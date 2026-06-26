Gabriela Ruse s-a oprit în semifinale Românca a fost învinsă de Karolina Muchova la Bad Homburg  » Partida a fost întreruptă timp de 90 de minute!
Gabriela Ruse
Tenis

Gabriela Ruse s-a oprit în semifinale Românca a fost învinsă de Karolina Muchova la Bad Homburg » Partida a fost întreruptă timp de 90 de minute!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 20:53
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 20:53
  • Gabriela Ruse (28 de ani, #105 WTA) a fost învinsă în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg de Karolina Muchova (29 de ani, #11 WTA), scor 4-6, 4-6.
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Gabriela Ruse a avut parte de o evoluție remarcabilă pe iarba de la Bad Homburg.

Venită din calificări, sportiva din România a reușit să ajungă în careul de ași, după ce a trecut pe rând de Linda Noskova (#10 WTA), Anna Kalinskaya (#20 WTA) și Emma Navarro (#24 WTA).

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Gabriela Ruse, învinsă în semifinalele turneului de la WTA 500 de la Bad Homburg

Ruse a înfruntat-o pe Karolina Muchova pentru un loc în marea finală. Setul inaugural a fost unul extrem de echilibrat. S-a mers cu serviciul până la scorul de 5-4 pentru cehoaică.

Gabriela a servit pentru a egala, dar Muchova a făcut primul break al meciului și și-a trecut în cont setul.

Ulterior, partida a fost întreruptă timp de 90 de minute din cauza căldurii excesive. Termometrele arătau 38 de grade Celsius la Bad Homburg.

La reluare, sportiva din Cehia a început mai bine. A reușit un nou break și s-a distanțat rapid la 4-1.

Ruse a căutat să recupereze serviciul pierdut, reușind să facă asta la scorul de 5-3 pentru Muchova, când a salvat și două mingi de meci.

Din nefericire pentru tenismena din România, scenariul din primul set s-a repetat. După ce a ratat trei mingi de a egala la 5, Ruse a cedat, iar Muchova a încheiat meciul.

În finala turneului de la Bad Homburg, Karolina o va înfrunta pe Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA), care a trecut în semifinale de Xinyu Wang (24 de ani, #52 WTA), scor 6-3, 6-3.

57.395 de euro
și 195 de puncte în clasamentul WTA a primit Gabriela Ruse pentru parcursul de la Bad Homburg

Gabriela Ruse se pregătește de Wimbledon

Pentru Ruse urmează participarea la al treilea turneu de Grand Slam din 2026, care are loc în perioada 22 iunie - 12 iulie.

În primul tur, românca urmează să o întâlnească pe americanca Caty McNally (24 de ani, #80 WTA).

În cazul în care se va impune, Ruse va întâlni în turul 2 învingătoarea meciului dintre Elena Rybakina (27 de ani, #2 WTA) și Lois Boisson (23 de ani, #154 WTA).

Gabriela va participa și pe tabloul de dublu, unde va face echipă cu Marta Kostyuk.

În primul tur, perechea româno-ucraineancă le va întâlni pe Nicole Melichar-Martinez (SUA) și Erin Routliffe (Noua Zeelandă).

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