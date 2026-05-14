Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a vorbit despre partida cu U Craiova de duminică și a anunțat cum va face echipa sa deplasarea la Craiova pentru „finala campionatului”.

Conducătorul grupării clujene a anunțat că echipa sa se află acum la Cluj și se va deplasa întâi la București, iar ulterior, a doua zi, va pleca spre Craiova. De ce s-a luat această decizie, în rândurile de mai jos.

U Cluj merge la București, iar apoi la Craiova

Întrebat dacă echipa va avea timp să se refacă după finala de Cupă care a durat 120 de minute plus penalty-uri, Radu Constantea a spus cum va decurge deplasarea echipei la Craiova.

Acesta a anunțat că „studenții”, care s-au întors după meci la Cluj, vor merge cu avionul la București, acolo unde vor sta o noapte, urmând ca abia apoi să plece la Craiova.

„Ne-am întors imediat după meci la Cluj. Urmează ca mâine echipa să zboare la București, iar sâmbătă să plece spre Craiova. Am preferat să mergem prima dată la București cu avionul, să stăm acolo o zi, iar după aceea să mergem la Craiova.

E clar că, din perspectiva aceasta, Craiova este avantajată, pentru că rămâne acasă. (n.r. - „De ce faceți această escală la București?”) A fost o alegere luată de staff-ul tehnic, împreună cu cei care s-au ocupat de organizarea deplasării.

E mai benefic să avem un timp mai scurt de petrecut în trafic. Practic, dacă mergeam direct de la Cluj la Craiova, cum am făcut până acum, când plecam tot cu două zile înainte, dar cu autocarul, am fi pierdut timp.

(n.r. - De ce nu ați luat o cursă specială de avion de la Cluj la Craiova) Charter? Noi nu am avut niciodată în buget disponibilitatea de a închiria un charter. Cu tot respectul, dar noi nu suntem echipa unei primării! ”, a declarat Radu Constantea, la Digi Sport.

Inițial, la înființarea din 2013, Universitatea Craiova a funcționat ca o asociere între Consiliul Local, Clubul Sportiv Universitatea și investitori privați. Acum, clubul este deținut de un grup de 12 acționari privați.

U Cluj a primit în 2025 2,63 milioane de euro de la Primărie, în creștere față de 2024 - 2,5 milioane, și 2023 - 2 milioane.

Drumurile lui U Cluj, după finală:

Sibiu - Cluj 170km cu autocarul (aprox. 2h30) Cluj - București 55 min cu avionul București - Craiova 235 km cu autocarul (aprox. 3h)

