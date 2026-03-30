„E o problemă” Mihai Stoica a dezvăluit de ce s-a opus venirii lui Louis Munteanu la FCSB

Louis Munteanu. Foto: IMAGO
Superliga

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 13:43
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 13:43
  • Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit motivul pentru care nu a vrut ca Louis Munteanu (23 de ani) să ajungă la FCSB.

Gigi Becali și-a exprimat în mai multe rânduri dorința de a-l aduce pe fostul atacant al celor de la CFR Cluj, însă acesta a ajuns în cele din urmă la DC United, în MLS.

Mihai Stoica: „Nu e un jucător care să câștige dueluri, care să se lupte”

Oficialul campioanei susține că nu-l vede pe Munteanu un atacant care să se fi pliat pe sistemul de la FCSB, cu un singur atacant, care să câștige și dueluri, așa cum face Daniel Bîrligea.

„În America, unii rup, alții nu rup. Nu l-am vrut pentru că eu văd altfel jocul. E adevărat că nu am gândit niciodată un sistem cu 2 atacanți. Într-un sistem cu 2 atacanți, Louis e un jucător foarte interesant.

În sistemul ăsta, cu un singur vârf de careu, nu l-am văzut, pentru că el e doar un jucător de execuție. Nu e un jucător care să câștige dueluri, care să se lupte. Dacă îl scoți în careu, e o problemă.

Bîrligea e un jucător pentru sistemul ăsta. Atunci când intră din primul minut să se lupte cu adversarii. Nu când crede că adversarii sunt ușor de depășit și se transformă într-un fotbalist care se vede mai rafinat și nu un luptător.

Bîrligea e foarte bun când e Bîrligea pe care îl știm noi. Când făcea alunecare cu RFS, care se ducea în presing la portar cu Midtjylland și marca cu pieptul, ăla e Bîrligea. Louis Munteanu este rafinat, marcator”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Louis Munteanu la antrenament (foto: DC United)
Louis Munteanu la antrenament (foto: DC United)

Galerie foto (11 imagini)

Louis Munteanu transferat ca star la DC United (foto: DC United) Louis Munteanu, sosire DC United (foto: DC United) Louis Munteanu, sosire DC United (foto: DC United) Louis Munteanu la antrenament (foto: DC United) Louis Munteanu la antrenament (foto: DC United)
+11 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Stoica: „A plecat acolo și trebuia să facă diferența”

În plus, președintele CA de la FCSB a făcut o comparație cu Alex Mitriță, care a trecut, la rândul său, prin MLS.

„O fi fost dezamăgit că nu a plecat. Dar acum n-ar trebui să mai fie dezamăgit. A plecat acolo și trebuie să facă diferența. Un milion de dolari e un salariu extraordinar.

Eu știu că Mitriță a făcut diferența acolo, dar e un campionat ciudat și MLS. Înțeleg de la oameni care urmăresc MLS că are pe post un contracandidat care are alte calități, e un luptător. Nu știu și nici nu urmăresc MLS.

Bănuiesc că ar fi fost convocat acum la națională dacă n-ar fi fost accidentat. Poate are nevoie de acomodare, a schimbat campionatul, a schimbat continentul, modul de viață. Nu e ușor”, a mai spus Stoica.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mihai Stoica transfer mls fcsb dc united louis munteanu
Top stiri
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Superliga
18:10
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Citește mai mult
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Superliga
18:15
Vești bune de la stadionul Dinamo A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Citește mai mult
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
Diverse
10:00
Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
Citește mai mult
Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor
B365
30.03
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor
Citește mai mult
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor

Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 13 rapid 2 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
31.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share