Situație de forță majoră! Criză la Tottenham. Câți jucători lipsesc cu Liverpool. Ce se întâmplă cu Drăgușin. Mesaj pentru el

Radu Drăgușin și colegii săi trec printr-o periodă critică, mai rea decât sezonul trecut.

Accidentările și suspendările continuă să lovească Tottenham, aflată la un punct de retrogradare.

Spurs joacă duminică pe „Anfield” împotriva lui Liverpool.

Mai sunt nouă etape în Premier League și Tottenham este într-o zonă extrem de periculoasă.

Locul 16, la un singur punct deasupra liniei roșii. Amenințarea retrogradării după 49 de ani e o realitate.

Duminică, alt obstacol dificil de depășit. Liverpool, pe Anfield Road. Seria negativă, zero succese PL în 2026, va continua foarte probabil.

5 înfrângeri consecutive și 11 meciuri fără victorie are Tottenham în Premier League

Tottenham nu are 13 jucători cu Liverpool: 12 accidentați și un suspendat

Ce au trăit Spurs sezonul trecut a devenit și mai rău acum. Accidentările și suspendările nu-i dau nicio șansă noului antrenor Igor Tudor să aleagă cea mai bună echipă.

Împotriva lui Liverpool, îi lipsesc 13 jucători de câmp. Jumătate de lot!

Van de Ven (dreapta), suspendat după ce a fost eliminat la 1-3 cu Palace pentru acest fault în careu, ca ultim apărător Foto: Imago

12 sunt accidentați:

Apărători - Romero, Udoji, Davies.

Mijlocași - Palhinha, Bentancur, Bissouma, Gallagher, Bergvall, Maddison.

Atacanți - Kudus, Kulusevski, Odobert.

Alt fundaș e suspendat: Van de Ven. De-abia expirase pedeapsa lui Romero și londonezii l-au pierdut pe olandez, eliminat la 1-3 în fața lui Crystal Palace.

Altă șansă pentru Radu Drăgușin

Nici Romero nu poate evolua, la fel ca Palhinha. Cei doi s-au dat cap în cap la 2-5 cu Atletico și trebuie să respecte protocolul aplicat în cazul traumatismelor craniene.

Dacă a ratat meciul de la Madrid, marți, în Liga Campionilor, fiind 90 de minute pe banca de rezerve, Radu Drăgușin are mâine șansa de a reveni în formula de start.

Drăgușin, la ultimul meci pentru Spurs: 1-2 cu Fulham Foto: Imago

Tudor nu pare să aibă altă soluție. Nu mai are decât doi stoperi: Drăgușin și Danso. L-a mai retras pe Palhinha în linia defensivă, însă portughezul nu e în lot.

Tudor: „Poți fi victimă sau poți lupta”

La ultima conferință, vineri, Tudor le-a spus jurnaliștilor englezi ce crede despre această situație critică.

„Poți plânge sau poți lupta. Poți fi victimă sau poți zice: «Vreau să schimb ceva». Acesta este mesajul pe care l-am transmis jucătorilor”, a declarat tehnicianul.

424 de minute a jucat Drăgușin în Premier League din 28 decembrie, după accidentarea de la genunchi care l-a făcut să piardă 11 luni anul trecut

Croatul este nemulțumit: „Paharul e întotdeauna pe jumătate gol sau pe jumătate plin. Aici sunt multe lucruri goale”. Dar nu e disperat încă: „Momentele dificile nu durează la nesfârșit”.

