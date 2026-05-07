„Steaua nu mai poate fi întoarsă!” Ministrul Apărării, detalii de ultimă oră: „Am primit 14 propuneri de asociere pentru Liga 1!” » Ce problemă a identificat

Radu Miruță. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 07.05.2026, ora 16:02
alt-text Actualizat: 07.05.2026, ora 16:02
  • Ministrul Apărării, Radu Miruță, a venit cu noi detalii despre situația echipei de fotbal Steaua București.
  • Clubul Steaua aniversează astăzi 40 de ani de la cucerirea CCE, în 1986.

Banca Națională a României a organizat, joi, un eveniment cu legendele Stelei din finala de la Sevilla și a lansat două monede aniversare, iar la gală a participat și Radu Miruță, care a transmis, în mai multe rânduri, că încearcă să rezolve situația privind dreptul de promovare al Stelei.

Radu Miruță: „Drumul ca Steaua să ajungă în prima ligă nu mai poate fi întors”

Ministrul și-a exprimat respectul față de legendele prezente în sală, iar apoi a transmis că există progrese mari în privința obținerii dreptului de promovare în Liga 1.

„Mă gândeam pe drumul de la minister până la BNR cam cu câtă intensitate se vine azi la acest eveniment. Nu e întâmplător că această intensitate există.

Dacă e să ne gândim la motivele pentru care această intensitate există azi, eu am reușit să extrag două. Unul e datorat de performanța fantastică reușită, iar al doilea e determinat de faptul că nicio alta echipă nu a mai reușit timp de 40 de ani să se apropie.

Lucrurile astea ne obligă să învățăm ceva. Ne obligă să învățăm că lecția disciplinei sportive, a lucrului în echipă, a performanței obținute, ar trebui ca liderii politici să ne oblige să o propagăm în fiecare dintre noi.

Multă lume mă întreabă ce se întâmplă cu Steaua. În prezența mea la MApN a trebuit să parcurg niște etape. Referitor la valoarea mărcii pe care mulți o aduc în discuție că ar fi umflată artificial, vă provoc să ridicați mâna să spuneți cam la cât ați putea evalua în bani performanța acestor oameni.

Nu poate fi evaluată în bani, nu există număr la care să te raportezi și să spui că valoarea e mică. Sunt în aprecierea mea mai mulți factori cu putere de decizie mică care nu-și doresc ca Steaua să ajungă în prima ligă. Eu sunt printre cei care vor. Eu vreau. Dorința mea suprapusă cu funcția de ministru e mai importantă.

Drumul ca Steaua să ajungă în prima ligă nu mai poate fi întors. Sunt 3 variante. Nu e normal ca performanța unor sportivi, indiferent de context, dovedită după un sezon de competiție, să fie trasă în jos de o decizie politică, legislativă. Pentru ca Steaua să ajungă în prima ligă, fie trebuie schimbată legea, fie se îngustează decizia în Ministerul Apărării.

Scenariile sunt interacțiunea cu mediul privat, care să pună bani, asta e ceea ce trebuie să se întâmple. MApN nu trebuie să se extragă din această interacțiune. Am primit 14 propuneri de asociere. M-am întâlnit cu o parte dintre ei, există o teamă cu privire la mișcările care trebuie făcute în MApN.

Pentru a crește valoarea Clubului Sportiv al Armatei, mi-am propus să rezolvăm asta înainte. Și atunci cele două bife pe care CSA trebuie să le aibă sunt cea birocratică și dorința e de a avea un partener care să pună această sumă de bani.

Suntem în ultimele momente pentru a lua decizia fie pentru asociere prin participațiune, fie prin crearea unei societăți în interiorul MApN. Dacă vor fi piedici din cauza situației politice, există posibilitatea de asociere fără scop patrimonial. Bifându-se această etapă, limita birocratică va dispărea”, a declarat Radu Miruță.

Radu Miruță: „Rămâne problema finanțării”

În continuare, Miruță a atras atenția că finanțarea poate rămâne o problemă, chiar dacă echipa va avea drept de promovare și le-a cerut ajutorul inclusiv celor din generația Steaua 86, pentru a dialoga cu diverse entități private, care să contribuie financiar.

„Rămâne problema finanțării. Pentru ca problema finanțării să dispară, trebuie făcută asocierea și cu un privat, care nu ține doar de MApN.

E o rugăminte către acești campioni respectați să intermedieze interacțiunea cu diferite entități private care să fie interesate de a pune bani la Steaua, garantând că MApN, până când privatul va accepta asta, va rezolva problema birocratică.

Nu cred că acest drum mai poate fi întors și mă voi asigura de asta zilele viitoare. Convingerea mea e că după ce vom elibera bariera birocratică și vom demonstra că s-au făcut toți pașii în minister, vor veni mai multe entități comerciale interesate. Vă felicit încă o dată pentru că ați reușit să ridicați marca Steaua la un asemenea nivel”, mai spus Miruță.

