Reghecampf pleacă din Sudan? Presa din Africa anunță că va fi dat afară de la Al-Hilal Omdurman. Reacția românului: „Pot să-ți spun un singur lucru”
alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 11:39
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 11:39
  • Laurențiu Reghecampf (50 de ani), antrenorul echipei Al Hilal Omdurman, a vorbit despre viitorul său la echipa din Sudan, după ce presa din Africa a scris despre demiterea iminentă a românului.

După ce Al Hilal Omdurman a fost eliminată dramatic din Liga Campionilor, presa de pe continentul african a scris constant despre potențiala plecare a lui Laurențiu Reghecampf de pe banca echipei.

Laurențiu Reghecampf: „Discutăm prelungirea contractului”

După informațiile apărute în presă, Laurențiu Reghecampf a venit cu noi detalii legate de viitorul său.

„Pot să-ți spun doar un singur lucru. Astăzi lucrez la programul echipei pentru sezonul următor. Mă refer aici la transferuri, cantonament, absolut tot ceea ce trebuie făcut.

În paralel, discutăm despre prelungirea contractului. Presa poate scrie orice, este normal. În fotbal se poate întâmpla orice, nimeni nu-ți asigură siguranța pentru ziua de mâine.

Fiecare om are agenda lui. Pentru mine, rezultatele contează. Restul este istorie. Eu nu am dat vina pe arbitraj nici măcar o secundă (n.r. - în meciul cu RS Berkane). Asta am și declarat, că nu sunt eu în măsură să judec arbitrajul”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform digisport.ro.

Antrenorul român ar fi primit deja o ofertă de prelungire a contractului din partea clubului, dar Reghecampf nu ar fi semnat încă, discuțiile fiind în desfășurare.

1,83 de puncte pe meci
este media celor de la Al Hilal Omdurman sub comanda lui Laurențiu Reghecampf

Îmbunătățirea rezultatelor, în mandatul lui Reghecampf, e inexistentă

Al Hilal Omdurman a fost eliminată de RS Berkane (Maroc) în sferturile Ligii Campionilor Africii. În tur, cele două echipe au remizat, scor 1-1, iar în retur echipa antrenată de Reghecampf a pierdut cu scorul de 0-1.

După ce formația din Sudan a ratat calificarea în semifinalele competiției, Laurențiu Reghecampf a fost criticat dur.

„Eliminarea cu Renaissance de Berkane a convins conducerea clubului Al-Hilal Omdurman: îmbunătățirea rezultatelor, în mandatul lui Reghecampf, e inexistentă.

În Champions League, echipa se oprea mereu în sferturi. Ceea ce s-a întâmplat și acum. Visul calificării în semifinale, după 11 ani, a fost spulberat”, a precizat jurnalistul sudanez Hafiz Muhammad Ahmad, citat de sport.ro.

S-a vorbit și despre potențiala despărțire dintre antrenorul român și Al-Hilal Omdurman:

„Reghecampf pleacă de la Al-Hilal Omdurman! În locul său, va fi readus pe bancă antrenorul congolez Florent Ibenge”, a notat Kayishema Tity Thierry, de la Rwanda TV, conform sursei citate.

Florent Ibenge a mai antrenat-o pe Al Hilal Omdurman în perioada august 2022 - iulie 2025.

Laurențiu Reghecampf a preluat banca tehnică a celor de la Al-Hilal Omdurman în august 2025 și a pregătit echipa, până acum, în 33 de meciuri: 12 în Liga Campionilor Africii și 21 în campionatul din Rwanda.

Al Hilal Omdurman se află pe locul 3 în campionatul din Rwanda, cu 45 de puncte acumulate, la patru lungimi distanță de liderul APR, care a disputat patru meciuri în plus.

Din cauza războiului civil din Sudan, echipa antrenată de Reghecampf nu poate juca în propriul campionat, astfel că a ajuns să joace în liga Rwandei, țară aflată la peste 2.000 de kilometri distanță.

