CSA Steaua, pusă pe hold Privații nu se grăbesc să investească în club. Ministrul Apărării: „Încă aștept documentele” +9 foto
Radu Miruță
Liga 2

CSA Steaua, pusă pe hold Privații nu se grăbesc să investească în club. Ministrul Apărării: „Încă aștept documentele”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 12:49
alt-text Actualizat: 16.05.2026, ora 13:05
  • Radu Miruță (41 de ani), ministrul Apărării Naționale, a venit cu noi detalii despre demersurile făcute pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1.

La finalul lunii aprilie, Miruță a precizat că au avut loc primele întâlniri cu reprezentanți ai mediului privat. Atunci, ministrul Apărării a spus că mai multe companii și-au exprimat dorința de a investi la Steaua.

A murit la doar 19 ani  Tânăra speranță  a ciclismului, răpusă de o boală nemiloasă: „Nu te plânge, bucură-te de viață”
Citește și
A murit la doar 19 ani Tânăra speranță a ciclismului, răpusă de o boală nemiloasă: „Nu te plânge, bucură-te de viață”
Citește mai mult
A murit la doar 19 ani  Tânăra speranță  a ciclismului, răpusă de o boală nemiloasă: „Nu te plânge, bucură-te de viață”

Radu Miruță, despre promovarea Stelei: „Încă aștept documentele”

Acum, Miruță a venit cu noi detalii despre negocieri, după ce în urmă cu o săptămână, chiar pe 7 mai, la aniversarea celor 40 de ani de la câștigarea CCE, declara că drumul Stelei spre Liga 1 nu mai poate fi întors.

„Încă aștept documentele! Noi, ca minister, putem face tot ce ține de noi. Cât de interesate sunt niște firme să bage bani, asta ține de ele. Au fost, într-adevăr, 14 firme care au trimis mail-uri.

S-au mai sortat dintre ele, unele au fost verificate și nu aveau nicio capacitate de a face așa ceva. Cu restul ne-am întâlnit, cu altele urmează să o facem.

Ministerul Apărării e deschis în privința venirii privaților aici, dar decizia nu e la minister. Decizia e la firmă. Suntem în discuții să facem o firmă în minister ca să fim pregătiți și pe latura asta.

Noi suntem un capăt al podului, celălalt capăt nu mai ține de noi. Firmele care au venit au spus că sunt interesate, nu vă pot spune nume și detalii, pentru că ei așa au cerut”, a declarat Radu Miruță, conform as.ro.

Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (9 imagini)

Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+9 Foto
labels.photo-gallery

Radu Miruță a fost întrebat și dacă firmele private au trimis în scris propunerea de a se asocia cu Steaua. Acesta a răspuns:

Eu încă aștept să vină documentele pe care să le putem semna, documente care până acum nu vin. Da, așa au spus (n.r. – că trimit până luni, 4 mai). Dar n-au trimis. I-am contactat din nou și au zis că încă analizează. Radu Miruță, ministrul Apărării

Radu Miruță: „Echipa n-ar mai avea buget deloc”

Ministrul Apărării a vorbit și despre varianta asocierii Stelei prin structurile MApN, pentru a se putea obține promovarea, exact cum a precizat și Eduard Danilof, comandantul CSA Steaua.

„Bucata de asociere fără scop patrimonial se poate face în câteva zile, ține doar de minister. Dar dacă fac asta, suporterii mă vor aplauda că am rezolvat problema, dar peste două luni vom da într-o altă problemă.

Legal, într-o asociere fără scop patrimonial, MApN nu va mai avea voie să pună bani. Echipa n-ar mai avea buget deloc, va trebui să plătească și pentru stadion. Și dacă ministerul nu pune bani, celelalte entități nu vor avea posibilitatea să susțină asta.

Se vor bucura niște oameni câteva săptămâni, până își dau seama că au rămas fără bani. E un drum înfundat.

(n.r. – Sponsorii pot veni să ajute echipa?) E o discuție dacă sponsorii pot veni lângă echipă în această formă. Care este instrumentul prin care pot face asta? Sponsorii vor avea nevoie de un contract cu o entitate”, a mai adăugat Radu Miruță.

CSA Steaua funcționează ca instituție de drept public (ține de Ministerul Apărării), iar legea și regulamentele fotbalului românesc nu permit cluburilor publice să joace în Liga 1, unde pot participa doar entități private.

Cum ar putea promova echipa? Există două variante:

  • Schimbarea legii. Au existat proiecte, dar au primit avize negative
  • Transformarea clubului: CSA Steaua să devină entitate privată sau să se asocieze

Clasamentul în play-off-ul Ligii 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1Corvinul968
2Sepsi963
3FC Voluntari961
4Steaua București949
5FC Bihor949
6Chindia Târgoviște942

Citește și

De ce a căzut Rapid în play-off Fostul campion din Giulești  a analizat de la un capăt la celălalt: „Eu așa aș fi gândit-o”
Superliga
11:43
De ce a căzut Rapid în play-off Fostul campion din Giulești a analizat de la un capăt la celălalt: „Eu așa aș fi gândit-o”
Citește mai mult
De ce a căzut Rapid în play-off Fostul campion din Giulești  a analizat de la un capăt la celălalt: „Eu așa aș fi gândit-o”
A murit la doar 19 ani  Tânăra speranță  a ciclismului, răpusă de o boală nemiloasă: „Nu te plânge, bucură-te de viață”
Ciclism
10:55
A murit la doar 19 ani Tânăra speranță a ciclismului, răpusă de o boală nemiloasă: „Nu te plânge, bucură-te de viață”
Citește mai mult
A murit la doar 19 ani  Tânăra speranță  a ciclismului, răpusă de o boală nemiloasă: „Nu te plânge, bucură-te de viață”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
liga 2 steaua bucuresti liga 1 PROMOVARE radu miruta
Știrile zilei din sport
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Campionate
16.05
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Citește mai mult
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Campionate
16.05
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Citește mai mult
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Superliga
16.05
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Citește mai mult
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Nationala
16.05
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului: „Mă așteptam să îmi spună în față”
Citește mai mult
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:04
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
12:11
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
12:43
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
11:58
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Campionate
16.05
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Citește mai mult
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Campionate
16.05
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Citește mai mult
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Stranieri
16.05
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Citește mai mult
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
B365
16.05
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
Citește mai mult
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 34 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share