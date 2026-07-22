Leo Messi, 39 de ani, nu a spus încă nimic despre viitorul său, după a 3-a finală de Campionat Mondial.

Argentinienii se așteaptă să părăsească naționala albiceleste. Descoperă momentul în rândurile de mai jos.

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Leo Messi se pregătește de retragere. La 39 de ani, va părăsi în curând selecționata Argentinei.

21 de ani în care a trăit tot la Mondial, șase turnee, trei finale, două pierdute, ultima acum, dar și triumful din 2022, în Qatar.

125 de goluri și 68 de pase decisive a oferit Messi echipei Argentinei, pentru care a jucat 207 meciuri în toate competițiile

Messi a evitat orice dialog cu presa. Un mesaj pe social media. Nimic despre retragere

Nu a anunțat încă nimic asupra viitorului său, după 0-1 în prelungiri în finala în fața Spaniei.

Mesajul său postat pe social media a fost despre „durerea imensă” și „rana” ce va lua mult timp pentru a se închide. Niciun cuvânt despre retragere.

Leo Messi, medalia de argint și lacrimile înfrângerii. Foto: Imago

Căpitanul a refuzat până acum orice dialog cu presa, anticipând că aceasta va fi prima întrebare.

Lumea se aștepta ca partida de la New York să fie ultima lui apariție la naționala albiceleste.

Retragerea lui Messi de la națională, foarte posibilă în septembrie: amical acasă

Mass-media argentiniană susține însă că retragerea internațională nu este departe. Ar fi chiar în 2026.

Lacrimile de la sfârșitul jocului de duminică prevestesc și sfârșitul călătoriei, nu doar ultimul Mondial.

TyC Sports susține că Messi va mai rămâne câteva luni în tricoul alb-bleu.

Messi, privire înapoi, spre o carieră de 21 de ani la naționala Argentinei. Foto: Imago

Potrivit postului TV din Buenos Aires, preluat și de RMC Sport, atacantul și-ar putea lua adio de la națională într-un meci jucat acasă, în fața propriilor suporteri.

Un amical plănuit pentru septembrie. Deocamdată, nu au fost definitivate nici data, nici numele adversarului.

Este posibil ca finala CM 2026 să fi fost ultima întâlnire oficială.

Messi mai are 2 ani și jumătate contract la Inter Miami

Messi încă nu se gândește la retragerea definitivă din fotbal.

În echipamentul roz al lui Inter Miami. Foto: Imago

Mai are doi ani și jumătate de contract, până la sfârșitul lui 2028, și intenționează să continue la Inter Miami.

Mai ales că David Beckham și frații Mas, proprietarii lui Inter, au inaugurat în aprilie „Nu Stadium” (26.700 de locuri), o arenă de 350 de milioane $ într-un complex Freedom Park estimat la un miliard de dolari.

Va depăși și el 40 de ani, precum Cristiano Ronaldo, pe teren.

1.164 de meciuri a jucat Messi în carieră: 957 la echipele de club (Barcelona, PSG, Inter Miami) și 207 la națională. A înscris 919 goluri (794 la club și 125 pentru Argentina)

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