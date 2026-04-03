Au aruncat cu hârtie igienică în Rădoi De unde a pornit totul: „N-am crezut că mai poţi găsi aşa ceva. Intrați să vedeți!”

FC Botoșani - FCSB 3-2. Roș-albaștrii au pierdut meciul din etapa #3 a play-out-ului și au fost egalați în clasament de trupa lui Marius Croitoru.

Campioana poate fi depășită de UTA etapa aceasta, dacă arădenii câștigă cu Metaloglobus

5174 de spectatori au asistat la meciul de la Botoșani, iar unii dintre aceștia au avut un comportament deplasat la adresa antrenorului principal al oaspeților, Mirel Rădoi.

Botoșănenii au aruncat cu hârtie igienică în Rădoi

În timpul meciului, tehnicianul de 45 de ani a fost ținta unor role de hârtie igienică aruncate de la tribuna a doua.

Una dintre acestea a căzut în teren, chiar în fața lui Rădoi, iar acesta s-a aplecat, a ridicat-o și i-a dat-o unui membru al staffului campioanei, care le-a adunat ulterior și pe celelalte, care căzuseră în spatele antrenorului.

Mirel Rădoi, august 2025: „Nici măcar hârtie igienică nu vor să ne dea”

Gestul botoșănenilor vine în urma declarațiilor lui Rădoi din vara anului trecut, când antrena U Craiova și venise să joace la Botoșani.

„După ce am ajuns la stadion, acceptam şi acel 0-0, doar să se termine meciul odată şi să plecăm. N-am crezut că în 2025 mai poţi găsi aşa ceva la un stadion din România, după ce s-a întâmplat la Clinceni.

Viaţa ne oferă surprize. Intraţi să vedeţi tot ce e aici! Sunt filmat şi n-am cum să folosesc ce e înăuntru. Nici măcar hârtie igienică nu vor să ne dea, dar suntem în 2025.

S-a stricat şi aerul condiționat, e inundat şi pe acolo. Ăştia suntem, nu avem cum să progresăm, din moment ce facem lucrurile astea în 2025. Ştiam că Botoşani încearcă să joace fotbal, că se respectă, că oamenii de aici şi politicul ajută.

Din păcate, pentru mine nu… poate pentru altcineva. De asta zic că acceptam şi 0-0, doar să plecăm de aici”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă de după FC Botoșani - U Craiova, în august 2025.

