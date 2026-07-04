Planul Stelei, dat peste cap Promovarea „militarilor” în Liga 1, încurcată de demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan » Ce spune ministrul Apărării +9 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Liga 2

Planul Stelei, dat peste cap Promovarea „militarilor” în Liga 1, încurcată de demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan » Ce spune ministrul Apărării

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 19:41
  • Radu Miruță (41 de ani), ministrul Apărării Naționale, a abordat din nou subiectul promovării Stelei București în Liga 1.
  • În luna mai a acestui an, Miruță a precizat că „drumul ca Steaua să ajungă în prima ligă nu mai poate fi întors”.
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În urmă cu două luni, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură înaintată de PSD și AUR.

281 senatori și deputați au fost de acord cu demiterea Guvernului. Votul la moțiunea de cenzură l-a egalat pe cel din 2021, când Guvernul condus de Florin Cîțu a fost demis tot cu 281 de voturi, conform hotnews.ro.

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Radu Miruță, despre situația Stelei: „Actualul Guvern nu mai poate lua unele decizii”

În cadrul unei postări de pe Facebook, Radu Miruță a fost întrebat de mai mulți fani ai Stelei când va putea echipa antrenată de Daniel Oprița să promoveze în Liga 1, după toate promisiunile făcute de ministrul Apărării.

Radu Miruță a explicat că, din cauza înlăturării Guvernului condus de Ilie Bolojan în luna mai, o decizie privind promovarea Stelei în primul eșalon nu poate fi luată de actualul Guvern, în acest moment.

„Nimeni nu poate întoarce (n.r. drumul Stelei spre Liga 1), doar că a fost o moțiune de cenzură PSD-AUR în Parlament, iar actualul Guvern nu mai poate lua unele decizii, printre care și cele de care are nevoie Steaua”, a fost răspunsul lui Radu Miruță.

Întrebat din nou când va putea Steaua să promoveze, ministrul Apărării a precizat:

„Cel mai devreme când un Guvern va avea drepturi depline să decidă. A picat Guvernul, deciziile necesare nu pot fi luate legal. Apoi, când un privat va vrea să se asocieze”, a mai scris Miruță pe Facebook.

CSA Steaua funcționează ca instituție de drept public (ține de Ministerul Apărării), iar legea și regulamentele fotbalului românesc nu permit cluburilor publice să joace în Liga 1, unde pot participa doar entități private.

Cum ar putea promova echipa? Există două variante:

  • Schimbarea legii. Au existat proiecte, dar au primit avize negative
  • Transformarea clubului: CSA Steaua să devină entitate privată sau să se asocieze

Radu Miruță, despre promovarea Stelei: „Încă aștept documentele”

La jumătatea lunii mai, Miruță a venit cu detalii despre negocierile cu entitățile private interesate să investească la Steaua, după ce, pe 7 mai, la aniversarea celor 40 de ani de la câștigarea CCE, declara că drumul echipei spre Liga 1 nu mai poate fi întors.

„Încă aștept documentele! Noi, ca minister, putem face tot ce ține de noi. Cât de interesate sunt niște firme să bage bani, asta ține de ele. Au fost, într-adevăr, 14 firme care au trimis mail-uri.

S-au mai sortat dintre ele, unele au fost verificate și nu aveau nicio capacitate de a face așa ceva. Cu restul ne-am întâlnit, cu altele urmează să o facem.

Ministerul Apărării e deschis în privința venirii privaților aici, dar decizia nu e la minister. Decizia e la firmă. Suntem în discuții să facem o firmă în minister ca să fim pregătiți și pe latura asta.

Noi suntem un capăt al podului, celălalt capăt nu mai ține de noi. Firmele care au venit au spus că sunt interesate, nu vă pot spune nume și detalii, pentru că ei așa au cerut”, declara Radu Miruță, conform as.ro.

Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (9 imagini)

Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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