas anti Rapid și Dinamo.

Conform monitorizării GOLAZO.ro, cluburile împotriva cărora s-a greșit cel mai mult sunt: Rapid și FCSB.

„Sunt greșeli foarte mari în acest start de campionat, ca niciodată în ultimii ani”. Acest mesaj, rostit sub o formă sau alta, a fost susținut de 3 șefi de la unele dintre cele mai importante cluburi din Liga 1: Rapid, Dinamo, FCSB.

Comisia Centrală a Arbitrilor, la fel cum procedează și UEFA, nu anunță măsurile pe care le ia cu centralii și arbitrii VAR care comit erori.

Pentru cine face Vassaras jocurile?

Vassaras nici măcar n-a ieșit în public pentru a comenta vreo fază în actualul sezon. Și s-a jucat deja peste 25% din campionatul regulat.

În lipsa unei asumări în fața cluburilor, a mass-media și a oamenilor care consumă fotbal, modul în care acționează Vassaras se poate deduce din cum a tratat arbitrii, centralii și pe cei din cabina VAR, atunci când s-au produs greșeli.

GOLAZO.ro are monitorizate toate cele 8 etape de până acum și a luat în calculul acestei analize doar granzii: FCSB, CFR, Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid.

Au fost arbitrii suspendați în mod uniform atunci când s-au comis erori împotriva sau în favoarea acestor formații?

Suspendare înseamnă că un arbitru nu a fost delegat cel puțin două etape consecutive în Liga 1, nici ca arbitru de centru, nici ca arbitru VAR.

Concluzia e că 3 arbitri de centru și doi arbitri VAR au fost sancționați cel mai dur de Vassaras până acum. Echipele pe care le-au arbitrat acești arbitri și împotriva cărora au comis erori sunt:

Rapid

Dinamo

Universitatea Craiova

„Centralii” reținuți de la delegări pe parcursul acestui sezon

MARIAN BARBU, care a oficiat la UTA - U Craiova 3-3

Acordase simulare la un fault în careu asupra lui Baiaram, dar a revenit după intervenția VAR și a dictat penalty

La scorul de 0-3 a acordat în mod eronat un penalty pentru gazde

SUSPENDARE: 4 etape

SZABOLCS KOVACS, care a oficiat la Oțelul - Dinamo 2-1

N-a acordat un penalty pentru Dinamo la un fault asupra lui Musi, la scorul de 0-0

SUSPENDARE: 4 etape

IONUȚ COZA, care a oficiat la Rapid - Botoșani 2-1

N-a acordat două penalty-uri pentru Rapid: unul la faultul asupra lui Onea, celălalt asupra lui Dobre

SUSPENDARE: 4 etape

CRISTIAN MOLDOVEANU, care a oficiat la CFR - Slobozia 2-1

Golul victoriei CFR-ului a fost marcat în prelungiri, după un fault nesancțiat la portarul Sloboziei

SUSPENDARE: 3 etape

GEORGE GĂMAN, care a oficiat la FCSB - Farul 1-2

A acordat eronat un penalty pentru Farul, la scorul de 1-0

SUSPENDARE: 3 etape

HORAȚIU FEȘNIC, care a oficiat la FC Argeș - Rapid 0-2

N-a acordat un penalty pentru Rapid, la un fault asupra lui Petrila

SUSPENDARE: 2 etape

VIOREL FLUERAN, care a oficiat la Oțelul - Rapid 1-1

N-a acordat un penalty pentru Rapid la un henț comis de Zhelev, în final de meci

SUSPENDARE: 2 etape

În ultima etapă, a 8-a, s-a jucat CFR - FCSB 2-2, în care centralul Colțescu și VAR-ul Hațegan au comis erori grave: două penalty-uri neacordate FCSB-ului, dar și iertarea lui Mihai Popescu de eliminare.

În privința lor se va vedea în rundele următoare dacă Vassaras îi va reține de la delegări.

În privința arbitrilor VAR care au fost la acest meci, în urma cărora „centralii” au avut de suferit și au stat pe bară, Vassaras a luat măsuri doar împotriva a două nume:

VALENTIN PORUMBEL, care a fost VAR la Oțelul - Dinamo 2-1. Nu a intervenit pentru a-i semnala lui Kovacs junior că a fost penalty la Musi

SUSPENDARE: 3 etape

BOGDAN DUMITRACHE, care a fost VAR la Rapid - Botoșani 2-1. Nu a intervenit pentru a-i semnala lui Coza două penalty-uri, ambele pentru Rapid

SUSPENDARE: 3 etape

Acestea au fost deciziile lui Vassaras, dar cum arată radiografia primelor 8 etape, din punct de vedere al erorilor pro și contra pentru cele 5 mari echipe?

Pe primele două locuri, ca formații împotriva cărora s-a greșit cel mai mult sunt Rapid și FCSB.

Giuleștenii au avut până acum 5 penalty-uri neacordate, dar și o eroare dintre ele în meciuri pe care, totuși, le-au câștigat.

FCSB are 3 erori mari împotrivă, două dintre ele, penalty-uri refuzate, în derby-ul cu CFR Cluj, meci în care a și beneficiat de faptul că Mihai Popescu n-a fost eliminat.

Clasamentul în funcție de erorile arbitrilor în primele 8 etape

ECHIPA ERORI PRO ERORI CONTRA Rapid 1 5 FCSB 1 3 Dinamo 0 1 Craiova 0 1 CFR 3 1

