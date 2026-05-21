A apărat cu degetul rupt! „Inconștientul” Emiliano Martinez nu a ținut cont de accidentare și a jucat în finala Europa League: „Ar trebui să-mi fac griji?”
George Neagu
Publicat: 21.05.2026, ora 10:35
Actualizat: 21.05.2026, ora 10:36
  • Emiliano Martinez (33 de ani), portarul celor de la Aston Villa, a dezvăluit că și-a rupt degetul înainte de finala Europa League cu Freiburg.
  • În ciuda problemelor medicale, argentinianul a fost prezent între buturile echipei engleze.

Aston Villa a câștigat, miercuri, Europa League, după ce a învins-o categoric pe Freiburg cu scorul de 3-0. Golurile au fost marcate de Tielemans ('41), Buendia ('45+3) și Rogers ('58).

Freiburg - Aston Villa 0-3. Emi Martinez a jucat cu degetul rupt în finala Europa League

Emiliano Martinez și-a rupt degetul la încălzire și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În ciuda problemelor cu care s-a confruntat, portarul argentinian a fost prezent în poarta celor de la Aston Villa, care și-au adjudecat primul trofeu european după 44 de ani.

La finalul meciului cu Freiburg, Emiliano Martinez a vorbit despre accidentarea suferită:

Mi-am rupt degetul în timpul încălzirii, dar, pentru mine, fiecare lucru rău aduce și ceva bun. Așa a fost toată viața mea și voi continua la fel.

Ar trebui să-mi fac griji? Sincer, nu mi-am mai rupt niciodată un deget. De fiecare dată când prindeam mingea, degetul se ducea într-o parte.

Dar sunt lucruri peste care trebuie să treci și sunt mândru să apăr poarta lui Aston Villa”, a declarat Martinez, conform bbc.com.

15 milioane de euro
este cota de piață a lui Emiliano Martinez, conform Transfermarkt

Emi Martinez a participat și la sărbătoarea celor de la Aston Villa, care au petrecut alături de fani și de antrenorul Unai Emery.

Odată cu acest rezultat, Aston Villa aduce un nou trofeu european în vitrină, după Cupa Campionilor Europeni (1982), Supercupa Europei (1983) și Cupa Intertoto (2002).

VIDEO. Bucuria celor de la Aston Villa

Unai Emery, încă un trofeu câștigat

Unai Emery, antrenorul celor de la Aston Villa, a câștigat Europa League pentru a cincea oară.

Tehnicianul spaniol a mai câștigat trofeul cu Sevilla (2013/14, 2014/15 şi 2015/16) şi o dată cu Villarreal (2020/21). A mai pierdut o finală, cu Arsenal (2018/19).

Astfel, Emery a devenit antrenorul cu cele mai multe trofee europene câștigate, fiind la egalitate cu Carlo Ancelotti, Jose Mourinho și Giovanni Trapattoni.

