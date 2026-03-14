Situație de forță majoră! Criză la Tottenham. Câți jucători lipsesc cu Liverpool. Ce se întâmplă cu Drăgușin. Mesaj pentru el
Drăgușin, în duel cu Gyokeres la 1-4 cu Arsenal Foto: Imago
Situație de forță majoră! Criză la Tottenham. Câți jucători lipsesc cu Liverpool. Ce se întâmplă cu Drăgușin. Mesaj pentru el

alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 13:53
  • Radu Drăgușin și colegii săi trec printr-o periodă critică, mai rea decât sezonul trecut. 
  • Accidentările și suspendările continuă să lovească Tottenham, aflată la un punct de retrogradare. 
  • Spurs joacă duminică pe „Anfield” împotriva lui Liverpool.

Mai sunt nouă etape în Premier League și Tottenham este într-o zonă extrem de periculoasă.

Locul 16, la un singur punct deasupra liniei roșii. Amenințarea retrogradării după 49 de ani e o realitate.

Duminică, alt obstacol dificil de depășit. Liverpool, pe Anfield Road. Seria negativă, zero succese PL în 2026, va continua foarte probabil.

5 înfrângeri
consecutive și 11 meciuri fără victorie are Tottenham în Premier League

Tottenham nu are 13 jucători cu Liverpool: 12 accidentați și un suspendat

Ce au trăit Spurs sezonul trecut a devenit și mai rău acum. Accidentările și suspendările nu-i dau nicio șansă noului antrenor Igor Tudor să aleagă cea mai bună echipă.

Împotriva lui Liverpool, îi lipsesc 13 jucători de câmp. Jumătate de lot!

Van de Ven (dreapta), suspendat după ce a fost eliminat la 1-3 cu Palace pentru acest fault în careu, ca ultim apărător Foto: Imago

12 sunt accidentați:

  • Apărători - Romero, Udoji, Davies. 
  • Mijlocași - Palhinha, Bentancur, Bissouma, Gallagher, Bergvall, Maddison. 
  • Atacanți - Kudus, Kulusevski, Odobert.

Alt fundaș e suspendat: Van de Ven. De-abia expirase pedeapsa lui Romero și londonezii l-au pierdut pe olandez, eliminat la 1-3 în fața lui Crystal Palace.

Altă șansă pentru Radu Drăgușin

Nici Romero nu poate evolua, la fel ca Palhinha. Cei doi s-au dat cap în cap la 2-5 cu Atletico și trebuie să respecte protocolul aplicat în cazul traumatismelor craniene.

Dacă a ratat meciul de la Madrid, marți, în Liga Campionilor, fiind 90 de minute pe banca de rezerve, Radu Drăgușin are mâine șansa de a reveni în formula de start.

Drăgușin, la ultimul meci pentru Spurs: 1-2 cu Fulham Foto: Imago
Drăgușin, la ultimul meci pentru Spurs: 1-2 cu Fulham Foto: Imago

Tudor nu pare să aibă altă soluție. Nu mai are decât doi stoperi: Drăgușin și Danso. L-a mai retras pe Palhinha în linia defensivă, însă portughezul nu e în lot.

Tudor: „Poți fi victimă sau poți lupta”

La ultima conferință, vineri, Tudor le-a spus jurnaliștilor englezi ce crede despre această situație critică.

„Poți plânge sau poți lupta. Poți fi victimă sau poți zice: «Vreau să schimb ceva». Acesta este mesajul pe care l-am transmis jucătorilor”, a declarat tehnicianul.

424 de minute
a jucat Drăgușin în Premier League din 28 decembrie, după accidentarea de la genunchi care l-a făcut să piardă 11 luni anul trecut

Croatul este nemulțumit: „Paharul e întotdeauna pe jumătate gol sau pe jumătate plin. Aici sunt multe lucruri goale”. Dar nu e disperat încă: „Momentele dificile nu durează la nesfârșit”.

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne"

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Radu Naum: Să mori de râs

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!"

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

