U Cluj low cost „Studenții” fac escală la București, în drumul spre Craiova pentru finala campionatului: „Nu suntem echipa unei primării!” +39 foto
U Cluj FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Superliga

U Cluj low cost „Studenții” fac escală la București, în drumul spre Craiova pentru finala campionatului: „Nu suntem echipa unei primării!”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 22:30
alt-text Actualizat: 15.05.2026, ora 09:56
  • Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a vorbit despre partida cu U Craiova de duminică și a anunțat cum va face echipa sa deplasarea la Craiova pentru „finala campionatului”.
  • Universitatea Craiova - Universitatea Cluj se joacă duminică, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Conducătorul grupării clujene a anunțat că echipa sa se află acum la Cluj și se va deplasa întâi la București, iar ulterior, a doua zi, va pleca spre Craiova. De ce s-a luat această decizie, în rândurile de mai jos.

Tatuajul lui Dănciulescu Fostul mare atacant dinamovist și-a desenat pe mână  sigla mult dorită de fanii nemulțumiți
Citește și
Tatuajul lui Dănciulescu Fostul mare atacant dinamovist și-a desenat pe mână sigla mult dorită de fanii nemulțumiți
Citește mai mult
Tatuajul lui Dănciulescu Fostul mare atacant dinamovist și-a desenat pe mână  sigla mult dorită de fanii nemulțumiți

U Cluj merge la București, iar apoi la Craiova

Întrebat dacă echipa va avea timp să se refacă după finala de Cupă care a durat 120 de minute plus penalty-uri, Radu Constantea a spus cum va decurge deplasarea echipei la Craiova.

Acesta a anunțat că „studenții”, care s-au întors după meci la Cluj, vor merge cu avionul la București, acolo unde vor sta o noapte, urmând ca abia apoi să plece la Craiova.

FOTO. Imagini de la finala Cupei României:

U Cluj - U Craiova, în finala Cupei României FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (2).jpg
U Cluj - U Craiova, în finala Cupei României FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (2).jpg

Galerie foto (39 imagini)

U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpeg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (3).jpeg
+39 Foto
labels.photo-gallery

„Ne-am întors imediat după meci la Cluj. Urmează ca mâine echipa să zboare la București, iar sâmbătă să plece spre Craiova. Am preferat să mergem prima dată la București cu avionul, să stăm acolo o zi, iar după aceea să mergem la Craiova.

E clar că, din perspectiva aceasta, Craiova este avantajată, pentru că rămâne acasă. (n.r. - „De ce faceți această escală la București?”) A fost o alegere luată de staff-ul tehnic, împreună cu cei care s-au ocupat de organizarea deplasării.

E mai benefic să avem un timp mai scurt de petrecut în trafic. Practic, dacă mergeam direct de la Cluj la Craiova, cum am făcut până acum, când plecam tot cu două zile înainte, dar cu autocarul, am fi pierdut timp.

(n.r. - De ce nu ați luat o cursă specială de avion de la Cluj la Craiova) Charter? Noi nu am avut niciodată în buget disponibilitatea de a închiria un charter. Cu tot respectul, dar noi nu suntem echipa unei primării!”, a declarat Radu Constantea, la Digi Sport.

Inițial, la înființarea din 2013, Universitatea Craiova a funcționat ca o asociere între Consiliul Local, Clubul Sportiv Universitatea și investitori privați. Acum, clubul este deținut de un grup de 12 acționari privați.

U Cluj a primit în 2025 2,63 milioane de euro de la Primărie, în creștere față de 2024 - 2,5 milioane, și 2023 - 2 milioane.

Drumurile lui U Cluj, după finală:

  1. Sibiu - Cluj 170km cu autocarul (aprox. 2h30)
  2. Cluj - București 55 min cu avionul
  3. București - Craiova 235 km cu autocarul (aprox. 3h)
U Cluj low cost „Studenții” fac escală la București, în drumul spre Craiova pentru finala campionatului: „Nu suntem echipa unei primării!” U Cluj low cost „Studenții” fac escală la București, în drumul spre Craiova pentru finala campionatului: „Nu suntem echipa unei primării!”

Citește și

Camavinga nu merge la Mondial Deschamps a anunțat lotul Franței pentru CM: încă o absență de marcă + convocări-surpriză
Campionatul Mondial
21:59
Camavinga nu merge la Mondial Deschamps a anunțat lotul Franței pentru CM: încă o absență de marcă + convocări-surpriză
Citește mai mult
Camavinga nu merge la Mondial Deschamps a anunțat lotul Franței pentru CM: încă o absență de marcă + convocări-surpriză
Tatuajul lui Dănciulescu Fostul mare atacant dinamovist și-a desenat pe mână  sigla mult dorită de fanii nemulțumiți
Superliga
21:30
Tatuajul lui Dănciulescu Fostul mare atacant dinamovist și-a desenat pe mână sigla mult dorită de fanii nemulțumiți
Citește mai mult
Tatuajul lui Dănciulescu Fostul mare atacant dinamovist și-a desenat pe mână  sigla mult dorită de fanii nemulțumiți

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”
Universitatea Craiova liga 1 u cluj deplasare play off radu constantea
Știrile zilei din sport
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Superliga
13:28
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Citește mai mult
„Ruptură” între ultrașii lui Dinamo PCH se întoarce pe stadion, Peluza Sud refuză. Anunțul făcut de suporteri + Comunicatul lui Dinamo
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Superliga
12:53
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Citește mai mult
Vin italienii în România Oameni de afaceri apropiați de Napoli vor să investească într-un club din Liga 1: „Le-a plăcut atmosfera” » Primele detalii
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
Alte sporturi
12:45
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
Citește mai mult
Investiție uriașă în baza Nadiei Comăneci FOTO. Guvernul bagă 122 de milioane de lei în complexul în care s-a antrenat marea sportivă a României. Cum va arăta
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Superliga
12:02
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Citește mai mult
„Te duce cu gândul la lumea interlopă” Emil Grădinescu subliniază un lucru neobservat în „războiul” dintre Pancu și CFR Cluj: „E extrem de bizar”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:23
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
17:28
FC Argeș - Rapid LIVE de la ora 20:30, în etapa #9 din play-off » Duelul codașelor la Mioveni
FC Argeș - Rapid  LIVE de la ora 20:30 , în etapa #9 din play-off » Duelul codașelor la Mioveni
15:59
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
Cristian Geambașu Legea 18 și veselia
16:53
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Campionate
10:27
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Citește mai mult
Haos pe „Bernabeu” VIDEO. Fanii lui Real Madrid nu i-au iertat pe jucători. Mbappe a fost fluierat! + Contre cu Arbeloa: „Mi-a zis că sunt al patrulea atacant”
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Superliga
09:44
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Citește mai mult
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Formula 1
11:34
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
Citește mai mult
Grevă în weekendul cursei de Formula 1 Protest neașteptat în Canada: stripteuzele anunță că nu mai dansează. De ce au ales acest moment: „Îi doare cel mai tare”
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!
B365
14.05
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!
Citește mai mult
FOTO | "Work from home", probabil cea mai potrivită definiție pentru prea multe șantiere din București. Mulțumim domnului care a surprins esența de pe Bd. Ferdinand!

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 34 rapid 22 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share