„Jucătorii erau șocați" Un oficial FRF oferă noi detalii despre momentul în care lui Lucescu i s-a făcut rău: „Au fost 3-4 încercări de resuscitare"
Andrei Vochin și Mircea Lucescu. Foto: Sport Pictures
Nationala

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 13:39
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 14:39
  • Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, a oferit noi detalii despre intervenția de duminică a staff-ului medical, în momentul în care Mircea Lucescu a rămas fără reacție în fața jucătorilor.

Selecționerul a fost transportat de urgență la spitalul Universitar, duminică dimineața, cu tahicardie ventriculară, după ce i s-a făcut rău chiar în timpul cantonamentului, cu două zile înainte de amicalul cu Slovacia.

Kosovo aprinde iar spiritele Căpitanul Muriqi inflamează regiunea cu o declarație înaintea barajului cu Turcia: „Ar fi a doua oară”
Citește și
Kosovo aprinde iar spiritele Căpitanul Muriqi inflamează regiunea cu o declarație înaintea barajului cu Turcia: „Ar fi a doua oară”
Citește mai mult
Kosovo aprinde iar spiritele Căpitanul Muriqi inflamează regiunea cu o declarație înaintea barajului cu Turcia: „Ar fi a doua oară”

Andrei Vochin: „Operațiunile de resuscitare nu au mers din prima”

Vochin a transmis că situația a fost foarte critică, selecționerul reușind să respire normal după mai multe încercări de resuscitare.

„Jucătorii erau speriați, chiar șocați unii dintre ei. Nu mai văzuseră așa ceva. Totul s-a petrecut în fața lor. Nea Mircea a avut șansă mare, pentru că i s-a întâmplat în mijlocul oamenilor, și mai ales în mijlocul unora pricepuți.

Intervenția rapidă a doctorului Stamatescu și a lui Bamse, kinetoterapeutul Ovidiu Blendea, au fost cruciale. Așa i-au salvat viața și jucătorii de la Universitatea Craiova în campania din 1984, acum doctorul și kinetoterapeutul de acolo i-au salvat viața.

Au știut ce să îi facă acolo, nu a fost simplu. Operațiunile de resuscitare nu au mers din prima. Au fost vreo 3-4 încercări, plus respirație gură la gură făcută de doctor. S-a rezolvat apoi… A durat vreo 2-3 minute cu totul.

A mai fost o șansă că s-a întâmplat la ședința tehnică, iar apoi trebuiau să iasă la antrenament. La fiecare antrenament este și o salvare, care a venit prima și a pus oxigen într-o primă fază, apoi a mai venit una”, a informat Andrei Vochin, potrivit fanatik.ro.

Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Galerie foto (77 imagini)

Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
+77 Foto
labels.photo-gallery

Andrei Vochin: „Jucătorii erau îngroziți”

În plus, oficialul FRF a vorbit și despre momentele de groază prin care au trecut jucătorii naționalei, fiind complet speriați de scena la care au asistat.

„Totul s-a întâmplat în fața jucătorilor, vorbim totuși despre niște tineri. Erau îngroziți toți, dar i-au lăsat pe specialiști să intervină. Masajul cardiac a funcționat abia a treia oară. Primele două nu au făcut nimic, ei tot încercau. Cu cât trecea mai mult, cu atât se speriau și ei mai tare. S-a reluat respirația abia la al treilea masaj.

Panica a fost mare între jucători, dar specialiștii au lucrat exact cum trebuie. Șocul la jucători a fost mare, secunzii au ieșit cu ei pe teren, dar nu s-a mai făcut antrenamentul. Au mers, s-au plimbat pe teren, au vorbit, dar nu au mai făcut antrenament. Nu le mai stătea gândul acolo”, a mai spus Vochin.

România va înfrunta Slovacia marți, de la 21:45, într-o partidă amicală la Bratislava, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu

Mircea Lucescu (80 de ani) se află, de duminică, internat la Spitalul Universitar din București, iar luni medicii au decis să-i facă o nouă serie de analize.

Astăzi, selecționerul face o coronarografie. Medicii vor să afle dacă Lucescu are arterele înfundate.

Coronarografia este o procedură imagistică minim invazivă pentru diagnosticarea blocajelor (stenozelor) de pe arterele coronare, folosind substanță de contrast și raze X.

Aceasta permite vizualizarea directă a vaselor inimii, durează 30-60 de minute și poate fi urmată imediat de tratament prin angioplastie cu stent.

Este recomandată în caz de durere în piept, infarct miocardic, teste de efort anormale sau pentru evaluarea riscului cardiovascular.

Citește și

Emil Boc e 30% din U Cluj! Cea mai mare sursă de venit a echipei în 2025 a fost autoritatea locală. Cifrele complete din raportul financiar
Superliga
13:33
Emil Boc e 30% din U Cluj! Cea mai mare sursă de venit a echipei în 2025 a fost autoritatea locală. Cifrele complete din raportul financiar
Citește mai mult
Emil Boc e 30% din U Cluj! Cea mai mare sursă de venit a echipei în 2025 a fost autoritatea locală. Cifrele complete din raportul financiar
Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu Investigația la care este supus selecționerul. Ce vor să afle doctorii
Nationala
11:54
Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu Investigația la care este supus selecționerul. Ce vor să afle doctorii
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu Investigația la care este supus selecționerul. Ce vor să afle doctorii

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
echipa nationala a romaniei FRF mircea lucescu Andrei Vochin resuscitare
Știrile zilei din sport
„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Superliga
19:25
„Un efort foarte mare” Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Citește mai mult
„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Drăgușin are antrenor  Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Campionate
19:29
Drăgușin are antrenor Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Citește mai mult
Drăgușin are antrenor  Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Raport financiar la Dinamo  Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Superliga
19:29
Raport financiar la Dinamo Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Citește mai mult
Raport financiar la Dinamo  Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Campionate
19:41
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Citește mai mult
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:08
Acționari noi la Dinamo Ce urmează pe plan financiar: „Care e strategia ta, cine ești tu?” + Ce i-a descurajat pe investitori
Acționari noi la Dinamo Ce urmează pe plan financiar: „Care e strategia ta, cine ești tu?” + Ce i-a descurajat pe investitori
20:51
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
21:46
LIVE Slovacia - România se joacă ACUM » Gazdele au deschis scorul rapid, în urma unui corner
LIVE Slovacia - România se joacă ACUM » Gazdele au deschis scorul rapid, în urma unui corner
21:46
LIVE Barajul pentru calificarea la CM 2026 » Cele patru finale se joacă ACUM
LIVE Barajul pentru calificarea la CM 2026 » Cele patru finale se joacă ACUM 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Top stiri
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Superliga
18:10
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Citește mai mult
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Superliga
18:15
Vești bune de la stadionul Dinamo A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Citește mai mult
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
Diverse
10:00
Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
Citește mai mult
Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor
B365
30.03
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor
Citește mai mult
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor

Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 13 rapid 2 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
31.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share