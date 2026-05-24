Tottenham rămâne în Premier League Cu Drăgușin introdus pe final, londonezii s-au salvat in extremis de la retrogradare + Anglia putea avea 6 echipe în Ligă! +12 foto
Radu Drăgușin s-a salvat de la retrogradare cu Tottenham/ Foto: IMAGO
Campionate

Tottenham rămâne în Premier League Cu Drăgușin introdus pe final, londonezii s-au salvat in extremis de la retrogradare + Anglia putea avea 6 echipe în Ligă!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 20:17
alt-text Actualizat: 24.05.2026, ora 22:16
  • Tottenham a reușit să se salveze dramatic de la retrogradare, după ce a învins Everton, scor 1-0, în ultima etapă din Premier League.
  • Radu Drăgușin (24 de ani), internaționalul român al londonezilor, a fost și el trimis pe teren în ultimele minute ale partidei.

Tottenham și West Ham s-au luptat până la finalul sezonului pentru ultima poziție care asigura menținerea în Premier League.

Ghinion pentru Gabriela Ruse VIDEO. Românca a abandonat în primul tur de la Roland Garros
Citește și
Ghinion pentru Gabriela Ruse VIDEO. Românca a abandonat în primul tur de la Roland Garros
Citește mai mult
Ghinion pentru Gabriela Ruse VIDEO. Românca a abandonat în primul tur de la Roland Garros

Spurs ocupa locul 17, cu 38 de puncte, în timp ce „ciocănarii” erau pe 18, cu 36.

Echipa lui Radu Drăgușin avea nevoie de cel puțin un egal, deoarece la egalitate de puncte era avantajată de golaverajul mai bun, principalul criteriu de departajare în Anglia.

Tottenham s-a salvat de la retrogdare

Tottenham și-a respectat statutul de favorită în meciul cu Everton, echipă rămasă fără miză, și s-a impus, scor 1-0, după un gol marcat de Joao Palhinha, în minutul 43.

Drăgușin a început partida în postura de rezervă, dar a fost aruncat în luptă în minutul 90, când l-a înlocuit de Udogie.

În urma acestui succes, Tottenham a terminat pe locul 17, cu 41 de puncte și a trimis-o pe West Ham în Championship, în ciuda succesului categoric, 3-0 cu Leeds. Au mai retrogradat Burnley și Wolves.

Anglia a ratat șansa de a avea 6 echipe în Liga Campionilor

Chiar dacă titlul a fost adjudecat de Arsenal runda trecută, ultima etapă a fost una intensă în lupta pentru locurile de liga Campionilor.

De obicei, Anglia are patru poziții asigurate pentru cea mai puternică competiție intercluburi. Pentru sezonul viitor a mai primit un loc, având cel mai bun coeficient european în acest an.

Englezii ar fi putut avea totuși șase echipe în Liga Campionilor, după ce Aston Villa a câștigat Europa League.

Pentru ca acest lucru să se întâmple era nevoie ca echipa antrenată de Unai Emery să termine pe locul 5. În acest caz, și locul 6 s-ar fi calificat în faza ligii din UCL.

Aston Villa ar fi trebuit să piardă cu City, iar Liverpool s-o învingă pe Brentford.

N-a fost să fie. Villa a învins-o pe Manchester City, scor 2-1, și a încheiat sezonul pe locul 4. Astfel, în Liga Campionilor vor merge Arsenal, City, Manchester United, Aston Villa și Liverpool. Bournemouth și Sunderland merg în Europa League, iar Brighton în Conference League.

Crystal Palace poate merge și ea în Europa League, dacă se va impune în finala Conference League cu Rayo Vallecano.

Mohamed Salah, aplaudat la scenă deschisă

Partida cu Brentford (1-1) a fost ultima pentru Mohamed Salah (33 de ani), cel care și-a anunțat plecarea de la Liverpool după aproape 10 ani la clubul din Premier League.

Titularizat de Arne Slot, egipteanul a fost schimbat în minutul 74 cu Jeremie Frimpong.

În momentul în care a ieșit de pe teren, Salah a fost aplaudat la scenă deschisă și nu și-a mai putut stăpâni emoțiile.

Galerie foto (12 imagini)

Mohamed Salah, în lacrimi la ultimul meci pentru Liverpool Foto captura X @DAZN Portugal (1).jpeg Mohamed Salah, în lacrimi la ultimul meci pentru Liverpool Foto captura X @DAZN Portugal (2).jpeg Mohamed Salah, în lacrimi la ultimul meci pentru Liverpool Foto captura X @DAZN Portugal (3).jpeg Mohamed Salah, în lacrimi la ultimul meci pentru Liverpool Foto captura X @DAZN Portugal (4).jpeg Mohamed Salah, în lacrimi la ultimul meci pentru Liverpool Foto captura X @DAZN Portugal (5).jpeg
+12 Foto
labels.photo-gallery
442
de meciuri a jucat Salah pentru Liverpool: a marcat 227 de goluri și a reușit 123 de pase decisve

Citește și

Spion în Ghencea Kopic, prezent la FCSB - FC Botoșani » Și-a luat notițe înainte de finala barajului pentru Europa
Superliga
21:02
Spion în Ghencea Kopic, prezent la FCSB - FC Botoșani » Și-a luat notițe înainte de finala barajului pentru Europa
Citește mai mult
Spion în Ghencea Kopic, prezent la FCSB - FC Botoșani » Și-a luat notițe înainte de finala barajului pentru Europa
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Diverse
20:08
Dezastrul din Ghencea CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Citește mai mult
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
liverpool Premier League tottenham mohamed salah radu dragusin
Știrile zilei din sport
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Superliga
14:20
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Citește mai mult
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Campionatul Mondial
14:07
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Citește mai mult
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Media
12:00
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Citește mai mult
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Tenis
12:39
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Citește mai mult
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:07
„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!”
„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!”
17:08
Cristian Geambașu Mungiu n-a șutat la poartă
Cristian Geambașu Mungiu n-a șutat la poartă
16:27
Rapid s-a înțeles cu Pancu Victor Angelescu a confirmat acordul: „99%” » Antrenorul a reacționat imediat: „Nu știu cum se termină”
Rapid s-a înțeles cu Pancu Victor Angelescu a confirmat acordul: „99%” » Antrenorul a reacționat imediat: „Nu știu cum se termină”
17:03
„Drăgușin a fost extraordinar” De Zerbi l-a lăudat pe fundașul român, deși i-a oferit câteva minute în ultimele șapte meciuri
„Drăgușin a fost extraordinar” De Zerbi l-a lăudat pe fundașul român, deși i-a oferit  câteva minute în ultimele șapte meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
Superliga
12:36
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
Citește mai mult
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
Alte sporturi
12:21
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
Citește mai mult
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
Campionate
10:41
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
Citește mai mult
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș
B365
24.05
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș
Citește mai mult
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 21 rapid 20 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share