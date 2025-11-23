Tragedie în Serbia Unul din liderii galeriei lui Partizan a fost asasinat în plină stradă 

Tadija Pantic, unul dintre liderii Grobarii, facțiune de suporteri a clubului sârb Partizan, a fost asasinat în plină stradă.

a fost asasinat în plină stradă. Tragedia a avut loc sâmbătă, în orașul Novi Belgrad.

Tadija Pantic, în vârstă de 23 de ani a fost împușcat mortal în jurul orei 12:40.

Serviciile de urgență au fost chemate pe Bulevardul Arsenije Carnojevic, dar Pantic a murit la fața locului, în ciuda eforturilor paramedicilor, scrie blic.rs.

Potrivit primelor informații, doi atacatori au participat la asasinatul unuia dintre liderii Grobarii. Aceștia se aflau pe un scuter fără numere de înmatriculare și purtau căști.

Înaintea tragicului eveniment, Pantic ar fi văzut că este urmărit și a încercat să scape de atacatori.

O angajată de la o tutungerie din apropiere a declarat că a auzit mai multe împușcături.

„Am auzit 4-5 împușcături și m-am închis în chioșc”, a declarat aceasta pentru sursa citată.

Atacatorii nu au fost încă identificați, după ce au fugit imediat de la locul faptei.

O scenă similară s-a petrecut și în anul 2019. Atunci Ljubomir Markovic, cel care a fost, de asemenea, unul din liderii galeriei lui Partizan, era asasinat pe strada Milenka Grcic, din Belgrad, după ce 6 gloanțe au fost trase asupra sa.

Tadija Pantic a scăpat de moarte de două ori

Tadija Pantic a mai fost victima unor presupuse tentative de asasinat.

Prima dată s-a întâmplat în iunie, atunci când a fost implicat într-o încăierare cu unii dintre fanii celor de la Steaua Roșie Belgrad, la sfârșitul unui meci de baschet dintre Partizan și Buducnost.

Mașina în care se afla acesta era plină de găuri de glonț.

A doua oară a fost când macedoneanul Martin Sipkovski a murit într-o explozie într-un apartament închiriat din centrul Belgradului, el fiind angajat să îl omoare pe Tadija, potrivit telegraf.rs.

Se suspectează că Sipkovski a activat accidental explozibilul. Ancheta este încă în desfășurare.

