PSV a decis lotul pentru UCL Echipa lui Dennis Man a anunțat pe ce jucători se bazează în Liga Campionilor » Ce se întâmplă cu românul
Dennis Man. Foto: Imago
PSV a decis lotul pentru UCL Echipa lui Dennis Man a anunțat pe ce jucători se bazează în Liga Campionilor » Ce se întâmplă cu românul

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 17:16
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 17:19
  • PSV a anunțat pe ce jucători se va baza în meciurile din Liga Campionilor.
  • Dennis Man (27 de ani) a fost inclus de antrenorul Peter Bosz (61 de ani) pe lista UEFA.

Antrenorul lui PSV încă are încredere în Man, fotbalistul adus de la Parma pentru a ajuta la înlocuirea lui Johan Bakayoko (transferat la RB Leipzig) și Noa Lang (transferat la Napoli), deși românul nu a impresionat în primele două meciuri disputate pentru clubul din Eindhoven.

Dennis Man, pe lista pentru Liga Campionilor

Internaționalul român a evoluat în două partide pentru PSV, în care a acumulat 90 de minute, fără a marca vreun gol.

Înainte de transferul la PSV, Dennis Man a jucat la Parma, formație la care a impresionat, în special când a ajutat echipa să promoveze în Serie A în sezonul 2023-2024.

Dennis Man sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV

Presa din Țările de Jos a criticat prestația lui Dennis Man (27 de ani) din al doilea său meci la PSV. Campioana a suferit o înfrângere surprinzătoare, 0-2 cu nou-promovata Telstar.

Man a combinat bine cu coechipierii săi, ratând doar 3 dintre cele 25 de pase încercate, însă a pierdut de 7 ori mingea și nu a reușit să pună probleme la poarta lui Ronald Koeman Jr., fiul selecționerului olandez.

La fel ca în victoria cu Groeningen, Man nu a mai jucat în repriza secundă. Cel care i-a luat locul a fost tot Esmir Bajraktarevic. Bosniacul nu a mai fost la fel de inspirat ca în runda precedentă, când a reușit o „dublă”.

Bajraktarevic a produs mai multe ocazii într-un minut decât a avut Dennis Man în întreaga primă repriză, dar a trimis mingea pe lângă la primul său șut. Man a fost unul dintre cei mai slabi jucători ai lui PSV înainte de pauză, și nu a putut trece de nimeni în bandă”, au notat jurnaliștii de la ed.nl.

„Man a fost înlocuit la pauză pentru a doua etapă consecutivă și a jucat remarcabil de slab din nou, nereușind să treacă de niciun adversar. Românul a jucat de data aceasta ca un om invizibil”, a scris și De Telegraaf.

Dennis Man FOTO Imago Dennis Man FOTO Imago
Dennis Man FOTO Imago

Cifrele lui Dennis Man:

  • FCSB - 146 de meciuri, 49 de goluri, 29 de pase decisive
  • Parma - 142 de meciuri, 28 de goluri, 17 pase decisive,
  • UTA Arad - 38 de meciuri, 16 goluri, patru pase decisive

Lotul anunțat de PSV pentru sezonul 2025-2026 al Ligii Campionilor UEFA:

  • Portari: Nick Olij, Niek Schiks, Matej Kovar
  • Fundași: Anass Salah-Eddine, Yarek Gasiorowski, Armando Obispo, Ryan Flamingo, Sergino Dest, Mauro Junior, Kiliann Sildillia, Adamo Nagalo
  • Mijlocași: Paul Wanner, Guus Til, Jerdy Schouten, Joey Veerman, Ismael Saibari
  • Atacanți: Ivan Perisic, Ruben van Bommel, Ricardo Pepi, Couhaib Driouech, Esmir Bajraktarevic, Myron Boadu, Dennis Man

Echipele cu care va juca PSV în Liga Campionilor în sezonul 2025-2026:

  • 1 octombrie 2025: Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven
  • 21 octombrie 2025: PSV Eindhoven – Napoli
  • 4 noiembrie 2025: Olympiacos – PSV Eindhoven
  • 26 noiembrie 2025: Liverpool – PSV Eindhoven
  • 9 decembrie 2025: PSV Eindhoven – Atletico Madrid
  • 21 ianuarie 2026: Newcastle United – PSV Eindhoven
  • 28 ianuarie 2026: PSV Eindhoven – Bayern Munchen

10:04
FCSB, veste plină cu bani de la UEFA Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros
FCSB, veste plină cu bani de la UEFA  Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros
10:38
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă
10:41
„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui”
„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui”
09:51
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club
