„CM devine un blestem pentru noi” VIDEO. Florin Răducioiu nu vede cu ochi buni șansele României » Ce spune despre debutul lui Hagi

alt-text Publicat: 21.05.2026, ora 12:03
alt-text Actualizat: 21.05.2026, ora 12:03
  • Florin Răducioiu (56 de ani), fost mare internațional român, a vorbit despre debutul lui Gheorghe Hagi (61 de ani) pe banca echipei naționale.

Naționala României va disputa două meciuri de pregătire în luna iunie. „Tricolorii” vor întâlni mai întâi Georgia, marți, 2 iunie, de la ora 20:00, la Tbilisi, pe stadionul „Mikheil Meskhi”.

Patru zile mai târziu, pe 6 iunie, vor juca cu Țara Galilor pe Stadionul Steaua din București. Va fi primul meci disputat pe teren propriu cu Gheorghe Hagi în postura de selecționer.

VIDEO. Florin Răducioiu: „Un nou început cu Gică Hagi”

Florin Răducioiu este încrezător că Hagi va face tot posibilul ca să califice echipa națională la Campionatul European din 2028.

„Este probabil un nou început cu Gică Hagi. Ne așteaptă niște preliminarii foarte dificile (n.r. - în Liga Națiunilor). Evident că îi urez mult succes lui Gică pentru că țin foarte mult la el.

Este un prieten foarte bun și bineînțeles că va demonstra că este și un antrenor inspirat și va face tot posibilul, împreună cu băieții, să ne ducă la Campionatul European”, a declarat Florin Răducioiu.

România a ratat șansa de a se califica la Campionatul Mondial din această vară, după ce a fost învinsă de Turcia, scor 0-1, în semifinala barajului.

„Din păcate, acest Campionat Mondial pare că devine un fel de blestem pentru noi.

Lipsim de foarte mulți ani și sper să nu albesc de tot până să mergem să vedem un Mondial”, a mai precizat fostul atacant al naționalei.

40 de selecții
pentru echipa națională a bifat Florin Răducioiu. A marcat 21 de goluri și a oferit 2 pase decisive

Programul României în 2026

  • 2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00
  • 6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45
  • 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
  • 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
  • 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
  • 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
  • 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
  • 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

Florin Răducioiu, despre barajul pentru Conference League: „Dinamo e o echipă greu de învins”

FCSB și FC Botoșani se vor confrunta în semifinala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League. Meciul va avea loc duminică, 24 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Steaua.

Câștigătoarea va juca săptămâna următoare finala barajului cu Dinamo, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Data exactă nu a fost încă stabilită și va fi comunicată ulterior.

Întrebat dacă ar dori să vadă o finală între Dinamo și FCSB, Florin Răducioiu, fostul atacant al „câinilor”, a precizat:

„Mi-ar plăcea, pentru că e întotdeauna un derby. Știți foarte bine ce reprezintă pentru fotbalul românesc, chiar dacă nu mai este cel de altădată. Probabil Dinamo are mari șanse să câștige meciul.

Evident că sufletul meu este întotdeauna cu Dinamo. E clar că a demonstrat în acești ani. E o echipă greu de bătut, greu de învins”.

Formația care se va impune în ultimul act va obține calificarea în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.

Florin Răducioiu a jucat pentru Dinamo în perioadele 1985 - 1990 și 2000 - 2001. De-a lungul carierei sale, fostul atacant a mai trecut pe la Bari, Hellas Verona, Brescia, AC Milan, Espanyol, West Ham, Stuttgart sau AS Monaco.

3 trofee
a câștigat Florin Răducioiu la Dinamo: un titlu (1990) și două Cupe ale României (1986, 1990)

