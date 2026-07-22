S-a stabilit programul Ligii 2 Cu cine joacă Steaua, Dinamo, Hermannstadt și celelalte 18 echipe în sezonul regular

- Federația Română de Fotbal a stabilit astăzi, 22 iulie, programul sezonului regular din Liga 2 pentru ediția 2026-2027.
- Noul sezon al eșalonului secund va începe pe 1 august.
În noul sezon de Liga 2 vor evolua trei formații retrogradate din Superliga: Hermannstadt, Unirea Slobozia și Metaloglobus București.
Lor li se alătură cinci echipe promovate din Liga 3: Cetatea Suceava, Ștefăneștii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea, Politehnica Timișoara și Popești-Leordeni.
A fost tras la sorți programul Ligii 2
În competiție vor participa 22 de echipe, iar sezonul regular va avea 21 de etape.
Steaua București va debuta pe teren propriu, împotriva celor de la CSM Slatina, în timp ce CS Dinamo va juca în deplasare cu CS Afumați.
Hermannstadt începe sezonul pe terenul celor de la CSC Dumbrăvița, iar Unirea Slobozia va merge la Oradea pentru duelul cu FC Bihor.
Liga 2 se va desfășura în două faze.
- În sezonul regulat, cele 22 de echipe vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, într-un total de 21 de etape.
Primele șase clasate vor merge în play-off, unde vor juca tur-retur. Primele două vor promova direct în Liga 1, iar locurile 3 și 4 vor disputa baraje de promovare.
- Celelalte 16 echipe vor evolua în play-out, împărțite în două grupe de câte opt. Din fiecare grupă vor retrograda direct ultimele două clasate, iar echipele de pe locul 6 vor juca un baraj pentru menținerea în Liga 2.
Programul complet al primei etape:
- Steaua București - CSM Slatina
- SCM Râmnicu Vâlcea - SC Popești-Leordeni
- FC Bacău - Ștefăneștii de Jos
- CSC Dumbrăvița - AFC Hermannstadt
- CSM Reșița - ASA Târgu Mureș
- CSM Suceava - Concordia Chiajna
- Bihor Oradea - Unirea Slobozia
- Gloria Bistrița - CSC Șelimbăr
- Politehnica Timișoara - Chindia Târgoviște
- Metaloglobus - Metalul Buzău
- CS Afumați - CS Dinamo
Etapa 2
- CSM Slatina - CS Dinamo
- Metalul Buzău - CS Afumați
- Chindia Târgoviște - Metaloglobus
- CSC Șelimbăr - Politehnica Timișoara
- Unirea Slobozia - Gloria Bistrița
- Concordia Chiajna - Bihor Oradea
- ASA Târgu Mureș - CSM Suceava
- AFC Hermannstadt - CSM Reșița
- Ștefăneștii de Jos - CSC Dumbrăvița
- SC Popești-Leordeni - FC Bacău
- Steaua București - SCM Râmnicu Vâlcea
Etapa 3
- SCM Râmnicu Vâlcea - CSM Slatina
- FC Bacău - Steaua București
- CSC Dumbrăvița - SC Popești-Leordeni
- CSM Reșița - Ștefăneștii de Jos
- CSM Suceava - AFC Hermannstadt
- Bihor Oradea - ASA Târgu Mureș
- Gloria Bistrița - Concordia Chiajna
- Politehnica Timișoara - Unirea Slobozia
- Metaloglobus - CSC Șelimbăr
- CS Afumați - Chindia Târgoviște
- CS Dinamo - Metalul Buzău
Etapa 4
- CSM Slatina - Metalul Buzău
- Chindia Târgoviște - CS Dinamo
- CSC Șelimbăr - CS Afumați
- Unirea Slobozia - Metaloglobus
- Concordia Chiajna - Politehnica Timișoara
- ASA Târgu Mureș - Gloria Bistrița
- AFC Hermannstadt - Bihor Oradea
- Ștefăneștii de Jos - CSM Suceava
- SC Popești-Leordeni - CSM Reșița
- Steaua București - CSC Dumbrăvița
- SCM Râmnicu Vâlcea - FC Bacău
Etapa 5
- FC Bacău - CSM Slatina
- CSC Dumbrăvița - SCM Râmnicu Vâlcea
- CSM Reșița - Steaua București
- CSM Suceava - SC Popești-Leordeni
- Bihor Oradea - Ștefăneștii de Jos
- Gloria Bistrița - AFC Hermannstadt
- Politehnica Timișoara - ASA Târgu Mureș
- Metaloglobus - Concordia Chiajna
- CS Afumați - Unirea Slobozia
- CS Dinamo - CSC Șelimbăr
- Metalul Buzău - Chindia Târgoviște
Etapa 6
- CSM Slatina - Chindia Târgoviște
- CSC Șelimbăr - Metalul Buzău
- Unirea Slobozia - CS Dinamo
- Concordia Chiajna - CS Afumați
- ASA Târgu Mureș - Metaloglobus
- AFC Hermannstadt - Politehnica Timișoara
- Ștefăneștii de Jos - Gloria Bistrița
- SC Popești-Leordeni - Bihor Oradea
- Steaua București - CSM Suceava
- SCM Râmnicu Vâlcea - CSM Reșița
- FC Bacău - CSC Dumbrăvița
Etapa 7
- CSC Dumbrăvița - CSM Slatina
- CSM Reșița - FC Bacău
- CSM Suceava - SCM Râmnicu Vâlcea
- Bihor Oradea - Steaua București
- Gloria Bistrița - SC Popești-Leordeni
- Politehnica Timișoara - Ștefăneștii de Jos
- Metaloglobus - AFC Hermannstadt
- CS Afumați - ASA Târgu Mureș
- CS Dinamo - Concordia Chiajna
- Metalul Buzău - Unirea Slobozia
- Chindia Târgoviște - CSC Șelimbăr
Etapa 8
- CSM Slatina - CSC Șelimbăr
- Unirea Slobozia - Chindia Târgoviște
- Concordia Chiajna - Metalul Buzău
- ASA Târgu Mureș - CS Dinamo
- AFC Hermannstadt - CS Afumați
- Ștefăneștii de Jos - Metaloglobus
- SC Popești-Leordeni - Politehnica Timișoara
- Steaua București - Gloria Bistrița
- SCM Râmnicu Vâlcea - Bihor Oradea
- FC Bacău - CSM Suceava
- CSC Dumbrăvița - CSM Reșița
Etapa 9
- CSM Reșița - CSM Slatina
- CSM Suceava - CSC Dumbrăvița
- Bihor Oradea - FC Bacău
- Gloria Bistrița - SCM Râmnicu Vâlcea
- Politehnica Timișoara - Steaua București
- Metaloglobus - SC Popești-Leordeni
- CS Afumați - Ștefăneștii de Jos
- CS Dinamo - AFC Hermannstadt
- Metalul Buzău - ASA Târgu Mureș
- Chindia Târgoviște - Concordia Chiajna
- CSC Șelimbăr - Unirea Slobozia
Etapa 10
- CSM Slatina - Unirea Slobozia
- Concordia Chiajna - CSC Șelimbăr
- ASA Târgu Mureș - Chindia Târgoviște
- AFC Hermannstadt - Metalul Buzău
- Ștefăneștii de Jos - CS Dinamo
- SC Popești-Leordeni - CS Afumați
- Steaua București - Metaloglobus
- SCM Râmnicu Vâlcea - Politehnica Timișoara
- FC Bacău - Gloria Bistrița
- CSC Dumbrăvița - Bihor Oradea
- CSM Reșița - CSM Suceava
Etapa 11
- CSM Suceava - CSM Slatina
- Bihor Oradea - CSM Reșița
- Gloria Bistrița - CSC Dumbrăvița
- Politehnica Timișoara - FC Bacău
- Metaloglobus - SCM Râmnicu Vâlcea
- CS Afumați - Steaua București
- CS Dinamo - SC Popești-Leordeni
- Metalul Buzău - Ștefăneștii de Jos
- Chindia Târgoviște - AFC Hermannstadt
- CSC Șelimbăr - ASA Târgu Mureș
- Unirea Slobozia - Concordia Chiajna
Etapa 12
- CSM Slatina - Concordia Chiajna
- ASA Târgu Mureș - Unirea Slobozia
- AFC Hermannstadt - CSC Șelimbăr
- Ștefăneștii de Jos - Chindia Târgoviște
- SC Popești-Leordeni - Metalul Buzău
- Steaua București - CS Dinamo
- SCM Râmnicu Vâlcea - CS Afumați
- FC Bacău - Metaloglobus
- CSC Dumbrăvița - Politehnica Timișoara
- CSM Reșița - Gloria Bistrița
- CSM Suceava - Bihor Oradea
Etapa 13
- Bihor Oradea - CSM Slatina
- Gloria Bistrița - CSM Suceava
- Politehnica Timișoara - CSM Reșița
- Metaloglobus - CSC Dumbrăvița
- CS Afumați - FC Bacău
- CS Dinamo - SCM Râmnicu Vâlcea
- Metalul Buzău - Steaua București
- Chindia Târgoviște - SC Popești-Leordeni
- CSC Șelimbăr - Ștefăneștii de Jos
- Unirea Slobozia - AFC Hermannstadt
- Concordia Chiajna - ASA Târgu Mureș
Etapa 14
- CSM Slatina - ASA Târgu Mureș
- AFC Hermannstadt - Concordia Chiajna
- Ștefăneștii de Jos - Unirea Slobozia
- SC Popești-Leordeni - CSC Șelimbăr
- Steaua București - Chindia Târgoviște
- SCM Râmnicu Vâlcea - Metalul Buzău
- FC Bacău - CS Dinamo
- CSC Dumbrăvița - CS Afumați
- CSM Reșița - Metaloglobus
- CSM Suceava - Politehnica Timișoara
- Bihor Oradea - Gloria Bistrița
Etapa 15
- Gloria Bistrița - CSM Slatina
- Politehnica Timișoara - Bihor Oradea
- Metaloglobus - CSM Suceava
- CS Afumați - CSM Reșița
- CS Dinamo - CSC Dumbrăvița
- Metalul Buzău - FC Bacău
- Chindia Târgoviște - SCM Râmnicu Vâlcea
- CSC Șelimbăr - Steaua București
- Unirea Slobozia - SC Popești-Leordeni
- Concordia Chiajna - Ștefăneștii de Jos
- ASA Târgu Mureș - AFC Hermannstadt
Etapa 16
- CSM Slatina - AFC Hermannstadt
- Ștefăneștii de Jos - ASA Târgu Mureș
- SC Popești-Leordeni - Concordia Chiajna
- Steaua București - Unirea Slobozia
- SCM Râmnicu Vâlcea - CSC Șelimbăr
- FC Bacău - Chindia Târgoviște
- CSC Dumbrăvița - Metalul Buzău
- CSM Reșița - CS Dinamo
- CSM Suceava - CS Afumați
- Bihor Oradea - Metaloglobus
- Gloria Bistrița - Politehnica Timișoara
Etapa 17
- Politehnica Timișoara - CSM Slatina
- Metaloglobus - Gloria Bistrița
- CS Afumați - Bihor Oradea
- CS Dinamo - CSM Suceava
- Metalul Buzău - CSM Reșița
- Chindia Târgoviște - CSC Dumbrăvița
- CSC Șelimbăr - FC Bacău
- Unirea Slobozia - SCM Râmnicu Vâlcea
- Concordia Chiajna - Steaua București
- ASA Târgu Mureș - SC Popești-Leordeni
- AFC Hermannstadt - Ștefăneștii de Jos
Etapa 18
- CSM Slatina - Ștefăneștii de Jos
- SC Popești-Leordeni - AFC Hermannstadt
- Steaua București - ASA Târgu Mureș
- SCM Râmnicu Vâlcea - Concordia Chiajna
- FC Bacău - Unirea Slobozia
- CSC Dumbrăvița - CSC Șelimbăr
- CSM Reșița - Chindia Târgoviște
- CSM Suceava - Metalul Buzău
- Bihor Oradea - CS Dinamo
- Gloria Bistrița - CS Afumați
- Politehnica Timișoara - Metaloglobus
Etapa 19
- Metaloglobus - CSM Slatina
- CS Afumați - Politehnica Timișoara
- CS Dinamo - Gloria Bistrița
- Metalul Buzău - Bihor Oradea
- Chindia Târgoviște - CSM Suceava
- CSC Șelimbăr - CSM Reșița
- Unirea Slobozia - CSC Dumbrăvița
- Concordia Chiajna - FC Bacău
- ASA Târgu Mureș - SCM Râmnicu Vâlcea
- AFC Hermannstadt - Steaua București
- Ștefăneștii de Jos - SC Popești-Leordeni
Etapa 20
- CSM Slatina - SC Popești-Leordeni
- Steaua București - Ștefăneștii de Jos
- SCM Râmnicu Vâlcea - AFC Hermannstadt
- FC Bacău - ASA Târgu Mureș
- CSC Dumbrăvița - Concordia Chiajna
- CSM Reșița - Unirea Slobozia
- CSM Suceava - CSC Șelimbăr
- Bihor Oradea - Chindia Târgoviște
- Gloria Bistrița - Metalul Buzău
- Politehnica Timișoara - CS Dinamo
- Metaloglobus - CS Afumați
Etapa 21
- CS Afumați - CSM Slatina
- CS Dinamo - Metaloglobus
- Metalul Buzău - Politehnica Timișoara
- Chindia Târgoviște - Gloria Bistrița
- CSC Șelimbăr - Bihor Oradea
- Unirea Slobozia - CSM Suceava
- Concordia Chiajna - CSM Reșița
- ASA Târgu Mureș - CSC Dumbrăvița
- AFC Hermannstadt - FC Bacău
- Ștefăneștii de Jos - SCM Râmnicu Vâlcea
- SC Popești-Leordeni - Steaua București