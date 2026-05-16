CSA Steaua, pusă pe hold Privații nu se grăbesc să investească în club. Ministrul Apărării: „Încă aștept documentele”

Radu Miruță (41 de ani), ministrul Apărării Naționale, a venit cu noi detalii despre demersurile făcute pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1.

La finalul lunii aprilie, Miruță a precizat că au avut loc primele întâlniri cu reprezentanți ai mediului privat. Atunci, ministrul Apărării a spus că mai multe companii și-au exprimat dorința de a investi la Steaua.

Radu Miruță, despre promovarea Stelei: „Încă aștept documentele”

Acum, Miruță a venit cu noi detalii despre negocieri, după ce în urmă cu o săptămână, chiar pe 7 mai, la aniversarea celor 40 de ani de la câștigarea CCE, declara că drumul Stelei spre Liga 1 nu mai poate fi întors.

„Încă aștept documentele! Noi, ca minister, putem face tot ce ține de noi. Cât de interesate sunt niște firme să bage bani, asta ține de ele. Au fost, într-adevăr, 14 firme care au trimis mail-uri.

S-au mai sortat dintre ele, unele au fost verificate și nu aveau nicio capacitate de a face așa ceva. Cu restul ne-am întâlnit, cu altele urmează să o facem.

Ministerul Apărării e deschis în privința venirii privaților aici, dar decizia nu e la minister. Decizia e la firmă. Suntem în discuții să facem o firmă în minister ca să fim pregătiți și pe latura asta.

Noi suntem un capăt al podului, celălalt capăt nu mai ține de noi. Firmele care au venit au spus că sunt interesate, nu vă pot spune nume și detalii, pentru că ei așa au cerut”, a declarat Radu Miruță, conform as.ro.

Radu Miruță a fost întrebat și dacă firmele private au trimis în scris propunerea de a se asocia cu Steaua. Acesta a răspuns:

Eu încă aștept să vină documentele pe care să le putem semna, documente care până acum nu vin. Da, așa au spus (n.r. – că trimit până luni, 4 mai). Dar n-au trimis. I-am contactat din nou și au zis că încă analizează. Radu Miruță, ministrul Apărării

Radu Miruță: „Echipa n-ar mai avea buget deloc”

Ministrul Apărării a vorbit și despre varianta asocierii Stelei prin structurile MApN, pentru a se putea obține promovarea, exact cum a precizat și Eduard Danilof, comandantul CSA Steaua.

„Bucata de asociere fără scop patrimonial se poate face în câteva zile, ține doar de minister. Dar dacă fac asta, suporterii mă vor aplauda că am rezolvat problema, dar peste două luni vom da într-o altă problemă.

Legal, într-o asociere fără scop patrimonial, MApN nu va mai avea voie să pună bani . Echipa n-ar mai avea buget deloc, va trebui să plătească și pentru stadion. Și dacă ministerul nu pune bani, celelalte entități nu vor avea posibilitatea să susțină asta.

Se vor bucura niște oameni câteva săptămâni, până își dau seama că au rămas fără bani. E un drum înfundat.

(n.r. – Sponsorii pot veni să ajute echipa?) E o discuție dacă sponsorii pot veni lângă echipă în această formă. Care este instrumentul prin care pot face asta? Sponsorii vor avea nevoie de un contract cu o entitate”, a mai adăugat Radu Miruță.

CSA Steaua funcționează ca instituție de drept public (ține de Ministerul Apărării), iar legea și regulamentele fotbalului românesc nu permit cluburilor publice să joace în Liga 1, unde pot participa doar entități private.

Cum ar putea promova echipa? Există două variante:

Schimbarea legii. Au existat proiecte, dar au primit avize negative

Au existat proiecte, dar au primit avize negative Transformarea clubului: CSA Steaua să devină entitate privată sau să se asocieze

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Corvinul 9 68 2 Sepsi 9 63 3 FC Voluntari 9 61 4 Steaua București 9 49 5 FC Bihor 9 49 6 Chindia Târgoviște 9 42

