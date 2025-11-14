„Aproape totul a fost distrus” Petre Grigoraș, despre incendiul de la stadionul din Cernavodă: „Focul s-a extins imediat”

Petre Grigoraș (60 de ani), antrenorul de la Axiopolis Cernavodă, a vorbit despre incendiul care a izbucnit joi la stadionul Ideal.

Incendiul de la stadionul din Cernavodă ar fi început după un scurtcircuit la sauna de la stadion. Atât sauna, cât și vestiarele au fost puternic afectate de flăcări.

Petre Grigoraș, despre incendiul de la stadionul Ideal din Cernavodă

Fostul antrenor de la Farul și CFR Cluj a vorbit despre incendiu și pagubele provocate.

„Ne-am dus, ne-am schimbat. În mod normal, trebuia să facem antrenamentul pe terenul central, dar era destul de moale. Așa că am plecat spre cealaltă parte, după terenul 2, lăsându-l pe magaziner acolo. Avem o mică saună în zonă, ca să facem o ușoară recuperare după antrenament.

Când ne-am întors, am găsit sauna în flăcări. Cred că a fost un scurtcircuit în zona respectivă, iar focul s-a extins imediat și la vestiarul băieților.

Aproape totul a fost distrus. Vă dați seama, pompierii au reușit până la urmă să intre pe geam. Au fost vreo 2-3 norocoși care au mai salvat câte ceva, în rest a ars totul. Echipamentul clubului era în partea cealaltă, așa că nu a fost afectat atât de tare”, a declarat Petre Grigoraș, conform sptfm.ro.

A fost un fum de nedescris. Nici astăzi locul nu arată bine. Momentan nu cred că se mai poate desfășura activitate acolo. Petre Grigoraș, antrenor Axiopolis Cernavodă

Stadionul Ideal, casa celor de la Axiopolis Cernavodă

Pe stadionul Ideal, din Cernavodă își dispută meciurile de pe teren propriu formația din Liga 3, Axiopolis Cernavodă.

Arena a fost modernizată între 2020 - 2022 și are o capacitate de doar 721 de locuri.

După 12 etape, Axiopolis Cernavodă, echipă condusă de celebrul antrenor Petre Grigoraș (60 de ani), ocupă locul 8 din 12, cu 15 puncte, în Seria 3, din Liga 3.

