„Nu mi-e frică să joc 5 seturi!” Swiatek, Gauff și Anisimova se opun schimbării, însă o jucătoare e nerăbdătoare: „Aș avea de câștigat”

Jucătoarele din WTA au reacționat, după ce directorul Australian Open a anunțat că dorește să introducă formatul „cel mai bun din 5 seturi” pe tabloul feminin.

Iga Swiatek, Coco Gauff și Amanda Anisimova s-au pronunțat împotriva schimbării, însă există și o jucătoare care îmbrățișează ideea.

La finalul primului Grand Slam din 2026, Craig Tiley a afirmat că vrea ca sistemul de pe tabloul masculin să fie utilizat și la feminin, începând cu faza sferturilor de finală a turneelor majore.

Qinwen Zheng vrea să joace în sistemul „3 din 5 seturi”

Calificată în optimile turneului WTA 1.000 de la Doha, Qinwen Zheng (23 de ani, #26 WTA) crede că schimbarea ar fi benefică pentru ea.

„Nu mă tem să joc cinci seturi. Cred că aș avea de câștigat și întotdeauna m-am întrebat cum ar fi să joc cinci seturi, așa că poate într-o zi voi avea ocazia să încerc” , a afirmat campioana olimpică de la Paris, potrivit sportskeeda.com.

Sportiva din China a bifat cea mai bună performanță a sa la un turneu de Grand Slam în 2024, când a disputat finala de la Australian Open.

La Roland Garros (2025) și US Open (2023, 2024) a ajuns până în sferturi, iar cel mai bun la Wimbledon a fost prezența în turul al treilea (2022).

5 titluri are Qinwen Zheng în palmares: Palermo, Zhengzhou (2023), Palermo, Jocurile Olimpice de la Paris și Tokyo (2024). A disputat alte 5 finale, cea mai importantă fiind cea de la Turneul Campioanelor (2024)

Iga Swiatek nici nu vrea să audă: „Nu văd sensul”

După ce Danielle Collins (32 de ani, #78 WTA) a afirmat că i se face rău numai când se gândește că ar putea fi nevoită să joace 5 seturi, și alte jucătoare de top au vorbit despre această propunere.

Deși consideră că ar fi avantajată de acest format, Iga Swiatek (24 de ani, #2 WTA) crede că schimbarea nu ar avea efectul dorit și ar cauza alte probleme.

„Cred că, în contextul actual, în care totul se mișcă tot mai repede, nu are prea mult sens să jucăm meciuri atât de lungi. Mai ales că mi se pare dificil să menținem calitatea pe tot parcursul meciului.

Sincer, nu am jucat niciodată un meci atât de lung, așa că nu am idee cum ar reacționa corpul meu.

Cred că și întregul sezon s-ar schimba, pentru că ar trebui să planificăm totul diferit și să ne pregătim pentru aceste meciuri foarte lungi. Cu siguranță, ar apărea mult mai multe întrebări legate de programare”, a afirmat Swiatek.

Dacă mă întrebi strict despre jocul meu, mă consider una dintre jucătoarele care se descurcă destul de bine din punct de vedere al rezistenței în meciurile mai lungi. Cred că aș avea un anumit avantaj. Iga Swiatek, locul 2 WTA

Coco Gauff: „Ar fi prea mult pentru spectatori”

Coco Gauff (21 de ani, #5 WTA) a explicat de ce consideră că schimbarea nu ar fi benefică pentru tenisul feminin.

„Aș putea să joc «cel mai bun din cinci seturi»? Probabil că da. Dar vreau asta? E mult de jucat, nu știu. Cred că ar fi prea mult pentru spectatori ca și bărbații și femeile să joace în acest sistem”, a afirmat americanca.

Nici Amanda Anisimova (24 de ani, #4 WTA) nu vede propunerea lui Craig Tiley cu ochi buni.

„Am jucat dintotdeauna «cel mai bun din 3 seturi», așa că mi se pare că ar fi o schimbare nebunească pentru noi. De asemenea, este foarte solicitant fizic pentru corpul unei femei. Așa că da, evident că prefer să joc trei seturi, cu siguranță”.

