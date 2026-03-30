„E o problemă” Mihai Stoica a dezvăluit de ce s-a opus venirii lui Louis Munteanu la FCSB

Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit motivul pentru care nu a vrut ca Louis Munteanu (23 de ani) să ajungă la FCSB.

Gigi Becali și-a exprimat în mai multe rânduri dorința de a-l aduce pe fostul atacant al celor de la CFR Cluj, însă acesta a ajuns în cele din urmă la DC United, în MLS.

Mihai Stoica: „Nu e un jucător care să câștige dueluri, care să se lupte”

Oficialul campioanei susține că nu-l vede pe Munteanu un atacant care să se fi pliat pe sistemul de la FCSB, cu un singur atacant, care să câștige și dueluri, așa cum face Daniel Bîrligea.

„În America, unii rup, alții nu rup. Nu l-am vrut pentru că eu văd altfel jocul. E adevărat că nu am gândit niciodată un sistem cu 2 atacanți. Într-un sistem cu 2 atacanți, Louis e un jucător foarte interesant.

În sistemul ăsta, cu un singur vârf de careu, nu l-am văzut, pentru că el e doar un jucător de execuție. Nu e un jucător care să câștige dueluri, care să se lupte. Dacă îl scoți în careu, e o problemă.

Bîrligea e un jucător pentru sistemul ăsta. Atunci când intră din primul minut să se lupte cu adversarii. Nu când crede că adversarii sunt ușor de depășit și se transformă într-un fotbalist care se vede mai rafinat și nu un luptător.

Bîrligea e foarte bun când e Bîrligea pe care îl știm noi. Când făcea alunecare cu RFS, care se ducea în presing la portar cu Midtjylland și marca cu pieptul, ăla e Bîrligea. Louis Munteanu este rafinat, marcator”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mihai Stoica: „A plecat acolo și trebuia să facă diferența”

În plus, președintele CA de la FCSB a făcut o comparație cu Alex Mitriță, care a trecut, la rândul său, prin MLS.

„O fi fost dezamăgit că nu a plecat. Dar acum n-ar trebui să mai fie dezamăgit. A plecat acolo și trebuie să facă diferența. Un milion de dolari e un salariu extraordinar.

Eu știu că Mitriță a făcut diferența acolo, dar e un campionat ciudat și MLS. Înțeleg de la oameni care urmăresc MLS că are pe post un contracandidat care are alte calități, e un luptător. Nu știu și nici nu urmăresc MLS.

Bănuiesc că ar fi fost convocat acum la națională dacă n-ar fi fost accidentat. Poate are nevoie de acomodare, a schimbat campionatul, a schimbat continentul, modul de viață. Nu e ușor”, a mai spus Stoica.

