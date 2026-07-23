Alertă după CM 2026 7 meciuri suspecte de manipulare! Sumă uriașă pariată pe remiza complet neașteptată a Spaniei
Folarin Balogun/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Alertă după CM 2026 7 meciuri suspecte de manipulare! Sumă uriașă pariată pe remiza complet neașteptată a Spaniei

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 20:33
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 07:28
  • Un organism consultativ internațional a semnalat șapte posibile cazuri de manipulare a unor meciuri de la CM 2026, după identificarea unor activități suspecte pe piața pariurilor.
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Campionatul Mondial s-a încheiat duminică cu victoria Spaniei, scor 1-0, cu Argentina.

Pe parcursul competiției, toate cele 104 meciuri au fost monitorizate în cadrul unei ample operațiuni de integritate coordonate de Grupul de la Copenhaga, o rețea care reunește platforme naționale pentru combaterea manipulării competițiilor sportive.

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7 meciuri suspecte de manipulare la CM 2026

Grupul din Copenhaga a precizat că, în cadrul monitorizării sale, au fost emise șapte „alerte galbene”.

Conform definiției grupului, aceste alerte sunt declanșate de „mai multe indicii diferite de nereguli”, care pot include „fluctuații inexplicabile ale cotelor, zvonuri pe rețelele sociale sau informații din diverse surse”.

Grupul împarte evenimentele în patru categorii: verde (normal), galben (alertă ușor crescută), portocaliu (alertă crescută) și roșu (alertă maximă).

Raportul nu a fost publicat integral, însă șapte evenimente au ridicat semne de întrebare. Potrivit The Athletic, printre acestea se numără:

  • Cartonașul roșu primit de sud-africanul Themba Zwane în minutul 84 al meciului cu Mexic, partida care a deschis Campionatul Mondial.
  • Pariuri în valoare de 4,8 milioane de dolari plasate pe platforma americană de predicții bazată pe criptomonede Polymarket, pe piețele care indicau că Spania nu va reuși să învingă Capul Verde în meciul din faza grupelor, încheiat la egalitate, scor 0-0.
  • Întârzierea de trei minute și jumătate a brigăzii VAR în luarea deciziei de anulare a golului înscris de Ferran Torres în partida câștigată de Spania cu 4-0 în fața Arabiei Saudite.

De asemenea, platforma Polymarket a deschis pe data de 2 iulie un pariu intitulat: „Va juca Folarin Balogun împotriva Belgiei?”.

Pariul a apărut imediat după ce atacantul SUA fusese eliminat în confruntarea cu Bosnia.

Potrivit sursei citate, Grupului de la Copenhaga a precizat că nu au fost create alte astfel de pariuri pentru ceilalți 14 jucători eliminați pe parcursul turneului.

Grupul independent a solicitat explicații oficiale celor de la FIFA.

Marți, Grupul de Lucru pentru Integritate al FIFA a precizat că nu există indicii cu privire la manipularea unor meciuri, contrar raportului întocmit de Comisia de la Copenhaga.

240 de milioane de dolari pariați pe meciurile de la CM 2026

Grupul de la Copenhaga estimează că la Campionatul Mondial au fost plasate pariuri în valoare de aproximativ 240 de milioane de dolari, dublu față de ediția din 2022. La ediția din acest an s-au disputat 104 de partide, în vreme ce la turneul final din Qatar s-au jucat doar 64.

Organizația a urmărit cu atenție 15 partide și a analizat 12 controverse majore din perspectiva riscurilor de integritate.

„Volumul de pariuri plasate la o Cupă Mondială este atât de mare încât este foarte dificil să se facă extrapolări pe baza acestui lucru. Fiecare meci reprezintă miliarde de lire sterline”, a declarat Christian Kalb, un expert în industria jocurilor de noroc pentru sursa citată.

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