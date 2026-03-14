Situație de forță majoră! Criză la Tottenham. Câți jucători lipsesc cu Liverpool. Ce se întâmplă cu Drăgușin. Mesaj pentru el

- Radu Drăgușin și colegii săi trec printr-o periodă critică, mai rea decât sezonul trecut.
- Accidentările și suspendările continuă să lovească Tottenham, aflată la un punct de retrogradare.
- Spurs joacă duminică pe „Anfield” împotriva lui Liverpool.
Mai sunt nouă etape în Premier League și Tottenham este într-o zonă extrem de periculoasă.
Locul 16, la un singur punct deasupra liniei roșii. Amenințarea retrogradării după 49 de ani e o realitate.
Duminică, alt obstacol dificil de depășit. Liverpool, pe Anfield Road. Seria negativă, zero succese PL în 2026, va continua foarte probabil.
Tottenham nu are 13 jucători cu Liverpool: 12 accidentați și un suspendat
Ce au trăit Spurs sezonul trecut a devenit și mai rău acum. Accidentările și suspendările nu-i dau nicio șansă noului antrenor Igor Tudor să aleagă cea mai bună echipă.
Împotriva lui Liverpool, îi lipsesc 13 jucători de câmp. Jumătate de lot!
12 sunt accidentați:
- Apărători - Romero, Udoji, Davies.
- Mijlocași - Palhinha, Bentancur, Bissouma, Gallagher, Bergvall, Maddison.
- Atacanți - Kudus, Kulusevski, Odobert.
Alt fundaș e suspendat: Van de Ven. De-abia expirase pedeapsa lui Romero și londonezii l-au pierdut pe olandez, eliminat la 1-3 în fața lui Crystal Palace.
Altă șansă pentru Radu Drăgușin
Nici Romero nu poate evolua, la fel ca Palhinha. Cei doi s-au dat cap în cap la 2-5 cu Atletico și trebuie să respecte protocolul aplicat în cazul traumatismelor craniene.
Dacă a ratat meciul de la Madrid, marți, în Liga Campionilor, fiind 90 de minute pe banca de rezerve, Radu Drăgușin are mâine șansa de a reveni în formula de start.
Tudor nu pare să aibă altă soluție. Nu mai are decât doi stoperi: Drăgușin și Danso. L-a mai retras pe Palhinha în linia defensivă, însă portughezul nu e în lot.
Tudor: „Poți fi victimă sau poți lupta”
La ultima conferință, vineri, Tudor le-a spus jurnaliștilor englezi ce crede despre această situație critică.
„Poți plânge sau poți lupta. Poți fi victimă sau poți zice: «Vreau să schimb ceva». Acesta este mesajul pe care l-am transmis jucătorilor”, a declarat tehnicianul.
Croatul este nemulțumit: „Paharul e întotdeauna pe jumătate gol sau pe jumătate plin. Aici sunt multe lucruri goale”. Dar nu e disperat încă: „Momentele dificile nu durează la nesfârșit”.