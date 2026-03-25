UEFA a spus „NU”! Solicitarea cluburilor din Premier League putea schimba Liga Campionilor » Echipele spaniole s-au opus

Mingea Ligii Campionilor 2025-2026 Foto: Imago
Publicat: 25.03.2026, ora 14:12
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 14:12
  • Cluburile din Premier League care voiau mărirea loturilor din Liga Campionilor la 28 de jucători pentru sezonul următor nu au obținut aprobarea UEFA, care a decis să păstreze limita actuală de 25 de jucători.
  • Reprezentanții spanioli, printre care Atletico Madrid, Sevilla și Real Sociedad, s-au opus propunerii.

Propunerea fusese discutată luna trecută în cadrul comitetului pentru competiții inter-cluburi, însă nu a fost inclusă pe ordinea de zi a următoarei ședințe a comitetului executiv, care va avea loc înainte de finala Europa League de la Istanbul, pe 20 mai.

„Tricolorii” au plecat în Turcia FOTO. Man și Hagi au atras toate privirile la îmbarcarea în avion. Geanta purtată de Ianis are un preț fabulos
Citește și
„Tricolorii” au plecat în Turcia FOTO. Man și Hagi au atras toate privirile la îmbarcarea în avion. Geanta purtată de Ianis are un preț fabulos
Citește mai mult
„Tricolorii” au plecat în Turcia FOTO. Man și Hagi au atras toate privirile la îmbarcarea în avion. Geanta purtată de Ianis are un preț fabulos

Cluburile din Premier League au cerut loturi mai mari în Liga Campionilor

Regulamentele pentru sezonul viitor au fost deja aprobate fără modificări, însă subiectul ar putea fi rediscutat înainte de sezonul 2027/28, primul din noul ciclu de patru ani al drepturilor TV UEFA.

Mai multe cluburi din Premier League au susținut necesitatea unui lot mai mare.

Argumentul echipelor britanice a fost că extinderea competiției și calendarul încărcat cer o gestionare mai eficientă a accidentărilor și a oboselii jucătorilor.

Regulile actuale privind dimensiunea loturilor au fost introduse în urmă cu aproape 20 de ani.

Cluburile spaniole s-au opus, iar UEFA a respins cererea

În cadrul întâlnirii, membrii comitetului nu au reușit să ajungă la un consens.

Reprezentanții spanioli (Atletico Madrid, Sevilla și Real Sociedad) s-au opus, invocând riscul ca puterea financiară a cluburilor din Premier League să le permită să construiască loturi și mai puternice.

Totodată, există percepția la nivel european că echipele din Premier League beneficiază de un avantaj în faza grupelor, datorită principiului de protecție a țării, care le împiedică să se întâlnească între ele, oferindu-le un parcurs mai facil către faza eliminatorie.

2
dintre cele șase cluburi engleze care au ajuns în optimile Ligii Campionilor în acest sezon, Arsenal și Liverpool, au reușit să se califice mai departe în sferturi

Odată cu introducerea unei grupe principale cu 36 de echipe în Liga Campionilor, toate cluburile joacă cel puțin două meciuri suplimentare, iar echipele care nu termină în primele opt locuri se confruntă cu încă două jocuri în play-off-ul din ianuarie pentru a se califica în optimile de finală.

Citește și

Turcia vs România la baraj: Istoricul întâlnirilor directe ne este favorabil. Cum arată cotele la pariuri?
Publicitate
11:40
Turcia vs România la baraj: Istoricul întâlnirilor directe ne este favorabil. Cum arată cotele la pariuri?
Citește mai mult
Turcia vs România la baraj: Istoricul întâlnirilor directe ne este favorabil. Cum arată cotele la pariuri?
Reghecampf pleacă din Sudan? Presa din Africa anunță că va fi dat afară de la Al-Hilal Omdurman. Reacția românului: „Pot să-ți spun un singur lucru”
Campionate
11:39
Reghecampf pleacă din Sudan? Presa din Africa anunță că va fi dat afară de la Al-Hilal Omdurman. Reacția românului: „Pot să-ți spun un singur lucru”
Citește mai mult
Reghecampf pleacă din Sudan? Presa din Africa anunță că va fi dat afară de la Al-Hilal Omdurman. Reacția românului: „Pot să-ți spun un singur lucru”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Știrile zilei din sport
Dilemă de ultimă oră!  După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
Nationala
00:10
Dilemă de ultimă oră! După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
Citește mai mult
Dilemă de ultimă oră!  După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
„Nu avem nicio șansă”  Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat 
Nationala
25.03
„Nu avem nicio șansă” Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat
Citește mai mult
„Nu avem nicio șansă”  Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat 
Cum jucăm cu Turcia  Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Nationala
25.03
Cum jucăm cu Turcia Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Citește mai mult
Cum jucăm cu Turcia  Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Nationala
25.03
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Citește mai mult
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:34
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
11:29
„Situația e oribilă” Mircea Lucescu, dezvăluire sensibilă: „Nu m-am mai întors”
„Situația e oribilă” Mircea Lucescu, dezvăluire sensibilă: „Nu m-am mai întors”
11:59
„Mi-a lipsit” Adrian Mazilu, încântat de revenirea la naționala U21: „Așteptam cu nerăbdare”
„Mi-a lipsit” Adrian Mazilu, încântat de revenirea la naționala U21: „Așteptam cu nerăbdare”
11:12
„Bonus de 0 dolari! Dopații primesc un milion” A doborât recordul mondial și s-a revoltat: „E o nebunie, contrastul e izbitor”
„Bonus de 0 dolari! Dopații primesc un milion”  A doborât recordul mondial și s-a revoltat: „E o nebunie, contrastul e izbitor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
