„Am primit mesaje oribile” O celebră jurnalistă a demisionat la câteva zile după ce a dezvăluit coșmarul prin care a trecut după un interviu cu Max Verstappen +8 foto
Rachel Brookes. Foto: instagram.com
Formula 1

„Am primit mesaje oribile” O celebră jurnalistă a demisionat la câteva zile după ce a dezvăluit coșmarul prin care a trecut după un interviu cu Max Verstappen

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 00:03
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 00:03
  • Reportera Rachel Brookes (51 de ani) a demisionat de la Sky Sports, la scurt timp după ce a dezvăluit că a fost victima unor abuzuri în mediul online, după un interviu cu Max Verstappen, în 2025.
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Jurnalista i-a adresat atunci o întrebare incomodă pilotului olandez, iar fanii acestuia au pornit o campanie de hărțuire împotriva ei.

La acel moment, Verstappen primise o penalizare de 10 secunde în timpul cursei din Spania, după ce a intrat în coliziune cu George Russell de la Mercedes.

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Rachel Brookes: „Mă îndrept spre noi aventuri”

Acum, după 14 ani petrecuți la Sky Sports, unde intervievat piloții de Formula 1 înainte și după curse, Brookes a părăsit televiziunea.

„După mulți ani petrecuți la Sky, mă îndrept spre noi aventuri interesante și aștept cu nerăbdare ce va urma.

Am părăsit echipa Sky F1, dar Formula 1 încă are un loc în inima, așa că voi rămâne implicată în acest sport.

Vă voi ține la curent. Între timp, ne vedem la Silverstone!”, a transmis Rachel Brookes.

FOTO. Ciocnirea dintre Verstappen și Russell

Ciocnirea dintre Verstappen și Russell, Spania 2025 / foto: capturi video Youtube/F1
Ciocnirea dintre Verstappen și Russell, Spania 2025 / foto: capturi video Youtube/F1

Galerie foto (8 imagini)

Ciocnirea dintre Verstappen și Russell, Spania 2025 / foto: capturi video Youtube/F1 Ciocnirea dintre Verstappen și Russell, Spania 2025 / foto: capturi video Youtube/F1 Ciocnirea dintre Verstappen și Russell, Spania 2025 / foto: capturi video Youtube/F1 Ciocnirea dintre Verstappen și Russell, Spania 2025 / foto: capturi video Youtube/F1 Ciocnirea dintre Verstappen și Russell, Spania 2025 / foto: capturi video Youtube/F1
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Cu câteva zile înainte, Brookes a explicat, în cadrul podcastului „Road to Success”, cum a decurs discuția cu Verstappen, dar și consecințele care au urmat pentru ea în mediul online, scrie Daily Mail.

„L-am întrebat pe Max: «A fost intenționat?». Iar răspunsul lui a fost: «Are vreo importanță?». «Da, cred că are importanță pentru fanii care urmăresc cursa și pentru copii.

Vreau ca oamenii să vadă cât de bun ești, iar tu îngreunezi lucrurile când faci astfel de lucruri».

Am primit multe mesaje de la oameni din media, din domeniul transmisiunilor sportive, care mi-au spus: «Bravo pentru întrebare».

Pentru că nimeni altcineva din acea zonă a presei nu i-a pus acea întrebare în ziua respectivă – și chiar și colegii mei au spus că nu ar fi pus acea întrebare, pentru că le-ar fi fost prea frică.

Dar apoi reacțiile fanilor, pe rețelele sociale, au fost îngrozitoare. Au fost oameni care mi-au spus că n-ar trebui să pot să am copii vreodată, pentru că sunt un exemplu negativ. Am primit cele mai oribile mesaje pe care ți le poți imagina.

Și asta din partea multor profiluri ale unor tați cu copii, cu fiice și chestii de genul ăsta, la care te uiți și te gândești: «Calmați-vă. E o cursă de Formula 1. E sport».

Dar mesajele pe care le-am primit au fost îngrozitoare, absolut îngrozitoare. Așa că am închis pur și simplu secțiunea de comentarii”, a mai spus Brookes.

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