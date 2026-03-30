Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, a oferit noi detalii despre intervenția de duminică a staff-ului medical, în momentul în care Mircea Lucescu a rămas fără reacție în fața jucătorilor.

Selecționerul a fost transportat de urgență la spitalul Universitar, duminică dimineața, cu tahicardie ventriculară, după ce i s-a făcut rău chiar în timpul cantonamentului, cu două zile înainte de amicalul cu Slovacia.

Andrei Vochin: „Operațiunile de resuscitare nu au mers din prima”

Vochin a transmis că situația a fost foarte critică, selecționerul reușind să respire normal după mai multe încercări de resuscitare.

„Jucătorii erau speriați, chiar șocați unii dintre ei. Nu mai văzuseră așa ceva. Totul s-a petrecut în fața lor. Nea Mircea a avut șansă mare, pentru că i s-a întâmplat în mijlocul oamenilor, și mai ales în mijlocul unora pricepuți.

Intervenția rapidă a doctorului Stamatescu și a lui Bamse, kinetoterapeutul Ovidiu Blendea, au fost cruciale. Așa i-au salvat viața și jucătorii de la Universitatea Craiova în campania din 1984, acum doctorul și kinetoterapeutul de acolo i-au salvat viața.

Au știut ce să îi facă acolo, nu a fost simplu. Operațiunile de resuscitare nu au mers din prima. Au fost vreo 3-4 încercări, plus respirație gură la gură făcută de doctor. S-a rezolvat apoi… A durat vreo 2-3 minute cu totul.

A mai fost o șansă că s-a întâmplat la ședința tehnică, iar apoi trebuiau să iasă la antrenament. La fiecare antrenament este și o salvare, care a venit prima și a pus oxigen într-o primă fază, apoi a mai venit una”, a informat Andrei Vochin, potrivit fanatik.ro.

Andrei Vochin: „Jucătorii erau îngroziți”

În plus, oficialul FRF a vorbit și despre momentele de groază prin care au trecut jucătorii naționalei, fiind complet speriați de scena la care au asistat.

„Totul s-a întâmplat în fața jucătorilor, vorbim totuși despre niște tineri. Erau îngroziți toți, dar i-au lăsat pe specialiști să intervină. Masajul cardiac a funcționat abia a treia oară. Primele două nu au făcut nimic, ei tot încercau. Cu cât trecea mai mult, cu atât se speriau și ei mai tare. S-a reluat respirația abia la al treilea masaj.

Panica a fost mare între jucători, dar specialiștii au lucrat exact cum trebuie. Șocul la jucători a fost mare, secunzii au ieșit cu ei pe teren, dar nu s-a mai făcut antrenamentul. Au mers, s-au plimbat pe teren, au vorbit, dar nu au mai făcut antrenament. Nu le mai stătea gândul acolo”, a mai spus Vochin.

România va înfrunta Slovacia marți, de la 21:45, într-o partidă amicală la Bratislava, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu

Mircea Lucescu (80 de ani) se află, de duminică, internat la Spitalul Universitar din București, iar luni medicii au decis să-i facă o nouă serie de analize.

Astăzi, selecționerul face o coronarografie. Medicii vor să afle dacă Lucescu are arterele înfundate.

Coronarografia este o procedură imagistică minim invazivă pentru diagnosticarea blocajelor (stenozelor) de pe arterele coronare, folosind substanță de contrast și raze X.

Aceasta permite vizualizarea directă a vaselor inimii, durează 30-60 de minute și poate fi urmată imediat de tratament prin angioplastie cu stent.

Este recomandată în caz de durere în piept, infarct miocardic, teste de efort anormale sau pentru evaluarea riscului cardiovascular.

