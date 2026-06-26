Gabriela Ruse s-a oprit în semifinale Românca a fost învinsă de Karolina Muchova la Bad Homburg » Partida a fost întreruptă timp de 90 de minute!

- Gabriela Ruse (28 de ani, #105 WTA) a fost învinsă în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg de Karolina Muchova (29 de ani, #11 WTA), scor 4-6, 4-6.
Gabriela Ruse a avut parte de o evoluție remarcabilă pe iarba de la Bad Homburg.
Venită din calificări, sportiva din România a reușit să ajungă în careul de ași, după ce a trecut pe rând de Linda Noskova (#10 WTA), Anna Kalinskaya (#20 WTA) și Emma Navarro (#24 WTA).
Gabriela Ruse, învinsă în semifinalele turneului de la WTA 500 de la Bad Homburg
Ruse a înfruntat-o pe Karolina Muchova pentru un loc în marea finală. Setul inaugural a fost unul extrem de echilibrat. S-a mers cu serviciul până la scorul de 5-4 pentru cehoaică.
Gabriela a servit pentru a egala, dar Muchova a făcut primul break al meciului și și-a trecut în cont setul.
Ulterior, partida a fost întreruptă timp de 90 de minute din cauza căldurii excesive. Termometrele arătau 38 de grade Celsius la Bad Homburg.
La reluare, sportiva din Cehia a început mai bine. A reușit un nou break și s-a distanțat rapid la 4-1.
Ruse a căutat să recupereze serviciul pierdut, reușind să facă asta la scorul de 5-3 pentru Muchova, când a salvat și două mingi de meci.
Din nefericire pentru tenismena din România, scenariul din primul set s-a repetat. După ce a ratat trei mingi de a egala la 5, Ruse a cedat, iar Muchova a încheiat meciul.
În finala turneului de la Bad Homburg, Karolina o va înfrunta pe Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA), care a trecut în semifinale de Xinyu Wang (24 de ani, #52 WTA), scor 6-3, 6-3.
Gabriela Ruse se pregătește de Wimbledon
Pentru Ruse urmează participarea la al treilea turneu de Grand Slam din 2026, care are loc în perioada 22 iunie - 12 iulie.
În primul tur, românca urmează să o întâlnească pe americanca Caty McNally (24 de ani, #80 WTA).
În cazul în care se va impune, Ruse va întâlni în turul 2 învingătoarea meciului dintre Elena Rybakina (27 de ani, #2 WTA) și Lois Boisson (23 de ani, #154 WTA).
Gabriela va participa și pe tabloul de dublu, unde va face echipă cu Marta Kostyuk.
În primul tur, perechea româno-ucraineancă le va întâlni pe Nicole Melichar-Martinez (SUA) și Erin Routliffe (Noua Zeelandă).