Decizie radicală A plecat de la echipa din România, după 4 luni de restanțe financiare: „Era un jucător de bază"
Problemele financiare majore de la Poli Iași (locul 3 în Grupa A din play-out L2) determină jucătorii să ia în calcul rezilierea contractelor
Liga 2

Decizie radicală A plecat de la echipa din România, după 4 luni de restanțe financiare: „Era un jucător de bază”

Publicat: 16.04.2026, ora 21:04
  • Problemele financiare majore de la Poli Iași (locul 3 în Grupa A din play-out L2) determină jucătorii să ia în calcul rezilierea contractelor

Primul care a făcut acest pas a fost spaniolul Carlos Inglada, 27 de ani.

Reziliere de contract la Poli Iași. Ar putea urma și altele

El a refuzat să se mai antreneze după Paște, din cauza restanțelor financiare pe o perioadă de 4 luni, și a ajuns la o înțelegere cu conducerea clubului să primească banii în luna mai și să plece liber.

El luase atitudine și la finalul anului trecut, când ieșenii nu erau plătiți de 3 luni. Până la urmă au primit banii, dar acum situația nu a mai fost la fel.

Anunțul rezilierii fundașului a fost făcut de antrenorul moldovenilor, Tibor Selymes.

„Sunt jucători nemulțumiți, e normal. Carlos Inglada reziliază, pentru că nu este de acord să fie neplătit.

E dreptul lui și așa a decis, că nu poate să stea. A spus că nu e normal să joace și să se antreneze dacă nu e plătit și reziliază contractul.

E o pierdere pentru echipă. Dacă mental e bine, Inglada e un jucător care te ajută foarte mult, era un jucător de bază”, a declarat Selymeș, conform liga2.ro.

„La 20-21 de ani, ajungi să ceri bani de la părinți!”

Jose Elo, 25 de ani, fundaș al naționalei Guineei Ecuatoriale, a detaliat situația, conform gsp.ro: „Ne-am spus punctul de vedere, președintele și l-a spus și el, ne-a prezentat cum e situația. Nu ne-a promis nimic ferm că ne vom primi banii.

E foarte dificil pentru noi, toți jucătorii speră ca lucrurile să se rezolve cât mai curând. Jucătorii nu știau exact situația clubului, o aflau din presă. Acum, trebuie să așteptăm, să vedem dacă se pot rezolva lucrurile.

Cu toate astea, trebuie să încercăm să fim profesioniști, să terminăm cu bine sezonul. Noi suntem o echipă tânără, cu fotbaliști care nu au o situație materială foarte bună, astfel încât să nu fie afectați de situație. E foarte greu să nu fii plătit trei luni la muncă. La 20-21 de ani, ajungi să ceri bani de la părinți!”.

Conducerea speră la noi investitori: „La sfârșitul lunii va trebui aprobat planul de reorganizare”

Managerul lui Poli Iași, Florin Briaur a precizat:

„Am avut o discuție cu jucătorii. E normal să fie nemulțumiri, e dreptul lor. La sfârșitul lunii va trebui aprobat planul de reorganizare și în funcție de tratativele cu potențialii investitori vom putea veni cu vești bune sperăm noi.

În ceea ce-l privește pe Carlos Inglada, am ajuns la un acord cu el și am decis să reziliem contractul. În luna mai își va primi cele trei salarii restante, pe lunile ianuarie, februarie și martie. Acesta a și fost acordul, să plece plătit la zi, nu până la final de contract”.

