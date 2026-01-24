Alertă la FCSB Florin Tănase ratează meciul crucial cu CFR Cluj! » Care este motivul

FCSB are probleme mari înainte de partida cu CFR Cluj din etapa #23 a Ligii 1.

FCSB - CFR Cluj se joacă duminică, de la 20:00, pe Arena Națională. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Florin Tănase, unul dintre liderii vestiarului campioanei, nu va putea juca în partida cu CFR.

După ce a acuzat dureri în ultimele zile, motiv pentru care nu a fost în lot la partida cu Dinamo Zagreb, scor 1-4 din Europa League, Florin Tănase ar urma să rateze și meciul cu CFR Cluj.

La revenirea în țară, acesta a fost supus mai multor investigații, iar verdictul nu este unul deloc bun. Conform fanatik.ro, Tănase ar fi suferit o ruptură musculară.

Nu este momentan clar câte meciuri va rata Tănase, însă cu certitudine el nu va fi prezent la partida cu CFR Cluj. Potrivit sursei citate, jucătorul va merge la Belgrad, unde va fi supus unui tratament la celebrul vraci Marijana Kovacevic.

11 goluri a înscris Tănase pentru FCSB în acest sezon. Este golgheterul echipei

În contextul accidentării lui Tănase, Elias Charalambous va fi nevoit să facă din nou improvizații în echipa de start a campioanei, ținând cont că meciul cu CFR vine la doar trei zile după partida de la Zagreb, acolo unde au jucat mare parte dintre titularii de drept ai echipei.

