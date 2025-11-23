„Sunt ca noi cu Rapid” Mihai Stoica, paralelă înainte de Inter - AC Milan. Cum vede prezența lui Chivu pe banca „nerazzurrilor” și motivul pentru care ține cu ei

Mihai Stoica (60 de ani) a făcut o comparație între „Derby della Madonnina” și Rapid - FCSB.

Oficialul campioanei a povestit cum a devenit fan al „nerazzurrilor” și și-a arătat aprecierea față de Cristi Chivu.

Pe lângă problemele legate de evoluția celor de la FCSB în acest sezon, Mihai Stoica a abordat și derby-ul italian din această seară, Inter - AC Milan, programat de la 22:00.

Mihai Stoica: „Toți ai mei țin cu AC Milan, doar eu țin cu Inter”

„AC Milan și Inter sunt ca noi cu Rapidul”, a spus Mihai Stoica, referitor la seria de 5 derby-uri în care „nerazzurrii” nu a mai câștigat în fața rivalei, la fel ca giuleștenii în fața celor de la FCSB.

Apoi, oficialul campioanei a continuat cu o poveste despre fiica sa și fostul iubit al acesteia, pe care nu l-a numit.

„Deci, toți apropiații mei țin cu AC Milan. Doar eu țin cu Inter. Și fostul iubit al Teodorei ține cu AC Milan. Am rămas în relații foarte bune.

Pe Teodora din interistă mi-a făcut-o milanistă”, a mai spus Stoica, în emisiunea MM la Fanatik.

Mihai Stoica: „Inter Milano e singurul club care mi-a răspuns la o scrisoare”

Pe lângă aprecierea pentru Cristi Chivu, Mihai Stoica a rememorat o amintire din copilărie, care l-a determinat să devină fan al „nerazzurrilor”.

E clar că prezența lui Cristi Chivu pe banca Interului ne creează emoții suplimentare și... Ești dublu interist.

Eu o să-ți spun ceva. Când Tătărușanu a apărat la AC Milan, am fost pentru prima dată în viața mea împărțit. Pentru că nu puteam să fiu contra lui Tătărușanu. Iar acum, dacă era Chivu la AC Milan, cred că țineam cu Milan.

Pentru că așa am chestia asta când e vorba de un român, dar, recunosc, de un român la care țin. Și la Cristi Chivu țin foarte mult. Și mai țin și cu Inter. Pentru că a fost singurul club care mi-a răspuns unei scrisori atunci când eram copil.

Găsisem o pagină dintr-o revistă, avea niște adrese de cluburi. Și am scris. Că tata știa italiană și am scris în italiană, o italiană mai de baltă. Acum vorbesc mai bine.

Și a fost singurul club care mi-a răspuns și am primit niște cărți poștale cu jucători de la Inter. După care am scris din nou și am mai primit și un fanion micuț și alte cărți poștale”, a mai povestit oficialul FCSB.

Cu o victorie în derby-ul din această seara, Interul lui Chivu poate redeveni lider în Serie A.

