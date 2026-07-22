S-a stabilit programul Ligii 2 Cu cine joacă Steaua, Dinamo, Hermannstadt și celelalte 18 echipe în sezonul regular

Federația Română de Fotbal a stabilit astăzi, 22 iulie, programul sezonului regular din Liga 2 pentru ediția 2026-2027.

Noul sezon al eșalonului secund va începe pe 1 august.

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În noul sezon de Liga 2 vor evolua trei formații retrogradate din Superliga: Hermannstadt, Unirea Slobozia și Metaloglobus București.

Lor li se alătură cinci echipe promovate din Liga 3: Cetatea Suceava, Ștefăneștii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea, Politehnica Timișoara și Popești-Leordeni.

A fost tras la sorți programul Ligii 2

În competiție vor participa 22 de echipe, iar sezonul regular va avea 21 de etape.

Steaua București va debuta pe teren propriu, împotriva celor de la CSM Slatina, în timp ce CS Dinamo va juca în deplasare cu CS Afumați.

Hermannstadt începe sezonul pe terenul celor de la CSC Dumbrăvița, iar Unirea Slobozia va merge la Oradea pentru duelul cu FC Bihor.

Liga 2 se va desfășura în două faze.

În sezonul regulat, cele 22 de echipe vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, într-un total de 21 de etape.

Primele șase clasate vor merge în play-off, unde vor juca tur-retur. Primele două vor promova direct în Liga 1, iar locurile 3 și 4 vor disputa baraje de promovare.

Celelalte 16 echipe vor evolua în play-out, împărțite în două grupe de câte opt. Din fiecare grupă vor retrograda direct ultimele două clasate, iar echipele de pe locul 6 vor juca un baraj pentru menținerea în Liga 2.

Programul complet al primei etape:

Steaua București - CSM Slatina

SCM Râmnicu Vâlcea - SC Popești-Leordeni

FC Bacău - Ștefăneștii de Jos

CSC Dumbrăvița - AFC Hermannstadt

CSM Reșița - ASA Târgu Mureș

CSM Suceava - Concordia Chiajna

Bihor Oradea - Unirea Slobozia

Gloria Bistrița - CSC Șelimbăr

Politehnica Timișoara - Chindia Târgoviște

Metaloglobus - Metalul Buzău

CS Afumați - CS Dinamo

Etapa 2

CSM Slatina - CS Dinamo

Metalul Buzău - CS Afumați

Chindia Târgoviște - Metaloglobus

CSC Șelimbăr - Politehnica Timișoara

Unirea Slobozia - Gloria Bistrița

Concordia Chiajna - Bihor Oradea

ASA Târgu Mureș - CSM Suceava

AFC Hermannstadt - CSM Reșița

Ștefăneștii de Jos - CSC Dumbrăvița

SC Popești-Leordeni - FC Bacău

Steaua București - SCM Râmnicu Vâlcea

Etapa 3

SCM Râmnicu Vâlcea - CSM Slatina

FC Bacău - Steaua București

CSC Dumbrăvița - SC Popești-Leordeni

CSM Reșița - Ștefăneștii de Jos

CSM Suceava - AFC Hermannstadt

Bihor Oradea - ASA Târgu Mureș

Gloria Bistrița - Concordia Chiajna

Politehnica Timișoara - Unirea Slobozia

Metaloglobus - CSC Șelimbăr

CS Afumați - Chindia Târgoviște

CS Dinamo - Metalul Buzău

Etapa 4

CSM Slatina - Metalul Buzău

Chindia Târgoviște - CS Dinamo

CSC Șelimbăr - CS Afumați

Unirea Slobozia - Metaloglobus

Concordia Chiajna - Politehnica Timișoara

ASA Târgu Mureș - Gloria Bistrița

AFC Hermannstadt - Bihor Oradea

Ștefăneștii de Jos - CSM Suceava

SC Popești-Leordeni - CSM Reșița

Steaua București - CSC Dumbrăvița

SCM Râmnicu Vâlcea - FC Bacău

Etapa 5

FC Bacău - CSM Slatina

CSC Dumbrăvița - SCM Râmnicu Vâlcea

CSM Reșița - Steaua București

CSM Suceava - SC Popești-Leordeni

Bihor Oradea - Ștefăneștii de Jos

Gloria Bistrița - AFC Hermannstadt

Politehnica Timișoara - ASA Târgu Mureș

Metaloglobus - Concordia Chiajna

CS Afumați - Unirea Slobozia

CS Dinamo - CSC Șelimbăr

Metalul Buzău - Chindia Târgoviște

Etapa 6

CSM Slatina - Chindia Târgoviște

CSC Șelimbăr - Metalul Buzău

Unirea Slobozia - CS Dinamo

Concordia Chiajna - CS Afumați

ASA Târgu Mureș - Metaloglobus

AFC Hermannstadt - Politehnica Timișoara

Ștefăneștii de Jos - Gloria Bistrița

SC Popești-Leordeni - Bihor Oradea

Steaua București - CSM Suceava

SCM Râmnicu Vâlcea - CSM Reșița

FC Bacău - CSC Dumbrăvița

Etapa 7

CSC Dumbrăvița - CSM Slatina

CSM Reșița - FC Bacău

CSM Suceava - SCM Râmnicu Vâlcea

Bihor Oradea - Steaua București

Gloria Bistrița - SC Popești-Leordeni

Politehnica Timișoara - Ștefăneștii de Jos

Metaloglobus - AFC Hermannstadt

CS Afumați - ASA Târgu Mureș

CS Dinamo - Concordia Chiajna

Metalul Buzău - Unirea Slobozia

Chindia Târgoviște - CSC Șelimbăr

Etapa 8

CSM Slatina - CSC Șelimbăr

Unirea Slobozia - Chindia Târgoviște

Concordia Chiajna - Metalul Buzău

ASA Târgu Mureș - CS Dinamo

AFC Hermannstadt - CS Afumați

Ștefăneștii de Jos - Metaloglobus

SC Popești-Leordeni - Politehnica Timișoara

Steaua București - Gloria Bistrița

SCM Râmnicu Vâlcea - Bihor Oradea

FC Bacău - CSM Suceava

CSC Dumbrăvița - CSM Reșița

Etapa 9

CSM Reșița - CSM Slatina

CSM Suceava - CSC Dumbrăvița

Bihor Oradea - FC Bacău

Gloria Bistrița - SCM Râmnicu Vâlcea

Politehnica Timișoara - Steaua București

Metaloglobus - SC Popești-Leordeni

CS Afumați - Ștefăneștii de Jos

CS Dinamo - AFC Hermannstadt

Metalul Buzău - ASA Târgu Mureș

Chindia Târgoviște - Concordia Chiajna

CSC Șelimbăr - Unirea Slobozia

Etapa 10

CSM Slatina - Unirea Slobozia

Concordia Chiajna - CSC Șelimbăr

ASA Târgu Mureș - Chindia Târgoviște

AFC Hermannstadt - Metalul Buzău

Ștefăneștii de Jos - CS Dinamo

SC Popești-Leordeni - CS Afumați

Steaua București - Metaloglobus

SCM Râmnicu Vâlcea - Politehnica Timișoara

FC Bacău - Gloria Bistrița

CSC Dumbrăvița - Bihor Oradea

CSM Reșița - CSM Suceava

Etapa 11

CSM Suceava - CSM Slatina

Bihor Oradea - CSM Reșița

Gloria Bistrița - CSC Dumbrăvița

Politehnica Timișoara - FC Bacău

Metaloglobus - SCM Râmnicu Vâlcea

CS Afumați - Steaua București

CS Dinamo - SC Popești-Leordeni

Metalul Buzău - Ștefăneștii de Jos

Chindia Târgoviște - AFC Hermannstadt

CSC Șelimbăr - ASA Târgu Mureș

Unirea Slobozia - Concordia Chiajna

Etapa 12

CSM Slatina - Concordia Chiajna

ASA Târgu Mureș - Unirea Slobozia

AFC Hermannstadt - CSC Șelimbăr

Ștefăneștii de Jos - Chindia Târgoviște

SC Popești-Leordeni - Metalul Buzău

Steaua București - CS Dinamo

SCM Râmnicu Vâlcea - CS Afumați

FC Bacău - Metaloglobus

CSC Dumbrăvița - Politehnica Timișoara

CSM Reșița - Gloria Bistrița

CSM Suceava - Bihor Oradea

Etapa 13

Bihor Oradea - CSM Slatina

Gloria Bistrița - CSM Suceava

Politehnica Timișoara - CSM Reșița

Metaloglobus - CSC Dumbrăvița

CS Afumați - FC Bacău

CS Dinamo - SCM Râmnicu Vâlcea

Metalul Buzău - Steaua București

Chindia Târgoviște - SC Popești-Leordeni

CSC Șelimbăr - Ștefăneștii de Jos

Unirea Slobozia - AFC Hermannstadt

Concordia Chiajna - ASA Târgu Mureș

Etapa 14

CSM Slatina - ASA Târgu Mureș

AFC Hermannstadt - Concordia Chiajna

Ștefăneștii de Jos - Unirea Slobozia

SC Popești-Leordeni - CSC Șelimbăr

Steaua București - Chindia Târgoviște

SCM Râmnicu Vâlcea - Metalul Buzău

FC Bacău - CS Dinamo

CSC Dumbrăvița - CS Afumați

CSM Reșița - Metaloglobus

CSM Suceava - Politehnica Timișoara

Bihor Oradea - Gloria Bistrița

Etapa 15

Gloria Bistrița - CSM Slatina

Politehnica Timișoara - Bihor Oradea

Metaloglobus - CSM Suceava

CS Afumați - CSM Reșița

CS Dinamo - CSC Dumbrăvița

Metalul Buzău - FC Bacău

Chindia Târgoviște - SCM Râmnicu Vâlcea

CSC Șelimbăr - Steaua București

Unirea Slobozia - SC Popești-Leordeni

Concordia Chiajna - Ștefăneștii de Jos

ASA Târgu Mureș - AFC Hermannstadt

Etapa 16

CSM Slatina - AFC Hermannstadt

Ștefăneștii de Jos - ASA Târgu Mureș

SC Popești-Leordeni - Concordia Chiajna

Steaua București - Unirea Slobozia

SCM Râmnicu Vâlcea - CSC Șelimbăr

FC Bacău - Chindia Târgoviște

CSC Dumbrăvița - Metalul Buzău

CSM Reșița - CS Dinamo

CSM Suceava - CS Afumați

Bihor Oradea - Metaloglobus

Gloria Bistrița - Politehnica Timișoara

Etapa 17

Politehnica Timișoara - CSM Slatina

Metaloglobus - Gloria Bistrița

CS Afumați - Bihor Oradea

CS Dinamo - CSM Suceava

Metalul Buzău - CSM Reșița

Chindia Târgoviște - CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr - FC Bacău

Unirea Slobozia - SCM Râmnicu Vâlcea

Concordia Chiajna - Steaua București

ASA Târgu Mureș - SC Popești-Leordeni

AFC Hermannstadt - Ștefăneștii de Jos

Etapa 18

CSM Slatina - Ștefăneștii de Jos

SC Popești-Leordeni - AFC Hermannstadt

Steaua București - ASA Târgu Mureș

SCM Râmnicu Vâlcea - Concordia Chiajna

FC Bacău - Unirea Slobozia

CSC Dumbrăvița - CSC Șelimbăr

CSM Reșița - Chindia Târgoviște

CSM Suceava - Metalul Buzău

Bihor Oradea - CS Dinamo

Gloria Bistrița - CS Afumați

Politehnica Timișoara - Metaloglobus

Etapa 19

Metaloglobus - CSM Slatina

CS Afumați - Politehnica Timișoara

CS Dinamo - Gloria Bistrița

Metalul Buzău - Bihor Oradea

Chindia Târgoviște - CSM Suceava

CSC Șelimbăr - CSM Reșița

Unirea Slobozia - CSC Dumbrăvița

Concordia Chiajna - FC Bacău

ASA Târgu Mureș - SCM Râmnicu Vâlcea

AFC Hermannstadt - Steaua București

Ștefăneștii de Jos - SC Popești-Leordeni

Etapa 20

CSM Slatina - SC Popești-Leordeni

Steaua București - Ștefăneștii de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea - AFC Hermannstadt

FC Bacău - ASA Târgu Mureș

CSC Dumbrăvița - Concordia Chiajna

CSM Reșița - Unirea Slobozia

CSM Suceava - CSC Șelimbăr

Bihor Oradea - Chindia Târgoviște

Gloria Bistrița - Metalul Buzău

Politehnica Timișoara - CS Dinamo

Metaloglobus - CS Afumați

Etapa 21

CS Afumați - CSM Slatina

CS Dinamo - Metaloglobus

Metalul Buzău - Politehnica Timișoara

Chindia Târgoviște - Gloria Bistrița

CSC Șelimbăr - Bihor Oradea

Unirea Slobozia - CSM Suceava

Concordia Chiajna - CSM Reșița

ASA Târgu Mureș - CSC Dumbrăvița

AFC Hermannstadt - FC Bacău

Ștefăneștii de Jos - SCM Râmnicu Vâlcea

SC Popești-Leordeni - Steaua București

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