U Cluj, reacție fermă Anunțul lui Radu Constantea, după ce la meciul cu Oțelul a fost delegat un arbitru cu legături de familie cu un oficial de la FCSB
U Cluj, reacție fermă Anunțul lui Radu Constantea, după ce la meciul cu Oțelul a fost delegat un arbitru cu legături de familie cu un oficial de la FCSB

Alexandru Smeu
Publicat: 27.02.2026, ora 09:51
Actualizat: 27.02.2026, ora 09:51
  • Radu Constantea (42 de ani), președintele celor de la U Cluj, a reacționat după ce CCA l-a delegat pe Iulian Dima în camera VAR la meciul cu Oțelul.
  • U Cluj - Oțelul este în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:00.

Partida dintre U Cluj și Oțelul se anunță una extrem de importantă în lupta pentru play-off, iar Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a luat o nouă decizie controversată.

Forul condus de Kyros Vassaras (60 de ani) l-a delegat în camera VAR pe Iulian Dima, arbitru care are legături de familie cu Marius Ianuli, team-managerul celor de la FCSB, cei doi fiind rude de gradul II. Bunicul lui Dima este fratele bunicului soției lui Ianuli, după cum a anunțat Adrian Porumboiu în urmă cu peste zece ani.

FCSB se află într-un duel direct pentru un loc în top 6 cu cele două echipe care vor juca în această seară.

Radu Constantea: „Sunt convins că nu vor fi probleme în perspectiva asta

Chestionat pe marginea acestui subiect, Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, este convins că rezultatul nu va fi influențat de arbitraj.

„Nu comentez delegările, sper și sunt convins că nu vor fi probleme în perspectiva asta, iar rezultatul va fi doar cel de pe teren.

Este un meci extrem de important pentru noi, sper să reușim să câștigăm și să ne atingem obiectivul pe care l-am avut: de a accede în play-off”, a declarat Radu Constantea, citat de iamsport.ro.

Marius Ianuli, team-managerul de la FCSB/ Foto: sportpictures.eu Marius Ianuli, team-managerul de la FCSB/ Foto: sportpictures.eu
Marius Ianuli, team-managerul de la FCSB/ Foto: sportpictures.eu

Întrebat despre posibila absență a celor de la FCSB din play-off, oficialul ardelenilor a replicat:

„Pe noi ne interesează doar să ajungem noi în play-off, nu este problema noastră, nu avem nici simpatii, nici antipatii față de niciun alt club, până la urmă, să ajungă în play-off echipele care merită și care își câștigă punctele pe teren.”

U Cluj este la mâna ei pentru calificarea în play-off. Pentru a fi sigură de o clasare în Top 6 la finele sezonului regulat, ardelenii au nevoie de o victorie în meciul cu Oțelul.

Brigada de arbitri de la U Cluj - Oțelul

  • Arbitru: Marcel Bîrsan
  • Asistenți: Radu Ghinguleac și Ionuț Neacșu
  • Arbitru VAR: Iulian Dima
  • Arbitru AVAR: Florin Ovidiu Mazilu
  • Arbitru de rezervă: Cristian Moldoveanu

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2856
2Dinamo⤴️2852
3Rapid⤴️2852
4U Cluj2848
5CFR Cluj2847
6FC Argeș2846
7FCSB2843
8FC Botoșani2842
9UTA Arad2842
10Oțelul Galați2841
11Farul2837
12Petrolul⤵️2828
13Csikszereda⤵️2828
14Unirea Slobozia⤵️2824
15Hermannstadt⤵️2817
16Metaloglobus⤵️2811
⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

