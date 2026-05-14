Tatuajul lui Dănciulescu Fostul mare atacant dinamovist și-a desenat pe mână sigla mult dorită de fanii nemulțumiți
Ionel Dănciulescu și-a făcut tatuaj cu D-ul de la Dinamo. Captură Digi Sport
Publicat: 14.05.2026, ora 21:30
Actualizat: 14.05.2026, ora 21:55
  • Legenda lui Dinamo Ionel Dănciulescu (49 de ani) a făcut un gest de dragoste pentru clubul său de suflet, pe care l-a arătat în direct la TV

În contextul discuțiilor din studio despre noua siglă a „câinilor”, Danciu-gol, invitat la emisiunea Liga Digi Sport, a fost provocat să-și arate tatuajul pe care și l-a făcut, cu Dinamo.

După o mică ezitare, fostul mare atacant a întins mâna pentru a dezvălui litera D, desenată cu roșu pe interiorul încheieturii de la mâna stângă.

Dănciulescu a făcut azi și o postare specială pe contul său de Instagram, la aniversarea clubului, în care apare alături de Claudiu Niculescu, cel cu care a format celebrul duo N&D:

„78 de ani de când inima noastră bate în culorile alb-roșu! La mulți ani”.

„Sunt prea multe discuții pentru o stemă”

D-ul stilizat pe care și l-a tatuat fostul fotbalist este una dintre preferințele fanilor pentru o nouă siglă, după ce aceștia și-au manifestat nemulțumirea față de emblema aleasă de clubul din Liga 1 pentru sezonul viitor.

Problema este însă că aceasta e deținută de Nicolae Badea, la fel ca și cea curentă, și echipa nu poate evolua în Europa decât cu o emblemă pe care o are în proprietate.

Danciu și-a dat cu părerea despre aceste discuții:

„Eu cred că lucrurile vor reveni la normal. Sunt prea multe discuții pentru o stemă. Adică, pe mine, personal, mă interesează ce face echipa. Strategia echipei, performanțele. Eu iubesc Dinamo, indiferent de ce stemă va fi.

Și spun sigur că orice stemă ar fi fost făcută, ar fi existat o grămadă de nemulțumiri. Noi suntem, în general, reticenți la nou. Foarte multe echipe au schimbat siglele.

Eu sunt fan Juventus. Juventus are o penibilitate de stemă. Tot la fel a fost și la momentul respectiv. Scandal mare, va fi jihad, nu vom veni la stadion. Suporterii în continuare sunt alături de echipă, susțin echipa. Iubesc echipa. Asta ar trebui să facem și noi.

Eu vreau ca echipa să performeze. Asta este opinia mea. Singurul lucru pe care l-aș reproșa celor din conducere e că ar fi trebuit să aibă o discuție mai amplă și mai profundă cu suporterii legat această stemă”.

