UEFA a spus „NU”! Solicitarea cluburilor din Premier League putea schimba Liga Campionilor » Echipele spaniole s-au opus

Cluburile din Premier League care voiau mărirea loturilor din Liga Campionilor la 28 de jucători pentru sezonul următor nu au obținut aprobarea UEFA, care a decis să păstreze limita actuală de 25 de jucători.

Reprezentanții spanioli, printre care Atletico Madrid, Sevilla și Real Sociedad, s-au opus propunerii.

Propunerea fusese discutată luna trecută în cadrul comitetului pentru competiții inter-cluburi, însă nu a fost inclusă pe ordinea de zi a următoarei ședințe a comitetului executiv, care va avea loc înainte de finala Europa League de la Istanbul, pe 20 mai.

Cluburile din Premier League au cerut loturi mai mari în Liga Campionilor

Regulamentele pentru sezonul viitor au fost deja aprobate fără modificări, însă subiectul ar putea fi rediscutat înainte de sezonul 2027/28, primul din noul ciclu de patru ani al drepturilor TV UEFA.

Mai multe cluburi din Premier League au susținut necesitatea unui lot mai mare.

Argumentul echipelor britanice a fost că extinderea competiției și calendarul încărcat cer o gestionare mai eficientă a accidentărilor și a oboselii jucătorilor.

Regulile actuale privind dimensiunea loturilor au fost introduse în urmă cu aproape 20 de ani.

Cluburile spaniole s-au opus, iar UEFA a respins cererea

În cadrul întâlnirii, membrii comitetului nu au reușit să ajungă la un consens.

Reprezentanții spanioli (Atletico Madrid, Sevilla și Real Sociedad) s-au opus, invocând riscul ca puterea financiară a cluburilor din Premier League să le permită să construiască loturi și mai puternice.

Totodată, există percepția la nivel european că echipele din Premier League beneficiază de un avantaj în faza grupelor, datorită principiului de protecție a țării, care le împiedică să se întâlnească între ele, oferindu-le un parcurs mai facil către faza eliminatorie.

2 dintre cele șase cluburi engleze care au ajuns în optimile Ligii Campionilor în acest sezon, Arsenal și Liverpool, au reușit să se califice mai departe în sferturi

Odată cu introducerea unei grupe principale cu 36 de echipe în Liga Campionilor, toate cluburile joacă cel puțin două meciuri suplimentare, iar echipele care nu termină în primele opt locuri se confruntă cu încă două jocuri în play-off-ul din ianuarie pentru a se califica în optimile de finală.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport