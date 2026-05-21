Nu-i dă șanse Craiovei De ce Mihai Stoica spune că oltenii nu vor ajunge în faza principală a Ligii Campionilor: „Știu cu ce se mănâncă astea"
alt-text Publicat: 21.05.2026, ora 11:35
alt-text Actualizat: 21.05.2026, ora 13:44
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, consideră că Universitatea Craiova nu are șanse să joace în grupa principală din Liga Campionilor.

Universitatea Craiova a câștigat titlul după o așteptare de 35 de ani și va evolua în preliminariile Ligii Campionilor, acolo unde va fi cap de serie în primul tur.

Ultima echipă care a evoluat în faza principală a competiției a fost FCSB, în sezonul 2013/2014. Roș-albaștrii s-au aflat atunci în grupa E, alături de Chelsea, Schalke și Basel.

Mihai Stoica consideră că echipa antrenată de Filipe Coelho nu poate egala performanța reușită atunci de FCSB.

„Universitatea Craiova a meritat pe deplin titlul. Dar are zero șanse în Champions League. 0,01% șanse să se califice în faza principală a Champions League.

Eu zic așa: 65% Conference, 34,9 Europa League, 0,1% Champions League. Eu știu ce înseamnă play-off-ul Champions League, cu oricine joci.

Slovan Bratislava s-ar putea să fie spulberată de alte echipe în turul 3, nu o văd în play-off, să fie adversar pentru Craiova. Știu cu ce se mănâncă astea”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

În ultima etapă de campionat, Craiova va juca cu Rapid, luni, 25 mai, de la ora 20:30. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Primele calcule: ce șanse are Universitatea Craiova în preliminariile Ligii Campionilor

Universitatea va fi cap de serie în primul tur preliminar, unde, conform Football Meets Data, are cele mai mari șanse dintre toate formațiile să treacă în runda următoare: 86%!

Pentru Craiova, calificarea este singura opțiune. O eventuală eliminare e echivalentă cu pierderea unei plase de siguranță.

Spre deosebire de celelalte trei tururi, o eliminare încă de la debutul în Liga Campionilor o aruncă pe campioană direct în Conference League, sărind peste Europa League. Asta înseamnă că doar un parcurs perfect mai poate aduce calificarea în faza ligii.

O calificare în turul II din UCL înseamnă că, din acel moment, Craiova ar părăsi cupele europene doar dacă ar fi eliminată de 3 ori consecutiv!

Oltenii au 58% șanse să ajungă în turul III, fiind în continuare printre favorite. Prezența în această rundă garantează calificarea în faza principală din Conference League.

Conform sursei citate, drumul s-ar opri aici în Liga Campionilor, șansele de calificare în play-off fiind de 43%.

Ar retrograda în play-off-ul Europa League, unde ar avea 44% șanse să ajungă în faza ligii, fiind prima sub linia celor calificate.

Posibilii adversari ai Universității Craiova în turul 1:

  • Inter d'Escaldes (Andorra)
  • Levski Sofia (Bulgaria)
  • Sabah (Azerbaidjan)
  • Kauno Zalgiris (Lituania)
  • Gyor (Ungaria)
  • Iberia 1999 (Georgia)
  • Floriana (Malta)
  • Trei Fiori (San Marino)
  • Campioana din Muntenegru
  • Campioana din Albania
  • Vardar Skopje (Macedonia de Nord)
  • Vitebsk (Belarus)
  • Campioana din Luxemburg

Posibilii adversari ai Universității Craiova în turul 2:

  • Steaua Roșie Belgrad (Serbia)
  • Dinamo Zagreb (Croația)
  • Slovan Bratislava (Slovacia)
  • Lech Poznan (Polonia)
  • NK Celje (Slovenia)
  • Omonia Nicosia (Cipru)
  • Shamrock Rovers (Irlanda)
  • KuPS Kuopio (Finlanda)
  • Drita (Kosovo)
  • Lincoln Red Imps (Gibraltar)
  • Borac Banja Luka (Bosnia)
  • Hapoel Beer Sheva (Israel)

