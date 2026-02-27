U Cluj, reacție fermă Anunțul lui Radu Constantea, după ce la meciul cu Oțelul a fost delegat un arbitru cu  legături de familie cu un oficial de la FCSB

Radu Constantea (42 de ani), președintele celor de la U Cluj, a reacționat după ce CCA l-a delegat pe Iulian Dima în camera VAR la meciul cu Oțelul.

Partida dintre U Cluj și Oțelul se anunță una extrem de importantă în lupta pentru play-off, iar Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a luat o nouă decizie controversată.

Forul condus de Kyros Vassaras (60 de ani) l-a delegat în camera VAR pe Iulian Dima, arbitru care are legături de familie cu Marius Ianuli, team-managerul celor de la FCSB, cei doi fiind rude de gradul II. Bunicul lui Dima este fratele bunicului soției lui Ianuli, după cum a anunțat Adrian Porumboiu în urmă cu peste zece ani.

FCSB se află într-un duel direct pentru un loc în top 6 cu cele două echipe care vor juca în această seară.

Radu Constantea: „Sunt convins că nu vor fi probleme în perspectiva asta”

Chestionat pe marginea acestui subiect, Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, este convins că rezultatul nu va fi influențat de arbitraj.

„Nu comentez delegările, sper și sunt convins că nu vor fi probleme în perspectiva asta, iar rezultatul va fi doar cel de pe teren.

Este un meci extrem de important pentru noi, sper să reușim să câștigăm și să ne atingem obiectivul pe care l-am avut: de a accede în play-off”, a declarat Radu Constantea, citat de iamsport.ro.

Marius Ianuli, team-managerul de la FCSB/ Foto: sportpictures.eu

Întrebat despre posibila absență a celor de la FCSB din play-off, oficialul ardelenilor a replicat:

„Pe noi ne interesează doar să ajungem noi în play-off, nu este problema noastră, nu avem nici simpatii, nici antipatii față de niciun alt club, până la urmă, să ajungă în play-off echipele care merită și care își câștigă punctele pe teren.”

U Cluj este la mâna ei pentru calificarea în play-off. Pentru a fi sigură de o clasare în Top 6 la finele sezonului regulat, ardelenii au nevoie de o victorie în meciul cu Oțelul.

Brigada de arbitri de la U Cluj - Oțelul

Arbitru: Marcel Bîrsan

Marcel Bîrsan Asistenți: Radu Ghinguleac și Ionuț Neacșu

Radu Ghinguleac și Ionuț Neacșu Arbitru VAR: Iulian Dima

Iulian Dima Arbitru AVAR: Florin Ovidiu Mazilu

Florin Ovidiu Mazilu Arbitru de rezervă: Cristian Moldoveanu

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 28 56 2 Dinamo⤴️ 28 52 3 Rapid⤴️ 28 52 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 28 47 6 FC Argeș 28 46 7 FCSB 28 43 8 FC Botoșani 28 42 9 UTA Arad 28 42 10 Oțelul Galați 28 41 11 Farul 28 37 12 Petrolul⤵️ 28 28 13 Csikszereda⤵️ 28 28 14 Unirea Slobozia⤵️ 28 24 15 Hermannstadt⤵️ 28 17 16 Metaloglobus⤵️ 28 11 ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

