Bolidul care l-a cucerit pe Guardiola FOTO: Antrenorul lui Manchester City a cerut sponsorului a doua mașină. Ce marcă e, cum arată și ce preț are

Pep Guardiola a testat BYD Sealion 7 și a fost încântat de bolidul oferit de sponsorul lui Manchester City.

I-a plăcut atât de mult încât a mai cerut un exemplar pe care să-l folosească atunci când se află la Barcelona.

Solicitarea lui Guardiola nu e una obișnuită, de obicei, jucătorii și antrenorii primesc un singur exemplar.

Însă, marca din China a făcut o excepție pentru antrenorul catalan. BYD și Manchester City au semnat un contract în februarie 2026.

BYD Sealion 7, bolidul care l-a cucerit pe Guardiola

Modelul BYD Sealion 7 este un SUV electric de mari dimensiuni, cu o siluetă asemănătoare unui coupé și dimensiuni care depășesc 4,8 metri lungime. Versiunea Excellence AWD este vârful de gamă Sealion 7.

Prețul acestui model variază de la 54.000 de euro la 60.000 de euro.

A fost lansat recent pe piețele internaționale și e poziționat ca rival direct pentru modele precum Tesla Model Y.

Versiunea aleasă de antrenorul lui City oferă performanțe impresionante:

530 CP

accelerație 0–100 km/h în circa 4,5 secunde

autonomie de până la 600+ km

încărcare rapidă: de la 10% la 80% în aproximativ 24 de minute

La baza acestor performanțe stă bateria „Blade Battery”, tehnologie proprie BYD, integrată structural în caroserie (Cell-to-Body).

Mașina are un ecran central rotativ de 15,6 inchi, sisteme avansate de asistență la condus, scaune cu tapițerie premium din piele Nappa matlasată, iluminare ambientală în 128 de culori, sunet intens, oferit de 12 difuzoare Dynaudio și conectivitate completă și încărcare wireless, conform site-ului oficial.

Marca scrie că Guardiola a petrecut 40 de minute cu un consultant BYD, învățând toate funcționalitățile pe care le oferă mașina.

Mi-a plăcut atât de mult mașina încât am întrebat dacă ar fi posibil să am una și în Barcelona , ​​iar astăzi visul a devenit realitate. Pep Guardiola, antrenor Manchester City

Rating maxim la testele Euro NCAP

Conform, euroncap.com, BYD Sealion 7 a obținut rating maxim de 5 stele la Euro NCAP. Asta înseamnă că mașina e foarte sigură.

A performat bine în toate cele 4 categorii majore de testare (impact, protecție pasageri, pietoni și sisteme de siguranță

87% protecția adulților

93% protecția copiilor (un scor foarte ridicat)

76% pietoni

79% sisteme de asistență

Testele Euro NCAP sunt un standard european care evaluează siguranța mașinilor noi. Ele includ teste de impact (frontal, lateral), protecția pietonilor și eficiența sistemelor de asistență (frânare automată, menținere bandă).

