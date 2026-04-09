„Va trebui să spunem adevărul” Radu Naum, despre boala cu care s-a confruntat Mircea Lucescu: „A fost o operațiune de acoperire colosală”

Radu Naum, editorialist GOLAZO.ro, a făcut o serie de afirmații despre starea lui Mircea Lucescu din ultimele luni, în direct la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport, pe care o moderează.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Pe lângă problemele cardiace, „Il Luce” a suferit și de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Radu Naum, după moartea lui Mircea Lucescu: „Va trebui să spunem adevărul”

Deși se confrunta cu probleme grave de sănătate, Lucescu a ales să fie alături de naționala României, iar jurnalistul a vorbit despre rolul presei și al Federației Române de Fotbal în această situație.

„Mircea Lucescu nu a murit dintr-odată, din tot ce știm. El a fost diagnosticat. Va trebui, la un moment dat, să spunem adevărul.

Știm cu toții ce diagnostic a avut. În ianuarie știm noi că a fost diagnosticat cu o formă de leucemie, care a fost ascunsă permanent, inclusiv de presă.

Eu cred că la un moment dat merită făcută o discuție, dacă vrem să fim sinceri. Dacă vrem să rămânem doar în zona asta strălucitoare și nu tratăm niciodată umbrele care sunt în mijlocul nostru, s-ar putea să repetăm umbrele astea.

A fost o operațiune de acoperire colosală, și cu voia lui, trebuie să o spunem, a stării extrem de complicate a lui”, a spus Radu Naum, conform digisport.ro.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

