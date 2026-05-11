Transportat de urgență la spital FOTO. Jucătorului de la Petrolul i s-a făcut rău în autocar, după ce a primit o minge în față. Care e starea sa

FC BOTOȘANI - PETROLUL 1-1. Yohan Roche (28 de ani), fundașul oaspeților, a fost transportat de urgență la spital după ce i s-a făcut rău în autocar, la scurt timp după plecarea de la stadion.

Folosit din primul minut de Mehmet Topal, internaționalul din Benin a încasat o minge în plină figură, în minutul 54, după un șut expediat de Hervin Ongenda.

După ce a primit îngrijiri medicale, Roche a continuat inițial partida, dar ulterior a acuzat amețeli și a cerut să fie înlocuit.

FC BOTOȘANI - PETROLUL 1-1 . Yohan Roche, transportat de urgență la spital

Starea stoperului de la Petrolul a continuat să fie una instabilă și la finalul meciului.

Clubul prahovean a anunțat, într-un comunicat, că Roche a ajuns de urgență la spital după ce a acuzat o stare de rău în autocar, la scurt timp după plecarea de la stadion.

Din fericire, starea fotbalistului s-a îmbunătățit, iar acesta a părăsit unitatea medicală.

„Lovit foarte puternic în zona feței, de o minge, in timpul meciului din această după-amiaza, jucătorul nostru Yohan Roche a acuzat o stare de rău după finalul întâlnirii, la scurt timp după plecarea de la Botoșani.

A fost apelat, de urgență, serviciul 112, iar după o primă intervenție la fața locului, personalul de pe ambulanță a luat decizia transportării lui Roche la Spitalul de Urgență din Botoșani, pentru investigații suplimentare. Starea jucătorului este stabilă și în afara oricărui pericol, el părăsind, deja, unitatea medicală.

Multă sănătate, Yohan!”, a anunțat Petrolul pe pagina de Facebook.

În actuala stagiune, Roche a evoluat în 33 de partide pentru Petrolul.

A reușit două goluri și o pasă decisivă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport