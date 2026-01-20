Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank

Thomas Frank, antrenorul lui Radu Drăgușin la Tottenham, riscă să fie dat afară în această săptămână.

Clubul londonez are pe listă mai multe variante. Una dintre ele, prima căutată de Spurs, e dorită și de Liverpool.

Situația este critică la Tottenham. Echipa e pe locul 14, la doar zece puncte deasupra retrogradării, eliminată din Cupa Angliei și din Cupa Ligii. Cu o mulțime de jucători accidentați.

Antrenorul Thomas Frank, 52 de ani, venit pe „White Hart Lane” în vară de la Brentford, are contract până pe 30 iunie 2028, însă riscă să fie dat afară în această săptămână. Ședințele s-au înlănțuit în nordul Londrei în ultimele zile.

Thomas Frank are 32 de meciuri la Tottenham: 11 victorii, 9 egaluri, 12 înfrângeri Foto: Imago

Radu Drăgușin vrea să plece de la Spurs, numai că e posibil să se schimbe tehnicianul înaintea transferului său.

Xabi Alonso, marele nume dorit de Tottenham în locul lui Thomas Frank

Tottenham are mai multe nume pe lista posibililor înlocuitori. Cel mai important, potrivit The Independent, ar fi Xabi Alonso, care are și avantajul de a fi liber de contract, după despărțirea de Real Madrid.

Totuși, spaniolul în vârstă de 44 de ani ar putea aștepta și Liverpool. Nici acolo nu e liniște, Arne Slot nu are postul asigurat, deși a cucerit titlul în 2025.

Xabi Alonso a rezistat 7 luni și jumătate la Real. Florentino Perez nu i-a iertat eșecul din finala Supercupei Spaniei, 2-3 cu Barcelona Foto: Imago

Alonso a păstrat Anfield Road la inimă. Cu Liverpool a câștigat prima sa Ligă a Campionilor, în 2005, a fost prima echipă mare a carierei, înainte de Real și Bayern.

Alte două soluții la Tottenham: Glasner și Iraola

Dacă nu va fi Alonso, Tottenham mai are soluții de rezervă care, mai mult, știu ce înseamnă Premier League.

Sunt tehnicienii care pregătesc două revelații ale Angliei în ultimele sezoane.

Unul e austriacul Oliver Glasner, 51 de ani, câștigător al Cupei și Supercupei în 2025 cu Crystal Palace. Și care e în conflict cu conducerea clubului, după ce i s-a vândut căpitanul: Marc Guehi a semnat cu Manchester City pentru 23 de milioane de euro.

Altul e spaniolul Andoni Iraola, de la Bournemouth, locul 9 în Premier stagiunea precedentă.

