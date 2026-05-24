Tottenham a reușit să se salveze dramatic de la retrogradare, după ce a învins Everton, scor 1-0, în ultima etapă din Premier League.

Radu Drăgușin (24 de ani), internaționalul român al londonezilor, a fost și el trimis pe teren în ultimele minute ale partidei.

Tottenham și West Ham s-au luptat până la finalul sezonului pentru ultima poziție care asigura menținerea în Premier League.

Spurs ocupa locul 17, cu 38 de puncte, în timp ce „ciocănarii” erau pe 18, cu 36.

Echipa lui Radu Drăgușin avea nevoie de cel puțin un egal, deoarece la egalitate de puncte era avantajată de golaverajul mai bun, principalul criteriu de departajare în Anglia.

Tottenham s-a salvat de la retrogdare

Tottenham și-a respectat statutul de favorită în meciul cu Everton, echipă rămasă fără miză, și s-a impus, scor 1-0, după un gol marcat de Joao Palhinha, în minutul 43.

Drăgușin a început partida în postura de rezervă, dar a fost aruncat în luptă în minutul 90, când l-a înlocuit de Udogie.

În urma acestui succes, Tottenham a terminat pe locul 17, cu 41 de puncte și a trimis-o pe West Ham în Championship, în ciuda succesului categoric, 3-0 cu Leeds. Au mai retrogradat Burnley și Wolves.

Anglia a ratat șansa de a avea 6 echipe în Liga Campionilor

Chiar dacă titlul a fost adjudecat de Arsenal runda trecută, ultima etapă a fost una intensă în lupta pentru locurile de liga Campionilor.

De obicei, Anglia are patru poziții asigurate pentru cea mai puternică competiție intercluburi. Pentru sezonul viitor a mai primit un loc, având cel mai bun coeficient european în acest an.

Englezii ar fi putut avea totuși șase echipe în Liga Campionilor, după ce Aston Villa a câștigat Europa League.

Pentru ca acest lucru să se întâmple era nevoie ca echipa antrenată de Unai Emery să termine pe locul 5. În acest caz, și locul 6 s-ar fi calificat în faza ligii din UCL.

Aston Villa ar fi trebuit să piardă cu City, iar Liverpool s-o învingă pe Brentford.

N-a fost să fie. Villa a învins-o pe Manchester City, scor 2-1, și a încheiat sezonul pe locul 4. Astfel, în Liga Campionilor vor merge Arsenal, City, Manchester United, Aston Villa și Liverpool. Bournemouth și Sunderland merg în Europa League, iar Brighton în Conference League.

Crystal Palace poate merge și ea în Europa League, dacă se va impune în finala Conference League cu Rayo Vallecano.

Mohamed Salah, aplaudat la scenă deschisă

Partida cu Brentford (1-1) a fost ultima pentru Mohamed Salah (33 de ani), cel care și-a anunțat plecarea de la Liverpool după aproape 10 ani la clubul din Premier League.

Titularizat de Arne Slot, egipteanul a fost schimbat în minutul 74 cu Jeremie Frimpong.

În momentul în care a ieșit de pe teren, Salah a fost aplaudat la scenă deschisă și nu și-a mai putut stăpâni emoțiile.

442 de meciuri a jucat Salah pentru Liverpool: a marcat 227 de goluri și a reușit 123 de pase decisve

