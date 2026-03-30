Polițiștii s-au bătut cu pompierii! FOTO+VIDEO. Imagini uluitoare din SUA: momentul în care se iscă o bătaie generală la un meci de hochei caritabil

- Polițiștii și pompierii din New York s-au bătut în mai multe rânduri în timpul unui meci de hochei caritabil disputat, duminică, pe UBS Arena din New York.
- În fiecare an, FDNY și NYPD organizează acest meci pentru a strânge fonduri pentru o cauză nobilă. Însă între cele două instituții există o rivalitate acerbă, atât pe gheață, cât și în afara ei.
NYPD (Departamentul de Poliție al orașului New York) a câștigat cu 3-2 meciul disputat cu FDNY (Serviciul de Pompieri al orașului New York), marcând prima victorie a polițiștilor în fața pompierilor din ultimii 10 ani în acest meci caritabil ajuns la cea de-a 52-a ediție.
Polițiștii s-au bătut cu pompierii
La scorul de 1-1, la aproximativ opt minute după începerea primei reprize, mai mulți jucători ai ambelor echipei au început să-și arunce pumni, iar după fluierul final, sărbătoarea polițiștilor a fost întârziată de o nouă încăierare.
Prima bătaie generală a început în momentul în care două perechi de jucători s-au încăierat. În timp ce un arbitru supraveghea una dintre bătăi, un polițist (îmbrăcat în verde) a intervenit pentru a-l împiedica pe unul dintre jucătorii echipei pompierilor (îmbrăcați în roșu) să-și lovească un adversar, scrie nypost.com.
În acel moment, jucători de la ambele echipe s-au alăturat încăierării, iar lucrurile au degenerat luptă în toată regula.
Scandalul s-a încheiat rapid, arbitrii reușind să preia controlul asupra situației.
După meci, în condițiile în care atmosfera era încă încinsă, mai mulți jucători de la NYPD și FDNY s-au luat din nou la bătaie.
Ambele echipe s-au adunat în spatele uneia dintre porți și s-au încăierat, iar spiritele s-au calmat după câteva minute.