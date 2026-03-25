„Tricolorii” au plecat în Turcia FOTO. Man și Hagi au atras toate privirile la îmbarcarea în avion. Geanta purtată de Ianis are un preț fabulos

Echipa națională a României s-a urcat în avion și a decolat spre Istanbul pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial 2026.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Dennis Man (27 de ani) și Ianis Hagi (27 de ani) au atras atenția cu gențile lor Louis Vuitton, a căror valoare cumulată depășește 10.000 de euro.

Federația Română de Fotbal a anunțat, pe paginile oficiale de socializare ale echipei naționale, plecarea „tricolorilor” spre Istanbul.

„Plecăm la Istanbul încărcați cu încrederea unei națiuni!”, a fost mesajul transmis pe rețelele de socializare.

Deși jucătorii au fost îmbrăcați simplu, în treningurile și echipamentele oficiale Joma, „tricolorii” au ieșit în evidență prin accesoriile de lux.

În special Dennis Man și Ianis Hagi, care purtau fiecare câte o geantă Louis Vuitton.

Ianis Hagi, jucătorul celor de la Alanyaspor, poartă o geantă Louis Vuitton Speedy P9 Bandouliere 40 galbenă, confecționată din piele naturală de vițel, cu interior din piele de miel și accesorii aurii.

Geanta lui Ianis Hagi mai are un detaliu aparte: numele „Hagi” este gravat pe o etichetă personalizată.

Valoarea acesteia este de 9.976 de euro.

Geanta Speedy P9 Bandouliere 40. Foto: us.louisvuitton.com

Dennis Man, fotbalistul înregistrat la PSV Eindhoven, poartă o geantă Louis Vuitton Keepall Bandouliere 55 de culoare mov, confecționată din material textil rezistent monogramat și piele naturală, cu interior din bumbac și accesorii argintii.

Valoarea acestei genți este de 2.967 de euro.

Geanta Keepall Bandouliere 55. Foto: us.louisvuitton.com

Lotul României este evaluat la 96 de milioane de euro, conform Transfermarkt. Turcia vine la baraj cu vedete în valoare totală de 450 milioane de euro.

Topul celor mai valoroși jucători:

Radu Drăgușin (Tottenham) - 20 mil. €, Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) - 18 mil. €, Dennis Man (PSV Eindhoven) - 13 mil. € Turcia: Arda Güler (Real Madrid) - 90 mil. €, Kenan Yıldız (Juventus Torino) - 75 mil. €, Ferdi Kadıoğlu (Brighton) - 30 mil. €, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 26 mil. €, Orkun Kökçü (Beșiktaș) - 25 mil. €, Hakan Çalhanoğlu (Inter Milano) - 22 mil. €, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahce) - 22 mil. €

Meciul se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

În cazul unui succes la Istanbul, partida din finala barajului cu Slovacia sau Kosovo va putea fi urmărită pe Antena 1. Dacă va pierde duelul cu Turcia, atunci România va disputa un amical cu pierzătoarea dintre cele două echipe.

