Steaua a rămas fără căpitan Poli Timișoara l-a prezentat oficial: „Dan Alexa a solicitat, clubul a adus!”
Stephan Drăghici a semnat cu Poli Timișoara FOTO Sport Pictures
Liga 2

Steaua a rămas fără căpitan Poli Timișoara l-a prezentat oficial: „Dan Alexa a solicitat, clubul a adus!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 15:39
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 15:41
  • Stephan Drăghici (28 de ani) este noul jucător al celor de la Politehnica Timișoara.
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Alb-violeții caută să revină pe prima scenă a fotbalului românesc în viitorul sezon și au început deja completarea lotului cu nume solide, precum Aurelian Chițu sau Andrei Artean.

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Stephan Drăghici a semnat cu Politehnica Timișoara

Acum, timișorenii l-au adus și cel care a fost căpitan la Steaua în ultima stagiune, bifând 5 sezoane în tricoul roș-albastru.

„Stephan Leonard Drăghici (28 ani) a semnat cu Politehnica Timișoara.

Stephan s-a născut pe 30 ianuarie 1998, la Roșiorii de Vede (jud. Teleorman). La bază mijlocaș dreapta, el poate acoperi mai multe posturi din benzile laterale, evoluând și în postura de fundaș lateral în anii recenți. A crescut la Școala de Fotbal Răzvan Raț și Ardealul Cluj.

La nivel de seniori a evoluat pentru Universitatea Craiova, CSM Rm. Vâlcea, Academica Clinceni, Juventus București, Sepsi OSK, Gaz Metan Mediaș, FC Argeș și CSA Steaua București.

Cu cea din urmă a încheiat în două rânduri campionatul Ligii 2 pe loc direct promovabil în elită, a fost căpitanul echipei roș-albastre, iar în sezonul 2025-26 a marcat două goluri și a avut trei assisturi în 26 de meciuri din Liga 2 (opt în play-off).

La nivelul SuperLigii are 82 de partide jucate și două goluri marcate. Iar în Liga 2 are în total 131 de meciuri jucate și nouă goluri înscrise. A fost de asemenea internațional de juniori U18, U19 și de tineret al României”, a scris Politehnica Timișoara, pe site-ul oficial.

119 meciuri
a bifat Drăghici în tricoul Stelei, reușind 7 goluri și 12 pase decisive

Stephan Drăghici: „Abia aștept să joc la Timișoara”

După semnarea contractului, noul jucător a oferit și o scurtă declarație:

„Am venit cu gânduri frumoase, vreau să ajut echipa să își atingă toate obiectivele propuse în sezonul următor și sperăm să-i facem fericiți pe suporteri. Știu că sunt fani minunați. Din ce am vorbit cu conducerea am înțeles că e un proiect frumos și că se vor lucruri mari.

Dintre colegi îl știu mai bine din postura de adversar pe Călin Toma. L-am întâlnit de asemenea ca antrenor la adversari pe Dan Alexa. Abia aștept să joc la Timișoara!”, a transmis Stephan Drăghici.

Totodată, directorul clubului a confirmat că Drăghici a fost dorința lui Dan Alexa și Ion Timofte.

„Stephan este alb-violet! Ajuns la maturitate sportivă cred că și el și următorul transfer, pe care îl vom anunța zilele acestea, sunt exact pe placul antrenorului și ambii se vor integra perfect în cerințele acestuia.

Dan Alexa și Ion Timofte au solicitat, clubul a adus! Multă baftă!”, a declarat Dinu Bara, director general la Politehnica Timișoara.

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