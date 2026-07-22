De ce se fac teste doping noaptea Fost ciclist dopat, azi director în Turul Franței, dezvăluie secretul controlului lui Pogacar și Vingegaard

Jonathan Vaughters, 53 de ani, fost coleg al lui Lance Armstrong la US Postal într-o perioadă în care dopajul atinsese cote maxime, conduce acum o echipă în Turul Franței.

Explică de ce astfel de controale, la ora 02:00 dimineața, sunt eficiente în lupta antidoping.

Gestul său față de Tadej Pogacar și Jonas Vingegaard, cei mai valoroși rutieri ai ciclismului actual.

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Ultimul control doping făcut lui Jonas Vingegaard și Tadej Pogacar, duminică, într-un moment când soarele nu apăruse pe cer (la 02:00 și 05:00 dimineața) și ambii rutieri dormeau înaintea cele mai dificile etape montane în Tour de France 2026, Champagnole - Plateau de Solaison, a șocat lumea ciclismului.

Inclusiv Pogacar a protestat după ce Vingegaard a căzut în acea etapă, suferind o fractură de claviculă și abandonând Turul Franței:

„Poate acel control la 02:00 dimineața l-a făcut să nu mai fie atent, să piardă din concentrare. Nu ai cum să nu te gândești la asta”, a declarat slovenul în interviul pentru Eurosport, la sfârșitul ascensiunii.

Vaughters, în lupta antidoping: „E una dintre cele mai eficiente metode”

Americanul Jonathan Vaughters, 53 de ani, spune de ce sunt făcute testele doping inopinate în astfel de momente, la asemenea ore.

Jonathan Vaughters, în fața autocarului echipei EF Education-Easy Post. Foto: X

Fost ciclist, membru al echipei US Postal Service (a lui Lance Armstrong) în 1998 și 1999, recunoscând și el în 2012 că s-a dopat, Vaughters a devenit director de echipă în Marile Tururi. Acum, la EF Education-Easy Post.

I don’t post here much. But I’ll roll this grenade down the aisle: 2am testing is one of the very effective ways to prevent peptide(EPO,hGH) and testosterone micro dosing. If UCI had tested us in 2001 at 2am? We’d all have been suspended and saved the sport 25 years of drama. — Jonathan Vaughters (@Vaughters) July 20, 2026

„E una dintre cele mai eficiente metode”, a postat acesta pe pagina sa de X, mesaj preluat și de L’Equipe.

111.600 de followers are pe X Jonathan Vaughters, liderul echipei EF Education-Easy Post

„Voi arunca această grenadă. Am fi scutit sportul de 25 de ani de scandaluri”

„Nu postez des aici. Dar voi arunca această grenadă”, a scris el.

Jonathan Vaughters și dopajul care a făcut atât de mult rău ciclismului. Foto; Imago

A explicat: „Testele efectuate la ora 02:00 sunt printre cele mai eficiente căi de a preveni microdozarea peptidelor (EPO - eritropoietina, HGH - hormonul de creștere) și a testosteronului”.

Dacă federația internațională de ciclism ne-ar fi testat la 02:00 dimineață în 2001, am fi fost toți suspendați și am fi scutit sportul de 25 de ani de scandaluri. Jonathan Vaughters, director EF Education-Easy Post în Turul Franței

Vaughters: „Ar trebui să le cer scuze lui Pogacar și Vingegaard”

S-a referit și la testele la care sunt supuși acum Pogacar și Vingegaard.

„E păcat că Tadej și Jonas trebuie să plătească pentru prostiile pe care le-am făcut noi.

Totuși, aș prefera să-mi pierd puțin somnul în schimbul unui strop de credibilitate în plus.

Sincer, ar trebui să le cer scuze amândurora”.

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