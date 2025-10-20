„Revoluție cum n-a mai fost la FCSB” Patronul campioanei anunță mutări spectaculoase: „Ăștia sigur trebuie aduși” + Cine pleacă în iarnă

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat o serie de schimbări importante la echipă, după înfrângerea cu Metaloglobus, scor 1-2.

Patronul „roș-albaștrilor” este decis să facă o adevărată revoluție la FCSB, după ce campioana a avut prestații extrem de slabe în acest sezon.

Gigi Becali anunță revoluție la FCSB: „Va fi ceva cum n-am mai făcut niciodată”

Gigi Becali a luat decizia să facă schimbări majore la FCSB, după ce echipa s-a făcut de râs în deplasarea de la Metaloglobus.

El a anunțat că mai mulți jucători din lotul campioanei vor părăsi echipa, urmând ca în iarnă să fie aduși înlocuitori.

„Dimineață m-au oprit doi tineri ca să facem poze, fani FCSB. Atunci am zis: ori sunt Becali, ori sunt papagal.

Voi face o echipă puternică, mi-e rușine de copiii de 17-18 ani când ne bate Metaloglobus. Vreau să fac o echipă de care să fie mândri copiii ăștia.

Va fi o revoluție cum n-am mai făcut niciodată la FCSB. Dacă dormi pe teren, la revedere. Îți dau banii și du-te să dormi la tine acasă.

De dat afară nu poți să-i dai afară, dar poți să-i scoți din lot și să le dai banii. O să dispară 3 de care sunt sigur că pleacă: Edjouma, Chiricheș și un român.

Sunt 3 și vor mai fi probabil încă vreo doi. Știu cam care sunt, dar n-are rost să spun acum cine. Și o să mai aduc în iarnă 5 jucători! ”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

O să aduc fundaș central, mijlocaș central și atacant. Ăștia sigur trebuie aduși. Trebuie să vorbesc cu doctorul să vedem cu Radunovic dacă îi trece pubalgia. Are caracter frumos, dar nu mai poate, doarme săracul pe teren. Dacă nu-i trece pubalgia, la revedere. Gigi Becali, finanțator FCSB

